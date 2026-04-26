Giá xe VinFast VF 3 mới nhất tháng 4/2026: Ưu đãi và chính sách miễn phí trước bạ VinFast VF 3 duy trì sức hút với giá niêm yết 302 triệu đồng cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ được gia hạn đến năm 2027. Mẫu xe điện mini này hiện là lựa chọn tối ưu cho di chuyển đô thị nhờ chi phí vận hành thấp và thiết kế linh hoạt.

VinFast VF 3 hiện là mẫu xe khai mở phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ (mini car) tại thị trường Việt Nam. Với thiết kế vuông vức, khoảng sáng gầm lớn và mức giá dễ tiếp cận, mẫu xe này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi ra mắt, hướng tới nhóm khách hàng đô thị cần một phương tiện di chuyển linh hoạt và thân thiện với môi trường.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 3 cập nhật tháng 4/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho mẫu VinFast VF 3 tại các khu vực. Đáng chú ý, khách hàng mua xe trong giai đoạn này được hưởng ưu đãi giảm trực tiếp 6% vào giá niêm yết từ phía nhà sản xuất.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tại địa phương khác (triệu VND) VinFast VF 3 302 318 318 304

Chính sách hỗ trợ và thuế phí mới nhất

Theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ đối với xe điện chạy pin thêm 2 năm, áp dụng đến hết ngày 28/2/2027. Điều này giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể khi đăng ký mới xe VinFast VF 3.

Về chính sách pin, VinFast đã chính thức dừng hình thức thuê pin kể từ ngày 01/3/2025. Để hỗ trợ khách hàng, hãng thực hiện gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027 cho các chủ sở hữu hiện hữu.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

VinFast VF 3 sở hữu cấu hình vận hành tối ưu cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong phố. Xe được trang bị môtơ điện đặt tại cầu sau, đi kèm bộ pin LFP cho phép di chuyển quãng đường hơn 200 km sau mỗi lần sạc đầy.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Số chỗ ngồi 4 Kích thước (D x R x C) 3.190 x 1.679 x 1.622 mm Khoảng sáng gầm 191 mm Công suất tối đa 43 mã lực Mô-men xoắn cực đại 110 Nm Dung lượng pin 18,64 kWh Tầm hoạt động 210 km (chuẩn NEDC) Thời gian sạc nhanh (10–70%) 36 phút

Thiết kế ngoại thất và không gian nội thất

VF 3 tạo ấn tượng mạnh với phong cách hình khối vuông vức, gợi liên tưởng đến các mẫu xe địa hình chuyên nghiệp. Xe sử dụng mâm kích thước 16 inch lớn nhất phân khúc, giúp tăng khả năng vượt địa hình nhẹ và cải thiện tính thẩm mỹ.

Bên trong cabin, VinFast áp dụng triết lý tối giản để tối ưu không gian cho 4 người ngồi. Khu vực táp-lô nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng 10 inch tích hợp đầy đủ các kết nối thông minh như Apple CarPlay và Android Auto. Dù là mẫu xe giá rẻ, VF 3 vẫn sở hữu các tính năng quản lý xe qua ứng dụng điện thoại và cập nhật phần mềm từ xa.

Trang bị an toàn tiêu chuẩn

Về an toàn, VinFast VF 3 được trang bị các tính năng cơ bản nhưng cần thiết bao gồm: túi khí cho ghế lái, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo. Đặc biệt, xe còn hỗ trợ khởi hành ngang dốc và có sẵn camera lùi cùng cảm biến lùi, giúp việc xoay xở trong không gian hẹp trở nên dễ dàng hơn.

Nhìn chung, VinFast VF 3 là giải pháp di chuyển kinh tế, linh hoạt, đặc biệt phù hợp làm chiếc xe thứ hai trong gia đình hoặc phương tiện chính cho những người trẻ sống tại các khu vực nội đô đông đúc như Hà Nội và TP.HCM.