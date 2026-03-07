Giải mã camera selfie trên Galaxy S27: Cảm biến vuông 16MP và bước tiến sau nhiều năm Samsung dự kiến nâng cấp camera trước lên 16MP với thiết kế cảm biến vuông cho Galaxy S27 Pro và Ultra, mang lại khả năng tùy biến khung hình linh hoạt và chất lượng ảnh vượt trội.

Sau nhiều năm duy trì độ phân giải 12MP cho camera trước, Samsung được cho là sẽ thực hiện một bước ngoặt lớn về công nghệ nhiếp ảnh trên dòng flagship thế hệ mới. Cụ thể, các phiên bản cao cấp thuộc dòng Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau sẽ sở hữu hệ thống camera selfie hoàn toàn mới, giải quyết bài toán về độ chi tiết và tính linh hoạt trong sáng tạo nội dung.

Công nghệ cảm biến vuông: Bước đột phá về khả năng tùy biến khung hình

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo từ GalaxyClub là việc Samsung chuyển sang sử dụng cảm biến có thiết kế dạng vuông thay vì hình chữ nhật truyền thống. Đây là một thay đổi mang tính kỹ thuật sâu sắc, cho phép thiết bị linh hoạt cắt ảnh theo cả chiều dọc và chiều ngang từ cùng một khung hình gốc mà không làm suy giảm đáng kể chất lượng điểm ảnh.

Về mặt kỹ thuật, cảm biến vuông 16MP giúp hệ thống dễ dàng xuất ra các bức ảnh 12MP theo tỷ lệ 4:3 ở cả hai hướng chụp. Điều này đặc biệt hữu ích cho người dùng thường xuyên sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội đa dạng, từ video ngắn dạng đứng (TikTok, Reels) đến ảnh phong cảnh truyền thống. Hướng đi này cho thấy sự tương đồng với chiến lược mà Apple dự kiến áp dụng trên dòng iPhone 17, phản ánh xu hướng tối ưu hóa phần cứng cho nhu cầu đa phương tiện hiện đại.

Galaxy S27 Series có thể được trang bị camera selfie 16MP chất lượng

Chiến lược phân cấp sản phẩm và cấu hình camera sau

Dựa trên các nguồn tin rò rỉ, Samsung sẽ tiếp tục duy trì chiến lược phân cấp rõ rệt giữa các phiên bản trong dòng sản phẩm chủ lực. Nâng cấp camera selfie 16MP nhiều khả năng sẽ chỉ xuất hiện trên hai model cao cấp nhất là Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra. Trong khi đó, bộ đôi Galaxy S27 và S27 Plus có thể vẫn giữ nguyên cảm biến 12MP để tối ưu chi phí sản xuất.

Bên cạnh camera trước, hệ thống máy ảnh phía sau cũng ghi nhận những thay đổi quan trọng về mặt thông số kỹ thuật:

Galaxy S27 Pro: Dự kiến trang bị camera tele 50MP với khả năng zoom quang học 3.5x, hứa hẹn cải thiện độ sắc nét khi chụp xa.

Dự kiến trang bị camera tele 50MP với khả năng zoom quang học 3.5x, hứa hẹn cải thiện độ sắc nét khi chụp xa. Galaxy S27 Ultra: Có thể loại bỏ ống kính tele 3x truyền thống để thay thế bằng một giải pháp zoom tối ưu hơn, nhằm nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Dòng Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau với nhiều nâng cấp ấn tượng

Bảng so sánh thông số camera dự kiến trên dòng Galaxy S27

Dưới đây là tổng hợp các thông số kỹ thuật dựa trên các báo cáo rò rỉ mới nhất về dòng sản phẩm flagship của Samsung:

Phiên bản Camera Selfie Đặc điểm cảm biến Nâng cấp camera sau Galaxy S27 / S27 Plus 12MP Truyền thống Cải tiến thuật toán xử lý Galaxy S27 Pro 16MP Cảm biến vuông Tele 50MP (Zoom 3.5x) Galaxy S27 Ultra 16MP Cảm biến vuông Hệ thống zoom tối ưu mới

Mặc dù các thông tin này mang lại cái nhìn đầy triển vọng về thế hệ smartphone tiếp theo của Samsung, nhưng hiện tại phía công ty Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào. Tuy nhiên, việc nâng cấp lên cảm biến 16MP sau nhiều năm "giậm chân tại chỗ" ở mức 12MP được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn công nghệ quan trọng, giúp dòng Galaxy S duy trì vị thế cạnh tranh trên thị trường thiết bị cao cấp.

Samsung có thể ra mắt tới 4 mẫu Galaxy S27 mới với sự góp mặt của model Pro hoàn toàn mới