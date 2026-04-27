Giá xe VinFast VF 9 tháng 4/2026: Ưu đãi 10% và miễn lệ phí trước bạ VinFast VF 9 ghi nhận mức giá niêm yết từ 1,499 tỷ đồng trong tháng 4/2026. Mẫu SUV điện cỡ E hiện hưởng lợi từ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ và gia hạn sạc pin miễn phí đến năm 2027.

VinFast VF 9, mẫu SUV điện đầu bảng của thương hiệu Việt, tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ E tại thị trường trong nước. Với bối cảnh chính sách mới, dòng xe này đang sở hữu những lợi thế cạnh tranh đáng kể về chi phí vận hành và giá lăn bánh so với các đối thủ sử dụng động cơ đốt trong cùng tầm giá.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh VinFast VF 9 tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, VinFast áp dụng chương trình giảm trực tiếp 10% giá niêm yết cho khách hàng, tương đương mức giảm từ 150–170 triệu đồng tùy phiên bản. Đáng chú ý, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, dòng xe điện chạy pin tiếp tục được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết ngày 28/02/2027.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) VinFast VF 9 Eco 1.499 1.515 1.515 VinFast VF 9 Plus 1.699 1.715 1.715

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm các loại phí bắt buộc và chưa trừ khuyến mãi tại đại lý.

VinFast VF 9 sở hữu thiết kế mạnh mẽ và hiện đại của một mẫu SUV full-size.

Chính sách pin và hạ tầng sạc

Kể từ ngày 01/03/2025, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin cho các dòng ô tô điện mới. Thay vào đó, hãng tập trung hỗ trợ người dùng thông qua việc gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài thời gian hưởng đặc quyền này đến hết ngày 30/06/2027.

Thiết kế ngoại thất và thông số kích thước

Với kích thước tổng thể 5.120 x 2.000 x 1.721 (mm), VinFast VF 9 có thông số tương đương với các mẫu SUV hạng sang cỡ lớn như BMW X7 hay Mercedes-Benz GLS. Ngoại hình xe mang phong cách SUV full-size với các mảng dập nổi lớn trên nắp ca-pô và hệ thống đèn LED nhận diện chữ V đặc trưng.

Mâm xe: Kích thước lớn từ 20–22 inch với thiết kế đa chấu thể thao.

Tay nắm cửa: Dạng ẩn giúp tối ưu khí động học và tăng vẻ sang trọng.

Màu sắc: 8 tùy chọn ngoại thất bao gồm Trắng, Bạc, Đỏ, Xám, Xanh dương, Xanh rêu, Đen và Cam.

Nội thất tối giản và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của VF 9 được thiết kế theo triết lý tối giản nhưng tập trung vào vật liệu cao cấp. Điểm nhấn chính là màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch tích hợp mọi chức năng điều khiển, thay thế cho cụm đồng hồ truyền thống phía sau vô-lăng.

Không gian nội thất rộng rãi với màn hình trung tâm kích thước lớn.

Phiên bản Plus cung cấp tùy chọn ghế cơ trưởng ở hàng ghế thứ 2 với bảng điều khiển riêng biệt, tích hợp tính năng sưởi và thông gió. Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng kết hợp màng lọc HEPA than hoạt tính giúp đảm bảo chất lượng không khí trong xe.

Khả năng vận hành và công nghệ an toàn

VinFast VF 9 sử dụng hai mô-tơ điện sản sinh tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm. Hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (AWD) cho phép xe tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 6,5 giây. Với cụm pin 92 kWh, xe có tầm hoạt động từ 423–438 km sau mỗi lần sạc đầy (tùy phiên bản).

Thông số kỹ thuật Chi tiết Công suất tối đa 402 mã lực Mô-men xoắn cực đại 620 Nm Dung lượng pin 92 kWh Tăng tốc 0–100 km/h 6,5 giây Hệ dẫn động AWD (2 cầu toàn thời gian)

Về an toàn, xe đạt tiêu chuẩn 5 sao từ Euro NCAP và ASEAN NCAP. Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS bao gồm các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ lái đường cao tốc, tự động chuyển làn và triệu tập xe thông minh.

Nhìn chung, VinFast VF 9 là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV hạng E nhờ lợi thế về thuế phí, chính sách hậu mãi và không gian nội thất vượt trội trong tầm giá dưới 2 tỷ đồng.