Giải mã cấu hình OPPO F33 Series: Pin 7.000 mAh và chuẩn kháng nước IP69K Dòng OPPO F33 Series dự kiến ra mắt vào tháng 4 với điểm nhấn là viên pin dung lượng 7.000 mAh, sạc nhanh 80W và khả năng bảo vệ đạt chuẩn IP69K cao cấp.

Dòng điện thoại OPPO F33 5G đang thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ khi xuất hiện thông tin rò rỉ trên nền tảng Amazon. Theo đó, OPPO dự kiến sẽ trình làng hai model mới là F33 5G và F33 Pro 5G trong tháng 4 này với những nâng cấp mạnh mẽ về thời lượng pin và độ bền.

Cấu hình đột phá với pin 7.000 mAh

Điểm nổi bật nhất của OPPO F33 5G chính là viên pin dung lượng lớn lên đến 7.000 mAh. Để tối ưu thời gian sử dụng, thiết bị được tích hợp công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC công suất 80W. Sự kết hợp này giúp dòng F33 Series trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người dùng ưu tiên thời lượng pin dài và tốc độ tái nạp năng lượng nhanh chóng.

Thiết kế hiện đại và khả năng chống chịu khắc nghiệt

Về ngoại hình, các leaker cho biết OPPO F33 5G sẽ sở hữu cụm camera sau với thiết kế hai vòng tròn lớn đặc trưng. Máy dự kiến có hai tùy chọn màu sắc là Đỏ và Xanh lam, trong đó phiên bản Xanh lam nổi bật với lớp hoàn thiện chuyển màu. Đặc biệt, cả hai phiên bản tiêu chuẩn và Pro đều được đồn đoán đạt chuẩn kháng nước, chống bụi IP69K, mức độ bảo vệ cao nhất hiện nay, vượt qua cả chuẩn IP68 thông thường.

Trải nghiệm hiển thị và khả năng nhiếp ảnh

OPPO F33 5G được trang bị màn hình AMOLED sắc nét, hướng đến đối tượng người dùng trẻ yêu thích giải trí đa phương tiện. Hệ thống camera cũng được chú trọng với cảm biến selfie 50MP ở mặt trước và camera siêu rộng 50MP ở mặt sau, hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh chụp chi tiết trong nhiều điều kiện sáng khác nhau. Về bộ nhớ, phiên bản tiêu chuẩn dự kiến đi kèm RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB.

OPPO F33 sẽ có camera siêu rộng 50MP chất lượng

Bên cạnh dòng F33 mới, người dùng cũng có thể cân nhắc model Reno15 F 5G với các thông số kỹ thuật tương đương đã ra mắt trên thị trường. Dưới đây là bảng thông số chi tiết của sản phẩm này: