Giải mã chiến lược đào tạo robot hình người của Trung Quốc: Khi máy móc bắt đầu học việc Trung Quốc đang thiết lập các trung tâm dữ liệu khổng lồ để huấn luyện robot hình người, biến chúng từ thiết bị giải trí thành lực lượng lao động tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại Trung tâm đào tạo dữ liệu robot hình người Bắc Kinh, mục tiêu không còn dừng lại ở việc tạo ra những cỗ máy biết cử động đơn giản. Kenneth Ren, chuyên gia giải pháp từ RealMan Intelligent Technology, nhấn mạnh rằng trọng tâm hiện nay là huấn luyện robot khả năng tự tư duy. Các “trường đào tạo” này đang mọc lên khắp Trung Quốc, đánh dấu sự chuyển dịch chiến lược từ giải trí sang ứng dụng công nghiệp thực tế.

Quy trình đào tạo: Từ điều khiển thủ công đến trí tuệ tự thân

Quy trình biến một cỗ máy vô tri thành một lao động lành nghề bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu thô. Fudi Luo, một giảng viên tại trung tâm huấn luyện ở Bắc Kinh, cho biết robot học các nhiệm vụ thông qua hệ thống camera, bộ điều khiển và công nghệ ghi lại chuyển động (motion capture). Ban đầu, con người phải điều khiển robot thực hiện từng thao tác nhỏ nhất để tạo ra dữ liệu cơ sở.

Sau khi các chuyển động này được lặp đi lặp lại đủ nhiều, thuật toán AI sẽ xử lý dữ liệu để robot có thể tự học và thực hiện nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp của con người. Các kỹ năng đang được ưu tiên đào tạo bao gồm dọn dẹp nhà cửa, massage, sắp xếp kệ hàng và sửa chữa dụng cụ cơ bản.

Robot được đào tạo nhiều ngành nghề như giúp việc nhà, biểu diễn, hái trái cây,… (Nguồn: Internet)

Thách thức trong việc mô phỏng sự tinh vi của con người

Một trong những rào cản kỹ thuật lớn nhất chính là khả năng vận động của bàn tay robot. Winston Zou, từ Beijing Inspire-Robots Technology, tiết lộ rằng một bàn tay robot cần khoảng 10.000 lần luyện tập chỉ để thành thạo một kỹ năng duy nhất. Mục tiêu là đạt được sự tinh vi đủ để nhặt một quả trứng, các vật nhỏ hoặc thậm chí là nâng một sợi tóc mà không làm hỏng chúng.

Vấn đề này cũng được Elon Musk, CEO của Tesla, thừa nhận khi phát triển robot Optimus. Tuy nhiên, Trung Quốc đang cho thấy lợi thế vượt trội nhờ khả năng mở rộng quy mô sản xuất và hệ sinh thái trung tâm huấn luyện được Chính phủ tài trợ mạnh mẽ.

Thông số chiến lược Giá trị dự kiến / Thống kê Số lần luyện tập để thành thạo một kỹ năng tay ~10.000 lần Giá trị sản lượng robot tại Hàng Châu (2025) 106,8 tỷ nhân dân tệ Tỷ trọng doanh nghiệp robot hình người tại Hàng Châu >50% toàn Trung Quốc Số lượng kịch bản nghề nghiệp đang thử nghiệm Hơn 30 kịch bản

Hàng Châu: Thủ phủ mới của trí tuệ nhân tạo vật lý

Hàng Châu, Chiết Giang đang nổi lên như một trung tâm quan trọng trong chuỗi cung ứng robot hình người toàn cầu. Với hơn 700 doanh nghiệp hoạt động, thành phố này hiện chiếm hơn 80% doanh nghiệp sản xuất robot bốn chân của Trung Quốc. Một cơ sở thí điểm quốc gia vừa được khai trương tại đây vào ngày 16/5, vận hành 130 robot trong các kịch bản thực tế từ phục vụ ăn uống đến kiểm tra đường dây điện.

Ông Li Xingteng, Phó tổng giám đốc Công nghệ Thí điểm Trí tuệ hiện thân Hàng Châu, nhận định rằng ngành công nghiệp robot hiện vẫn còn phân mảnh. Việc xây dựng các trung tâm huấn luyện tập trung sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa các đơn vị sản xuất chip, hệ điều hành và điều khiển chuyển động, tạo ra một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo vật lý (embodied AI) đồng bộ.

Tầm nhìn về tương lai của lao động máy móc

Theo Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), Trung Quốc xác định robot hình người là ngành công nghiệp chiến lược của tương lai. Mục tiêu cuối cùng không phải là thay thế hoàn toàn con người, mà là để robot đảm nhận các nhiệm vụ nguy hiểm, độc hại hoặc các công việc lặp đi lặp lại gây mệt mỏi. Sự kết hợp giữa đột phá trong thuật toán AI và khả năng sản xuất phần cứng quy mô lớn đang đưa Trung Quốc tiến gần hơn đến mục tiêu thống trị thị trường robot toàn cầu.