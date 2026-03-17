Giá xe VinFast VF 5 tháng 3/2026: Ưu đãi 6% và miễn lệ phí trước bạ đến năm 2027 VinFast VF 5 duy trì lợi thế cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng A nhờ mức giá 529 triệu đồng, ưu đãi trực tiếp 6% và chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ kéo dài đến hết tháng 2/2027.

VinFast VF 5 hiện là mẫu xe điện chiến lược của thương hiệu Việt trong phân khúc SUV cỡ A+, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ chạy xăng như KIA Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue. Trong tháng 3/2026, mẫu xe này tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ chính sách giá ổn định và các ưu đãi thuế phí hấp dẫn từ Chính phủ.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh VinFast VF 5 mới nhất

Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 5 được phân phối với một phiên bản duy nhất. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cập nhật tháng 3/2026:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Các tỉnh khác (triệu VND) VinFast VF 5 529 545 545 531

Đáng chú ý, hãng đang triển khai chương trình giảm 6% giá niêm yết, tương đương mức giảm khoảng 31,7 triệu đồng. Ngoài ra, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin thêm 2 năm, áp dụng đến ngày 28/2/2027.

Thay đổi chính sách pin và dịch vụ hậu mãi

Kể từ ngày 1/3/2025, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin cho các dòng ô tô và xe máy điện. Đối với những khách hàng đang sở hữu xe điện kèm pin trước thời điểm này, hãng hỗ trợ gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/6/2027.

Thiết kế ngoại thất tối ưu cho đô thị

VinFast VF 5 là thành quả hợp tác giữa Torino Design và Pininfarina. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.513 mm. Thông số này giúp xe vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị đông đúc.

Đầu xe nổi bật với dải chrome tạo hình chữ V đặc trưng, ôm trọn logo thương hiệu. Do là xe điện, mặt ca-lăng được thiết kế kín. Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn halogen kích thước lớn đặt thấp, kết hợp cùng dải đèn ban ngày LED phía trên. Xe được trang bị bộ mâm 17 inch tạo hình 5 chấu mạnh mẽ, đi kèm bộ lốp Pirelli P-Zero kích thước 225/40R17.

Không gian nội thất và tiện nghi công nghệ

Cabin của VF 5 tuân theo triết lý tối giản. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ ra lệnh giọng nói và trợ lý ảo. Phía sau vô-lăng 3 chấu vát đáy thể thao là màn hình LCD 7 inch hiển thị thông số vận hành thay cho dạng analog truyền thống.

Mẫu SUV hạng A này sở hữu 5 vị trí ngồi bọc da, hàng ghế sau có khả năng gập tỷ lệ 60:40 để mở rộng không gian chứa đồ. Các tiện ích thông minh đi kèm bao gồm hệ thống lọc bụi mịn PM 2.5, thiết lập hồ sơ người lái, định vị xe từ xa và chẩn đoán lỗi tự động qua ứng dụng điện thoại.

Khả năng vận hành và an toàn

VinFast VF 5 sử dụng mô-tơ điện cho công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, dẫn động cầu trước thông qua hộp số đơn cấp. Bộ pin Lithium dung lượng 37,23 kWh cung cấp tầm hoạt động hơn 300 km (theo chuẩn NEDC) sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc nhanh từ 10% lên 80% chỉ mất khoảng 30 phút.

Thông số kỹ thuật cơ bản của VinFast VF 5 Kiểu động cơ Điện Công suất (mã lực) 134 Mô-men xoắn (Nm) 135 Dung lượng pin (kWh) 37,23 Tầm hoạt động (km) >300 (NEDC)

Về an toàn, VF 5 được trang bị gói ADAS với các tính năng như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp và 6 túi khí. Các hệ thống tiêu chuẩn khác bao gồm ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo cũng được tích hợp đầy đủ.