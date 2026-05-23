Giá xe VinFast Nerio Green tháng 5/2026: Lựa chọn tối ưu cho xe dịch vụ và gia đình VinFast Nerio Green (tên gọi mới của VF e34) hiện có giá niêm yết 668 triệu đồng, đi kèm ưu đãi giảm trực tiếp 6% và chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ được gia hạn đến tháng 2/2027.

VinFast Nerio Green là mẫu ô tô điện thông minh mang thương hiệu Việt Nam, tiền thân là dòng xe VinFast VF e34 ra mắt lần đầu năm 2021. Từ đầu năm 2025, hãng xe Việt chính thức đổi tên dòng xe này thành Nerio Green nhằm định vị rõ hơn mục đích sử dụng cho cả tệp khách hàng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ taxi, xe công nghệ nhờ tính kinh tế và vận hành tối ưu.

VinFast Nerio Green sở hữu thiết kế thon gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh VinFast Nerio Green tháng 5/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và mức giá lăn bánh tạm tính cho phiên bản VinFast Nerio Green tại các khu vực chính:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tại các tỉnh khác (triệu VND) VinFast Nerio Green 668 684 684 670

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể. Hiện tại, hãng đang áp dụng ưu đãi giảm 6% giá niêm yết (khoảng 40 triệu đồng).

Chính sách ưu đãi và hạ tầng trạm sạc

Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ đối với xe điện chạy pin thêm 2 năm, áp dụng đến hết ngày 28/2/2027. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể khi đăng ký xe mới.

Về chính sách pin, VinFast đã dừng hình thức thuê pin từ tháng 3/2025. Để hỗ trợ người dùng, hãng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027 tại hệ thống trạm sạc công cộng trên toàn quốc.

Thiết kế Dynamic Balance và không gian nội thất

VinFast Nerio Green duy trì ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Balance - Cân bằng động" với kích thước tổng thể lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613 mm. Điểm nhấn đặc trưng là dải đèn LED tạo hình chữ V bao quanh phần đầu xe. Do là xe điện, Nerio Green không cần lưới tản nhiệt truyền thống, tạo nên vẻ ngoài liền lạc và hiện đại.

Bên trong cabin, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 10 inch đặt dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng bọc da kiểu D-cut tích hợp các nút bấm chức năng, phía sau là cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Hệ thống điều hòa tự động tích hợp màng lọc bụi mịn PM2.5 là điểm cộng lớn cho trải nghiệm người dùng trong đô thị.

Khoang lái tập trung vào tính tiện dụng và công nghệ.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

Nerio Green sử dụng động cơ điện đặt tại cầu trước, sản sinh công suất tối đa 110 kW (tương đương 147 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Bộ pin Lithium-ion đi kèm cho phép xe di chuyển quãng đường khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn nhà sản xuất).

Hệ thống treo: MacPherson phía trước và giằng xoắn phía sau.

MacPherson phía trước và giằng xoắn phía sau. Mâm xe: Kích thước 18 inch, thiết kế đa chấu thể thao.

Kích thước 18 inch, thiết kế đa chấu thể thao. Sạc nhanh: Cho phép di chuyển thêm 180 km chỉ sau 15-18 phút sạc.

Cho phép di chuyển thêm 180 km chỉ sau 15-18 phút sạc. Bảo hành: VinFast cam kết bảo hành 10 năm và đổi pin miễn phí nếu khả năng tích điện xuống dưới 70%.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ lái thông minh

Mẫu SUV điện cỡ C này sở hữu danh sách trang bị an toàn vượt trội trong tầm giá, bao gồm 6 túi khí và các tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo luồng giao thông khi mở cửa. Ngoài ra, xe còn được trang bị camera 360 độ giúp người lái dễ dàng xoay xở trong không gian hẹp.

Nhìn chung, VinFast Nerio Green là sự lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm một mẫu xe có chi phí vận hành thấp, bảo trì đơn giản và được hỗ trợ tối đa về chính sách thuế từ Chính phủ.