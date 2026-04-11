Giá xe VinFast VF 7 tháng 4/2026: Ưu đãi tới 58 triệu đồng và chính sách pin mới VinFast VF 7 duy trì sức hút trong phân khúc SUV cỡ C với giá khởi điểm từ 789 triệu đồng. Trong tháng 4/2026, mẫu xe điện này nhận ưu đãi 6% giá niêm yết cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ kéo dài.

VinFast VF 7 hiện là mẫu SUV điện cỡ C chủ lực của hãng xe Việt, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ chạy xăng truyền thống. Trong tháng 4/2026, dòng xe này nhận được nhiều chính sách hỗ trợ tài chính quan trọng từ cả nhà sản xuất và Chính phủ, giúp tối ưu chi phí lăn bánh cho người dùng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh VinFast VF 7 mới nhất

Hiện tại, VinFast VF 7 được phân phối với hai phiên bản chính là Eco và Plus. Theo chương trình ưu đãi mới nhất, khách hàng mua xe sẽ được giảm trực tiếp 6% giá niêm yết, tương đương mức tiết kiệm từ 47 đến 58 triệu đồng tùy phiên bản.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lập tỉnh khác (triệu VND) VinFast VF 7 Eco 789 805 805 791 VinFast VF 7 Plus 949 965 965 951 VinFast VF 7 Plus (Trần kính) 969 985 985 971

Cập nhật chính sách pin và lệ phí trước bạ

Đáng chú ý, kể từ ngày 01/03/2025, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin cho ô tô điện. Các khách hàng đang sở hữu xe kèm pin sẽ được hỗ trợ gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ đối với xe điện chạy pin thêm 2 năm, áp dụng đến hết ngày 28/02/2027. Đây là yếu tố then chốt giúp giá lăn bánh của VF 7 thấp hơn đáng kể so với các xe cùng phân khúc sử dụng động cơ đốt trong.

Ngôn ngữ thiết kế Vũ trụ phi đối xứng

VinFast VF 7 là tác phẩm của xưởng thiết kế Torino Design (Italy) với ngôn ngữ "Vũ trụ phi đối xứng". Xe sở hữu kích thước tổng thể 4.545 x 1.890 x 1.635 mm cùng chiều dài cơ sở 2.840 mm, mang lại không gian cabin rộng rãi dù chiều dài tổng thể có phần gọn gàng hơn các đối thủ xăng.

Đầu xe nổi bật với dải đèn LED tạo hình chữ V đặc trưng, cụm đèn pha LED projector đặt thấp trong khối hình thang. Phần thân xe gây ấn tượng với bộ mâm 20 inch đa chấu kết hợp lốp Pirelli P-Zero (trên bản Plus) và tay nắm cửa dạng ẩn tối ưu khí động học.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn

Về hiệu năng, phiên bản VF 7 Plus được trang bị hai mô-tơ điện cho tổng công suất lên tới 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h của bản Plus chỉ mất 5,8 giây. Trong khi đó, bản Eco sử dụng một mô-tơ điện công suất 174 mã lực, phù hợp cho nhu cầu di chuyển đô thị.

Hệ thống an toàn trên VF 7 Plus cực kỳ đầy đủ với gói ADAS nâng cao bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động và hệ thống camera 360 độ. Cả hai phiên bản đều được trang bị trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền.

Nhìn chung, VinFast VF 7 là lựa chọn sáng giá cho những người dùng tìm kiếm một mẫu SUV cá tính, công nghệ và hiệu suất cao. Dù hạ tầng trạm sạc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng với các ưu đãi về thuế và giá niêm yết hiện tại, VF 7 đang tạo ra áp lực lớn lên nhóm xe SUV hạng C truyền thống.