Giải mã cấu hình OPPO Find X9s Pro: Chip Dimensity 9500 và hệ thống camera kép 200MP OPPO Find X9s Pro gây ấn tượng với vi xử lý Dimensity 9500, viên pin dung lượng trên 7,000mAh cùng hệ thống camera kép 200MP tích hợp công nghệ phục hồi màu sắc Danxia.

Dòng flagship thế hệ mới của OPPO, cụ thể là mẫu Find X9s Pro, vừa được hé lộ thông tin cấu hình chi tiết thông qua leaker Digital Chat Station. Thiết bị hứa hẹn mang đến những đột phá về công nghệ hiển thị, hiệu năng xử lý và đặc biệt là hệ thống nhiếp ảnh chuyên sâu, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc cao cấp.

Thông tin cấu hình OPPO Find X9s Pro được tiết lộ

Thiết kế nhỏ gọn với màn hình LIPO viền siêu mỏng

Theo các báo cáo mới nhất, OPPO Find X9s Pro sẽ được trang bị màn hình phẳng kích thước 6.32 inch do Tianma cung cấp. Tấm nền này đạt độ phân giải 1.5K, sử dụng công nghệ LTPS kết hợp với thiết kế đóng gói LIPO. Công nghệ này giúp tối ưu hóa không gian hiển thị, khiến viền màn hình mỏng hơn đáng kể, tạo nên một thiết bị flagship hiếm hoi duy trì kích thước gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm hiển thị cao cấp.

Sức mạnh từ chip Dimensity 9500 và pin dung lượng lớn

Về hiệu năng, OPPO Find X9s Pro tích hợp con chip Dimensity 9500, vi xử lý mạnh mẽ nhất của MediaTek hiện nay. Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở viên pin dung lượng vượt mốc 7,000mAh, một con số kỷ lục cho dòng điện thoại cao cấp. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây, giúp tối ưu thời gian nạp năng lượng.

Hệ thống camera kép 200MP và cảm biến Danxia độc đáo

OPPO tiếp tục đẩy mạnh khả năng nhiếp ảnh bằng việc trang bị hai cảm biến Samsung HP5 200MP (kích thước 1/1.56 inch) cho cả camera chính và camera tele tiềm vọng 3x. Hệ thống này còn bao gồm camera siêu rộng 50MP và camera trước 32MP.

Đáng chú ý, thiết bị tích hợp cảm biến đặc biệt 3.2MP mang tên Danxia. Cảm biến này đóng vai trò phục hồi màu sắc, được kỳ vọng sẽ nâng cao độ chính xác và tính chân thực cho hình ảnh chụp được, thay vì chỉ tập trung vào chạy đua độ phân giải đơn thuần.

Các tính năng bảo mật và độ bền chuẩn quân sự

Bên cạnh cấu hình mạnh, Find X9s Pro được cho là sẽ sở hữu khả năng kháng nước, chống bụi đạt chuẩn IP68/IP69. Hệ thống bảo mật được tăng cường với cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết thiết bị sẽ có phiên bản vỏ từ tính màu cam với phong cách thiết kế mang hơi hướng hiện đại.

