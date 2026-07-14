Giải mã Argentina: 3 tử huyệt giúp tuyển Anh mơ về chung kết World Cup 2026 Để lật đổ nhà đương kim vô địch, đoàn quân của Thomas Tuchel cần phong tỏa các tình huống cố định của Messi và khai thác sự nôn nóng từ bộ đôi trung vệ Argentina.

Không có đội bóng nào lọt vào tới vòng bán kết World Cup bằng sự tình cờ. Argentina sẽ đối đầu với Anh sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ, một trận đấu mà đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni một lần nữa phải dựa vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân thay vì sự gắn kết trong lối chơi tập thể. Dù sở hữu vị thế của nhà đương kim vô địch, Albiceleste đã bộc lộ những lỗ hổng chiến thuật mà Thomas Tuchel hoàn toàn có thể khai thác để đưa "Tam Sư" vào trận chung kết.

Tuyển Anh sẽ phải đánh bại nhà ĐKVĐ nếu muốn điền tên mình vào trận chung kết World Cup. Ảnh: Getty Images.

Hóa giải vũ khí tối thượng: Các tình huống cố định

Yếu tố đầu tiên mà đội tuyển Anh cần đặc biệt lưu tâm chính là khả năng tận dụng bóng chết của đối phương. Bàn mở tỷ số của Argentina trước Thụy Sĩ đến từ một quả phạt góc do Alexis Mac Allister thực hiện, đánh dấu bàn thắng thứ 6 của họ từ các tình huống cố định tại giải đấu năm nay. Hiện tại, không có đội bóng nào tại World Cup 2026 hiệu quả hơn Argentina ở chỉ số này.

Những quả treo bóng của Lionel Messi từ hai biên luôn hướng về khu vực cột gần với quỹ đạo xoáy cực khó chịu. Thống kê cho thấy cả ba bàn thắng từ phạt góc gần nhất của Argentina đều đi theo kịch bản này. Trong bối cảnh hàng phòng ngự Anh từng nhiều lần lúng túng trước các pha bóng chết trong trận gặp Na Uy, việc kiểm soát khu vực cột gần sẽ là nhiệm vụ sống còn đối với các trung vệ của Tuchel.

Chiến thuật "cắt nguồn cung" thay vì đeo bám Messi

Thay vì tiêu tốn năng lượng để theo kèm một Lionel Messi đã 39 tuổi, tuyển Anh nên tập trung bóp nghẹt không gian chơi bóng của các vệ tinh xung quanh. Thực tế trận tứ kết cho thấy Argentina có những quãng thời gian dài hoàn toàn bế tắc. Sau bàn thắng của Mac Allister, họ không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt thời gian thi đấu chính thức, ngay cả khi chơi hơn người từ phút 72.

Argentina bộc lộ điểm yếu trong hành trình tiến vào đến bán kết. Ảnh: Getty Images.

Messi hiện tại dành tới 63% thời gian thi đấu để đi bộ và chỉ có vỏn vẹn 14 lần chạm bóng ở 1/3 cuối sân trước khi Thụy Sĩ nhận thẻ đỏ. Bằng cách phong tỏa các hậu vệ biên như Nicolas Tagliafico – người chỉ có 3 lần chạm bóng ở khu vực tấn công trận trước – Anh có thể cô lập hoàn toàn El Pulga khỏi hệ thống tấn công.

Khai thác khoảng trống sau lưng cặp trung vệ nôn nóng

Điểm yếu chí mạng cuối cùng của Argentina nằm ở sự thiếu đồng bộ giữa hàng thủ và áp lực lên người cầm bóng. Hai trung vệ Lisandro Martinez và Cristian Romero thường xuyên rời bỏ vị trí để thực hiện các pha đánh chặn quyết liệt. Lối chơi này vô tình tạo ra những khoảng trống mênh mông phía sau lưng họ nếu đối thủ thực hiện các pha chạy chỗ bất ngờ từ tuyến hai.

Đây chính là kịch bản lý tưởng cho Jude Bellingham. Nếu tuyển Anh có thể thu hút các trung vệ Argentina dâng cao rồi thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến cho Bellingham hoặc các mũi công tốc độ như Marcus Rashford, hàng thủ của Scaloni sẽ rơi vào tình thế báo động đỏ.

Mặc dù Argentina sở hữu tinh thần chiến đấu ngoan cường, nhưng những gì Thụy Sĩ đã thể hiện chính là một bản thiết kế hoàn hảo để Anh tham khảo. Bằng cách phong tỏa bóng chết, chia cắt Messi và khai thác sự nôn nóng của các trung vệ đối phương, đội tuyển Anh hoàn toàn có thể tự tin chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Argentina và ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng tại World Cup 2026.