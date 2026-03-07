Giải mã cách tiết kiệm 2.000 USD khi mua MacBook Pro M5 Max nhờ ChatGPT Pro Bằng cách tận dụng khả năng quét dữ liệu thời gian thực của ChatGPT Pro, một người dùng đã tìm thấy chiếc MacBook Pro M5 Max với mức giá chưa cập nhật, giúp tiết kiệm hơn 50 triệu đồng.

Trong bối cảnh Apple vừa điều chỉnh tăng giá dòng MacBook Pro M5 Max, việc tìm kiếm một thiết bị với mức giá cũ trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, một người dùng Reddit đã chứng minh rằng AI không chỉ là công cụ hỗ trợ công việc văn phòng mà còn là một trợ lý mua sắm đắc lực. Bằng cách sử dụng gói ChatGPT Pro trị giá 200 USD, người này đã tiết kiệm được hơn 2.000 USD khi mua chiếc laptop cao cấp nhất của Apple.

Nhờ ChatGPT Pro, một người dùng đã tiết kiệm số tiền lớn khi mua MacBook Pro M5 Max

Quy trình săn sale bằng trí tuệ nhân tạo

Người dùng Reddit có biệt danh "Altruistic-Dust-2565" đặt mục tiêu sở hữu cấu hình MacBook Pro M5 Max cao cấp nhất với CPU 18 nhân, GPU 40 nhân, RAM 128GB và ổ cứng SSD 2TB, đi kèm màn hình nano-texture. Tại Apple Store Mỹ, mức giá niêm yết cho phiên bản này đã chạm ngưỡng 7.149 USD (khoảng 188 triệu đồng).

Thay vì tìm kiếm thủ công trên hàng chục trang thương mại điện tử, người dùng này đã yêu cầu ChatGPT Pro quét toàn bộ các nhà bán lẻ trực tuyến để tìm mức giá thấp hơn. Kết quả trả về là một đường dẫn từ JD.com với mức giá thấp bất ngờ. Ban đầu, thông tin này bị nghi ngờ là lỗi hệ thống hoặc "ảo giác" của AI, nhưng thực tế đây là một cửa hàng chưa kịp cập nhật bảng giá mới sau đợt điều chỉnh của Apple.

AI đang giúp cuộc sống người dùng thuận tiện hơn

Phân tích hiệu quả kinh tế từ dữ liệu thực tế

Chỉ sau 8 giờ đặt hàng, chiếc MacBook Pro M5 Max đã được giao đến tay người dùng với mức giá 43.000 nhân dân tệ (khoảng 167 triệu đồng). Để thấy rõ sự chênh lệch, chúng ta có thể so sánh với các kênh phân phối khác tại thị trường Trung Quốc:

Kênh phân phối Giá niêm yết (CNY) Giá quy đổi (VND) Apple Store Trung Quốc 57.124 ~221 triệu Cửa hàng bên thứ ba (đã cập nhật giá) ~49.000 ~190 triệu JD.com (ChatGPT tìm thấy) 43.000 ~167 triệu

Như vậy, so với giá niêm yết chính thức, người dùng này đã tiết kiệm được khoảng 14.124 nhân dân tệ, tương đương hơn 2.000 USD. Đáng chú ý, hệ thống định giá của nhà bán lẻ này còn xuất hiện sai sót khi các phiên bản cấu hình thấp hơn (RAM 64GB) lại có giá cao hơn phiên bản mà người dùng này đã mua.

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Giá trị thực tiễn của AI trong quản lý chi tiêu

Câu chuyện này minh chứng cho khả năng tổng hợp và lọc dữ liệu khổng lồ của AI trong thời gian ngắn. ChatGPT Pro không tự tạo ra mã giảm giá, nhưng nó có khả năng truy cập vào các ngóc ngách của dữ liệu trực tuyến mà việc tìm kiếm thủ công dễ dàng bỏ sót. Đây là một bước tiến trong việc sử dụng AI như một công cụ tối ưu hóa chi phí tiêu dùng.

Tại thị trường Việt Nam, người dùng cũng có thể tham khảo các cấu hình MacBook Pro M5 Max với chính sách bảo hành chính hãng và mức giá cạnh tranh.

Thông số kỹ thuật nổi bật của MacBook Pro M5 Max:

Hiệu năng: Chip M5 Max với GPU thế hệ mới và Neural Accelerator tăng cường khả năng xử lý AI.

Chip M5 Max với GPU thế hệ mới và Neural Accelerator tăng cường khả năng xử lý AI. Tối ưu hóa: Thiết kế chuyên biệt cho các tác vụ suy luận và đào tạo AI ngay trên thiết bị.

Thiết kế chuyên biệt cho các tác vụ suy luận và đào tạo AI ngay trên thiết bị. Màn hình: Liquid Retina XDR với độ sáng và độ tương phản cực cao, hỗ trợ làm việc chuyên nghiệp.

Liquid Retina XDR với độ sáng và độ tương phản cực cao, hỗ trợ làm việc chuyên nghiệp. Thời lượng pin: Duy trì hiệu suất ổn định cả khi dùng pin và cắm sạc trực tiếp.