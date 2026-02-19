Giá xe VinFast VF 9 tháng 2/2026: Ưu đãi 150 triệu đồng cho phiên bản Eco VinFast VF 9 ghi nhận mức giảm giá mạnh trong tháng 2/2026 cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ. Phiên bản Eco hiện có giá lăn bánh thực tế chỉ từ 1,5 tỷ đồng.

VinFast VF 9 là mẫu SUV điện cỡ E đầu bảng của hãng xe Việt, chính thức gia nhập thị trường từ tháng 3/2023. Trong tháng 2/2026, mẫu xe này tiếp tục duy trì sức hút nhờ các chính sách ưu đãi tài chính mạnh tay và lợi thế từ các quy định mới của Chính phủ về xe điện.

Ưu đãi 150 triệu đồng và giá lăn bánh tháng 2/2026

Hiện tại, VinFast đang triển khai chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh", hỗ trợ giảm trực tiếp 10% giá niêm yết cho khách hàng. Cụ thể, phiên bản Eco nhận mức giảm khoảng 150 triệu đồng, trong khi bản Plus có thể giảm tới 170 triệu đồng.

VinFast VF 9 sở hữu thiết kế SUV full-size mạnh mẽ và sang trọng.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Giá lăn bánh TP.HCM (triệu VND) VinFast VF 9 Eco 1.499 1.521 1.521 VinFast VF 9 Plus 1.699 1.721 1.721

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý.

Cập nhật chính sách pin và lệ phí trước bạ

Một thay đổi quan trọng đối với người dùng là VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 1/3/2025. Để hỗ trợ khách hàng, hãng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/6/2027.

Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến hết ngày 28/2/2027. Điều này giúp người mua VinFast VF 9 tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng chi phí lăn bánh so với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Explorer hay Volkswagen Teramont.

Không gian nội thất hạng thương gia

Với chiều dài cơ sở lên tới 3.150 mm, VinFast VF 9 cung cấp không gian nội thất cực kỳ rộng rãi. Khoang cabin được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng tinh tế với vật liệu cao cấp.

Trung tâm táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng 15,6 inch tích hợp mọi tính năng điều khiển.

Điểm nhấn chính là hàng ghế thứ 2 trên bản Plus được thiết kế dạng thương gia với hai chỗ ngồi riêng biệt, tích hợp bảng điều khiển tính năng và hệ thống điều hòa riêng. Xe trang bị màn hình giải trí 15,6 inch ở phía trước và màn hình 8 inch cho hàng ghế sau, hỗ trợ trợ lý ảo thông minh và điều khiển bằng giọng nói.

Hiệu năng vận hành và công nghệ an toàn

VinFast VF 9 được trang bị hai mô-tơ điện cho công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (AWD) cho phép xe tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 6,5 giây.

Xe sử dụng bộ pin Lithium-ion 92 kWh cho tầm hoạt động tối đa lên tới 438 km.

Về an toàn, xe đạt tiêu chuẩn 5 sao từ Euro NCAP, NHTSA và ASEAN NCAP. Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS bao gồm các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ lái đường cao tốc, tự động chuyển làn và triệu tập xe thông minh. Xe được trang bị tới 11 túi khí, đảm bảo an toàn tối đa cho mọi vị trí ngồi.