Giá xe VinFast VF 8 tháng 4/2026: Ưu đãi lệ phí trước bạ và công nghệ AI tạo sinh mới Cập nhật giá niêm yết VinFast VF 8 từ 1,019 tỷ đồng với chính sách miễn lệ phí trước bạ đến tháng 2/2027. Mẫu SUV điện cỡ D gây ấn tượng bởi trợ lý ảo AI thông minh.

VinFast VF 8 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV điện cỡ D tại thị trường Việt Nam với những điều chỉnh quan trọng về giá bán và chính sách hậu mãi. Mẫu xe này không chỉ đối đầu trực tiếp với các dòng xe xăng truyền thống như Hyundai Santa Fe hay Ford Everest mà còn tiên phong ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh vào trải nghiệm người dùng.

VinFast VF 8 sở hữu thiết kế hiện đại và sang trọng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh VinFast VF 8 mới nhất

Dưới đây là chi phí sở hữu tạm tính cho các phiên bản VinFast VF 8, đã bao gồm các ưu đãi hiện hành từ nhà sản xuất và chính sách hỗ trợ từ chính phủ.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Ưu đãi VinFast VF 8 Eco 1,019 1,035 1,035 Giảm 10% giá niêm yết VinFast VF 8 Plus 1,199 1,215 1,215 Tương đương 102 - 120 triệu đồng

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo trang bị và khu vực cụ thể.

Chính sách pin và hỗ trợ lệ phí trước bạ

Đáng chú ý, kể từ ngày 01/03/2025, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin. Để hỗ trợ người dùng, hãng gia hạn chương trình miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027 cho các khách hàng sở hữu xe kèm pin.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin thêm 2 năm, áp dụng đến hết ngày 28/02/2027. Đây là yếu tố quan trọng giúp chi phí lăn bánh của VF 8 duy trì ở mức hấp dẫn so với các đối thủ cùng tầm giá.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

VinFast VF 8 được phân phối với hai tùy chọn cấu hình động cơ, đi kèm hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (AWD) tiêu chuẩn, mang lại khả năng vận hành ổn định trên nhiều địa hình.

Thông số VinFast VF 8 Eco VinFast VF 8 Plus Công suất tối đa (mã lực) 350 402 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 500 620 Dung lượng pin (kWh) 87,7 87,7 Tầm hoạt động (km/lần sạc) 471 457 Kích thước mâm (inch) 19 20

Phiên bản Plus được trang bị mâm kích thước 20 inch thể thao.

Công nghệ AI tạo sinh và tiện nghi nội thất

Điểm nhấn đột phá trên VinFast VF 8 là việc ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI) vào trợ lý ảo. Công nghệ này cho phép xe tương tác với người dùng một cách tự nhiên hơn, có khả năng tự học và cập nhật thông tin thực tế từ Internet để trả lời các câu hỏi phức tạp.

Khoang lái hiện đại với màn hình trung tâm 15,6 inch.

Không gian nội thất đi theo ngôn ngữ tối giản nhưng giàu công nghệ. Mọi thông tin hiển thị được tập trung vào màn hình cảm ứng 15,6 inch và hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Ghế ngồi bọc da cao cấp tích hợp sưởi và thông gió, cùng hệ thống điều hòa tích hợp màng lọc HEPA đảm bảo chất lượng không khí trong cabin.

Hệ thống an toàn vượt trội

Xe được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn và phanh tự động giảm thiểu va chạm. VinFast VF 8 cũng sở hữu tới 11 túi khí, đạt các tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất từ NHTSA, Euro NCAP và ASEAN NCAP.

VinFast VF 8 sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

Nhìn chung, VinFast VF 8 là lựa chọn phù hợp cho những người dùng tìm kiếm một mẫu SUV điện có thiết kế đẹp, tiện nghi hiện đại và chính sách bảo hành dài hạn, dù chất lượng hoàn thiện phần mềm vẫn cần thêm thời gian để tối ưu hoàn hảo.