Giá xe VinFast VF 9 tháng 3/2026: Ưu đãi 10% và miễn lệ phí trước bạ đến năm 2027 VinFast VF 9 duy trì sức hút trong phân khúc SUV điện cỡ lớn nhờ chính sách giảm giá 10% trực tiếp và ưu đãi miễn 100% lệ phí trước bạ vừa được Chính phủ gia hạn.

VinFast VF 9 (từng được biết đến với tên gọi VF e36) là mẫu SUV điện đầu bảng của thương hiệu Việt, lần đầu ra mắt thế giới tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2021. Tại thị trường Việt Nam, dòng xe này định vị trong phân khúc E, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Ford Explorer, Volkswagen Teramont hay Toyota Land Cruiser Prado.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 9 mới nhất

Bước sang tháng 3/2026, khách hàng mua VinFast VF 9 tiếp tục được hưởng lợi từ chương trình giảm giá 10% của hãng, tương đương mức tiết kiệm từ 150 đến 170 triệu đồng tùy phiên bản. Đặc biệt, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đã được gia hạn đến ngày 28/2/2027, giúp giảm đáng kể chi phí lăn bánh.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh (triệu VND) VinFast VF 9 Eco 1.499 1.515 1.515 1.501 VinFast VF 9 Plus 1.699 1.715 1.715 1.701

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Chính sách pin và hạ tầng sạc

Đáng chú ý, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin đối với ô tô và xe máy điện kể từ ngày 1/3/2025. Để hỗ trợ người dùng, hãng thực hiện gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng cho các khách hàng đang sở hữu xe kèm pin, kéo dài thời hạn ưu đãi này tới hết ngày 30/6/2027.

Ngoại thất SUV full-size cơ bắp và sang trọng

Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.120 x 2.000 x 1.721 (mm), VinFast VF 9 sở hữu vóc dáng tương đương các mẫu SUV hạng sang cỡ lớn như Lexus LX570 hay BMW X7. Ngôn ngữ thiết kế nhấn mạnh vào các khối dập nổi mạnh mẽ trên nắp ca-pô và thân xe.

Hệ thống chiếu sáng của xe sử dụng công nghệ LED hoàn toàn. Điểm nhấn bên hông là bộ mâm kích thước lớn từ 20 đến 22 inch và tay nắm cửa dạng ẩn hiện đại. Đuôi xe đặc trưng với dải LED hình chữ V ôm trọn logo thương hiệu, tạo nên nhận diện thương hiệu rõ nét trong đêm.

Nội thất tối giản và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của VF 9 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng. Điểm nhấn chính là màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch tích hợp mọi chức năng điều khiển, thay thế hoàn toàn cho cụm đồng hồ truyền thống sau vô-lăng.

Phiên bản Plus cung cấp tùy chọn ghế cơ trưởng ở hàng thứ hai với bảng điều khiển riêng biệt. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da thật (bản Plus) hoặc giả da (bản Eco), tích hợp các tính năng sưởi và thông gió. Xe còn được trang bị màng lọc HEPA than hoạt tính và cửa sổ trời toàn cảnh chống tia UV đến 99%.

Vận hành và công nghệ an toàn

Cả hai phiên bản đều sử dụng hai môtơ điện cho tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, đi kèm hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (AWD). Xe sử dụng pin Lithium-ion 92 kWh, cho tầm hoạt động tối đa khoảng 438 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chuẩn đánh giá cụ thể).

Thông số cơ bản VinFast VF 9 Eco VinFast VF 9 Plus Công suất (mã lực) 402 402 Mô-men xoắn (Nm) 620 620 Dung lượng pin (kWh) 92 92 Tầm hoạt động (km) 438 423 Tăng tốc 0–100 km/h 6,5 giây 6,5 giây

Về an toàn, VinFast VF 9 đạt tiêu chuẩn 5 sao từ các tổ chức uy tín như Euro NCAP và NHTSA. Xe trang bị 11 túi khí cùng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn, tự động chuyển làn và triệu tập xe thông minh.