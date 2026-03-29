Giá xe VinFast VF 8 tháng 3/2026: Ưu đãi 10% trực tiếp và miễn lệ phí trước bạ đến năm 2027 VinFast VF 8 duy trì lợi thế trong phân khúc D-SUV với mức giá từ 1,019 tỷ đồng. Mẫu xe điện Việt hưởng chính sách miễn 100% phí trước bạ và tích hợp công nghệ AI tạo sinh đột phá.

VinFast VF 8 hiện có mức giá niêm yết khởi điểm từ 1,019 tỷ đồng cho bản Eco và 1,199 tỷ đồng cho bản Plus. Đáng chú ý, trong tháng 3/2026, khách hàng mua xe được hưởng ưu đãi giảm trực tiếp 10% giá niêm yết, tương đương mức giảm từ 102 triệu đến 120 triệu đồng tùy phiên bản. Bên cạnh đó, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, dòng xe điện chạy pin tiếp tục được miễn toàn bộ lệ phí trước bạ cho đến hết ngày 28/2/2027, giúp tối ưu chi phí lăn bánh cho người dùng.

VinFast VF 8 hiện là mẫu SUV điện chủ lực của hãng tại thị trường Việt Nam.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính VinFast VF 8 tháng 3/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính (đã bao gồm các ưu đãi thuế phí hiện hành) cho hai phiên bản VinFast VF 8:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Ưu đãi đặc biệt VinFast VF 8 Eco 1,019 1,035 1,035 Giảm 10% giá niêm yết VinFast VF 8 Plus 1,199 1,215 1,215 Giảm 10% giá niêm yết

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý.

Thay đổi chiến lược về pin và chính sách sạc

Kể từ ngày 1/3/2025, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin cho các dòng ô tô điện. Thay vào đó, hãng tập trung hỗ trợ khách hàng sở hữu xe kèm pin thông qua việc gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài thời gian ưu đãi đến hết ngày 30/6/2027. Quyết định này nhằm đơn giản hóa thủ tục sở hữu và gia tăng giá trị sử dụng lâu dài cho người dùng.

Ngôn ngữ thiết kế Cân bằng động và Không gian nội thất hiện đại

VinFast VF 8 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.750 x 1.900 x 1.660 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.950 mm. Thiết kế xe tuân thủ triết lý "Dynamic Balance - Cân bằng động", tạo điểm nhấn với dải LED hình chữ V đặc trưng ở cả mặt trước và sau. Mâm xe có kích thước lớn, từ 19 inch trên bản Eco đến 20 inch trên bản Plus, mang lại diện mạo vững chãi.

Bên trong cabin, VinFast VF 8 lược bỏ cụm đồng hồ truyền thống phía sau vô-lăng, thay thế bằng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 15,6 inch tích hợp trợ lý ảo thông minh. Đặc biệt, phiên bản VF 8 Plus đã được cập nhật công nghệ AI tạo sinh (Generative AI), cho phép xe tương tác với người dùng một cách tự nhiên và linh hoạt hơn.

Hiệu suất vận hành và Công nghệ an toàn

Về khả năng vận hành, VinFast VF 8 sử dụng hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (AWD). Phiên bản Eco đạt công suất 350 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm với tầm hoạt động 471 km. Phiên bản Plus mạnh mẽ hơn với 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm nhưng tầm hoạt động giảm nhẹ xuống còn 457 km. Cả hai phiên bản đều sử dụng pin CATL dung lượng 87,7 kWh, hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong dưới 31 phút.

Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) là điểm sáng trên VF 8 với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn và camera 360 độ. Xe đạt các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cao nhất từ NHTSA, Euro NCAP và ASEAN NCAP với trang bị 11 túi khí tiêu chuẩn.

Đánh giá thực tế từ người dùng

Nhìn chung, VinFast VF 8 sở hữu nhiều ưu điểm về thiết kế sang trọng, nội thất rộng rãi và hàm lượng công nghệ vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên, một số người dùng phản hồi hệ thống treo của xe còn hơi cứng và chất lượng phần mềm cần được tối ưu thêm để đạt độ ổn định cao nhất. Dù vậy, với các chính sách ưu đãi về giá và thuế phí, đây vẫn là lựa chọn SUV hạng D đáng cân nhắc trong năm 2026.