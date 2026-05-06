Giải mã bài toán số 6 của Liverpool: 8 tiền vệ phòng ngự lọt vào tầm ngắm của Arne Slot Dưới thời Arne Slot, Liverpool bộc lộ khoảng trống nơi tuyến giữa khi Ryan Gravenberch dâng cao. Đây là 8 gương mặt khả dĩ giúp The Kop gia cố tấm lá chắn trước hàng thủ.

Sự thay đổi trong cấu trúc tuyến giữa của Liverpool dưới thời huấn luyện viên Arne Slot đang bộc lộ những dấu hiệu đáng lo ngại tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Việc Ryan Gravenberch được phép dâng cao hơn khiến The Kop dễ bị tổn thương trước các tình huống chuyển trạng thái nhanh, tạo điều kiện cho đối thủ xuyên phá khu vực trung lộ.

Những mục tiêu tiềm năng của Liverpool.

Dù đây là hệ quả của cách sắp xếp chiến thuật hay hạn chế về nhân sự, rõ ràng đội bóng vùng Merseyside đang thiếu một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới. Dưới đây là những gương mặt tiềm năng có thể giúp Liverpool giải quyết bài toán này vào kỳ chuyển nhượng mùa hè.

1. Adam Wharton (Crystal Palace)

Adam Wharton hiện là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong danh sách của Liverpool. Dù không phải mẫu cầu thủ thuần phòng ngự theo kiểu càn quét như Fabinho trước đây, Wharton sở hữu hồ sơ hoàn hảo cho hệ thống của Arne Slot nhờ khả năng tịnh tiến bóng xuất sắc.

Adam Wharton là mục tiêu hàng đầu của Liverpool.

Tiền vệ 22 tuổi này được ví như một "kiến trúc sư" tại khu trung tuyến với tầm nhìn kỹ thuật và kỷ luật giữ vị trí đáng nể. Các số liệu thống kê chỉ ra rằng Wharton thuộc nhóm tiền vệ hàng đầu tại Ngoại hạng Anh về khả năng tạo ra cơ hội lớn, một yếu tố có thể thay đổi hoàn toàn cách vận hành lối chơi của The Kop.

2. Ederson (Atalanta)

Ederson mang đến lựa chọn theo thiên hướng phòng ngự tự nhiên hơn cho vị trí số 6. Ngôi sao của Atalanta nổi tiếng với lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm và là một "máy quét" thực thụ ở khu vực trung tuyến. Điểm mạnh của cầu thủ người Brazil còn nằm ở khả năng kéo bóng lên phía trên, rất phù hợp để san sẻ gánh nặng với Gravenberch.

3. Joao Victor Gomes (Wolves)

Joao Victor Gomes là phương án chất lượng mà Liverpool có thể tận dụng nếu Wolves gặp khó khăn về thứ hạng. Kể từ khi gia nhập Ngoại hạng Anh, Gomes khẳng định mình là một trong những số 6 bận rộn nhất giải đấu với các chỉ số tắc bóng và thu hồi bóng vượt trội, cung cấp những phẩm chất phòng ngự cơ bản mà Liverpool đang thiếu hụt.

4. Alex Scott (Bournemouth)

Alex Scott đã lột xác hoàn toàn dưới sự dẫn dắt của Andoni Iraola để trở thành một tiền vệ thi đấu linh hoạt. Cầu thủ người Anh này luôn hiện diện ở mọi điểm nóng trên sân, từ việc thu hồi bóng đến phát động tấn công. Sự linh hoạt của Scott cho phép anh đảm nhiệm tốt cả vai trò số 8 lẫn số 6.

5. Mateus Fernandes (West Ham)

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã nổi lên như một trong những cầu thủ toàn diện nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này. Là một chuyên gia tắc bóng đồng thời là một nhà kiến tạo lùi sâu, Fernandes cho thấy anh đã sẵn sàng để bước lên một đẳng cấp cao hơn, nối gót những người đồng hương thành danh như Vitinha hay Joao Neves.

6. Khephren Thuram (Juventus)

Khephren Thuram không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Liverpool. Sau hai mùa giải tại Ý, Thuram đã phát triển hoàn thiện hơn và được đánh giá là rất phù hợp với sơ đồ hiện tại của HLV Arne Slot.

Thuram của Juventus.

Chiều cao lý tưởng và nền tảng thể lực sung mãn kết hợp với sự điềm tĩnh khi có bóng giúp Thuram trở thành một chốt chặn đáng tin cậy nhưng vẫn đảm bảo tính sáng tạo cho hàng tiền vệ.

7. Angelo Stiller (Stuttgart)

Tiền vệ người Đức là mẫu cầu thủ kiến tạo lùi sâu có phong cách tương đồng với Adam Wharton nhưng được đánh giá cao hơn ở khả năng hỗ trợ phòng ngự không bóng. Với điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 31,6 triệu bảng, đây là con số cực kỳ hấp dẫn cho một cầu thủ ở đẳng cấp Bundesliga.

8. Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Anderson là mẫu tiền vệ hành động với năng lượng bền bỉ, giúp anh có thể vừa đánh chặn hiệu quả, vừa đóng vai trò then chốt trong các tình huống tấn công. Thống kê ấn tượng nhất của cầu thủ 23 tuổi là việc anh giành chiến thắng trong nhiều pha tranh chấp nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này với 265 lần. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng lên tới 100 triệu bảng sẽ là rào cản lớn cho bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu anh.