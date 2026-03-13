Giải mã 3 nguyên nhân khiến Bukayo Saka sa sút phong độ tại Arsenal Từ vị thế ngôi sao không thể thay thế, Bukayo Saka đang trải qua giai đoạn chạm đáy phong độ với hiệu suất ghi bàn giảm sút và dấu hiệu quá tải thể lực rõ rệt.

Trong nhiều năm qua, hình ảnh Mikel Arteta rút Bukayo Saka ra khỏi sân khi Arsenal đang cần bàn thắng là điều hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, trong trận hòa 1-1 của Arsenal trước Bayer Leverkusen tại Champions League vừa qua, quyết định thay thế đội trưởng 24 tuổi bằng Noni Madueke lại không gây ra nhiều bất ngờ. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự sa sút phong độ đáng báo động của ngôi sao sáng giá nhất sân Emirates.

Saka không đạt phong độ cao ở giai đoạn cuối mùa này.

Bukayo Saka luôn là nguồn cảm hứng tấn công số một của Arsenal, nhưng những con số thống kê gần đây lại vẽ nên một bức tranh u ám. Trong 21 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Nếu Arsenal muốn chinh phục những danh hiệu lớn mùa này, họ cần cầu thủ được trả lương cao nhất CLB nhanh chóng tìm lại bản năng sát thủ.

Sự lạc nhịp với tân binh Viktor Gyokeres

Sự xuất hiện của tiền đạo tân binh Viktor Gyokeres dường như đang làm giảm hiệu suất của Saka. Dù đã sát cánh cùng nhau 28 trận, cả hai hiếm khi cho thấy sự ăn ý trên hàng công. Tại Ngoại hạng Anh mùa này, Saka chỉ nhận trung bình 1.9 đường chuyền mỗi trận từ Gyokeres, con số này sụt giảm nghiêm trọng so với mức 5.3 đường chuyền từ Kai Havertz ở mùa giải trước.

Nguyên nhân nằm ở sự khác biệt về phong cách thi đấu. Trong khi Havertz thích lùi sâu làm bóng và phối hợp nhịp nhàng với Saka cùng Odegaard, thì Gyokeres lại có xu hướng chạy chỗ bứt tốc vào vòng cấm. Sự thiếu liên kết này khiến Saka chưa có bất kỳ pha kiến tạo nào cho tiền đạo người Thụy Điển tại giải quốc nội. Việc Havertz sớm trở lại với thể trạng tốt nhất có thể là chìa khóa để giải phóng không gian cho Saka.

Ít cơ hội tiếp cận khu vực cấm địa

Số liệu thống kê chỉ ra rằng Saka đang dần xa rời khu vực nguy hiểm nhất của đối phương. Số lần chạm bóng trong vòng cấm của anh mùa này chỉ đạt 7.5 lần/90 phút, giảm đáng kể so với mức 8.3 và 8.4 ở hai mùa giải trước. Hệ quả tất yếu là tỷ lệ ghi bàn của anh cũng tụt xuống mức 0.31 bàn/trận.

Saka chơi không tốt trước Leverkusen.

Bên cạnh việc thiếu đối tác ăn ý, sự vắng mặt thường xuyên của Martin Odegaard do chấn thương đã tước đi nguồn cung cấp bóng chất lượng cho hành lang cánh phải. Hơn nữa, việc Ben White nghỉ thi đấu cũng ảnh hưởng lớn. Dù Jurrien Timber chơi tốt nhưng anh có xu hướng bó vào trung lộ, đẩy Saka ra bám biên dọc thay vì phối hợp chồng cánh hiệu quả như cách Ben White vẫn thường làm.

Gánh nặng thể lực và lịch thi đấu hành xác

Kể từ mùa giải 2020-21, Saka thi đấu trung bình 46 trận mỗi mùa cho CLB và 40 lần ra sân cho đội tuyển Anh. Sự bền bỉ đáng kinh ngạc đó dường như đang chạm đến giới hạn chịu đựng của cơ thể. Trận đấu với Everton tới đây sẽ là lần thứ 40 anh ra sân trong mùa giải hiện tại, và dấu hiệu mỏi mệt đã lộ rõ trong từng bước chạy của số 7.

Dù mới ký hợp đồng 5 năm với mức lương kỷ lục, Saka đang đối mặt với lịch thi đấu dày đặc khi Arsenal cạnh tranh trên cả 4 mặt trận. Với một cầu thủ chạy cánh đòi hỏi cường độ bứt tốc liên tục, việc thiếu thời gian nghỉ ngơi đang dần bào mòn đôi chân của anh. Đây là bài toán hóc búa mà Mikel Arteta buộc phải tìm lời giải nếu muốn duy trì tham vọng vô địch trong giai đoạn nước rút của mùa giải.