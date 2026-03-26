Giá xe VinFast VF 6 tháng 3/2026: Ưu đãi 6% cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ VinFast VF 6 hiện có giá niêm yết từ 689 triệu đồng với các ưu đãi đặc quyền như miễn 100% lệ phí trước bạ đến năm 2027 và hỗ trợ sạc pin miễn phí trong 6 tháng.

VinFast VF 6 là mẫu SUV thuần điện thuộc phân khúc gầm cao cỡ B, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe động cơ đốt trong như Hyundai Creta, KIA Seltos và Toyota Corolla Cross. Mẫu xe này là sản phẩm chiến lược toàn cầu của thương hiệu Việt, kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại của Ý và công nghệ vận hành điện hóa tiên tiến.

VinFast VF 6 định vị tại phân khúc SUV cỡ B với thiết kế tối ưu cho đô thị

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 6 mới nhất

Trong tháng 3/2026, khách hàng mua VinFast VF 6 được hưởng chính sách giảm 6% trực tiếp vào giá niêm yết, tương đương mức ưu đãi từ 41–45 triệu đồng tùy phiên bản. Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, xe điện tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2/2027, giúp tối ưu chi phí lăn bánh cho người dùng.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) VinFast VF 6 Eco 689 705 705 VinFast VF 6 Plus 745 761 761

Bên cạnh đó, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 1/3/2025. Để hỗ trợ khách hàng, hãng gia hạn chương trình miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027 cho các chủ sở hữu xe kèm pin.

Thiết kế đậm chất khí động học từ Pininfarina

VinFast VF 6 là thành quả hợp tác giữa VinFast và hai studio danh tiếng Pininfarina cùng Torino Design. Ngoại thất xe nổi bật với dải đèn LED tạo hình cánh chim đặc trưng bao trọn logo chữ V. Thân xe ưu tiên các đường nét bo tròn mềm mại, giúp giảm lực cản không khí và tăng tính thẩm mỹ.

Mặt trước của xe gây ấn tượng với dải đèn định vị LED trải dài

Mặc dù có chiều dài tổng thể 4.238 mm ngắn hơn một số đối thủ cùng phân khúc, VF 6 lại sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 2.730 mm. Thông số này vượt trội hơn các dòng xe xăng, mang lại không gian nội thất rộng rãi và sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Phiên bản Plus được trang bị mâm hợp kim kích thước 19 inch, trong khi bản Eco sử dụng mâm 17 inch.

Không gian nội thất tối giản và tiện nghi

Cabin của VinFast VF 6 loại bỏ hầu hết các nút bấm vật lý truyền thống, tập trung mọi thao tác vào màn hình giải trí cảm ứng 12,9 inch đặt nghiêng về phía người lái. Điểm khác biệt lớn nhất là xe không có cụm đồng hồ sau vô-lăng, thay vào đó các thông tin vận hành quan trọng được tích hợp lên màn hình trung tâm hoặc hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).

Nội thất tối giản giúp không gian cabin trở nên rộng rãi hơn

Hệ thống ghế ngồi được bọc da cao cấp với khoảng để chân hàng ghế thứ hai được đánh giá là rộng nhất phân khúc SUV cỡ B. Xe còn sở hữu các tiện nghi hiện đại như cần số dạng nút bấm, trợ lý ảo thông minh và khả năng quản lý xe qua ứng dụng điện thoại.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn ADAS

VinFast VF 6 được trang bị một mô-tơ điện ở trục trước. Bản Eco sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Trong khi đó, bản Plus mạnh mẽ hơn với 201 mã lực và 310 Nm, cho khả năng tăng tốc ấn tượng. Cả hai phiên bản đều sử dụng bộ pin dung lượng 59,6 kWh do VinES sản xuất, cung cấp phạm vi hoạt động từ 381–399 km sau mỗi lần sạc đầy.

Thông số VF 6 Eco VF 6 Plus Công suất tối đa 174 mã lực 201 mã lực Mô-men xoắn cực đại 250 Nm 310 Nm Quãng đường di chuyển 399 km 381 km Hệ thống túi khí 4 túi khí 8 túi khí

Về an toàn, VF 6 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) cấp độ 2 trên bản Plus, bao gồm các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe chủ động và nhận diện biển báo giao thông. Các trang bị tiêu chuẩn như ABS, EBD, BA và cân bằng điện tử đều có mặt trên cả hai phiên bản, đảm bảo sự an tâm tối đa cho người dùng.