Giải mã cơn sốt MacBook Neo và linh vật Finder guy khiến giới trẻ bùng nổ Apple vừa ra mắt MacBook Neo hướng đến phân khúc giá rẻ, đi kèm chiến lược marketing độc đáo với nhân vật Finder guy đang gây bão trên các nền tảng mạng xã hội.

Apple vừa chính thức giới thiệu MacBook Neo, một dòng máy tính xách tay hoàn toàn mới hướng đến đối tượng người dùng trẻ và những khách hàng có ngân sách hạn chế. Đây được xem là bước đi đột phá trong chiến lược sản phẩm của công ty, vốn thường tập trung vào phân khúc cao cấp. Đi kèm với sự ra mắt của phần cứng, Apple cũng tạo nên một hiện tượng truyền thông với nhân vật Finder guy lấy cảm hứng từ logo Happy Mac kinh điển.

Nhân vật Finder của Apple đang tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội

Chiến lược tiếp thị nhắm đến thế hệ Gen Z và Alpha

Theo báo cáo từ Macworld, Apple đang triển khai một kỷ nguyên tiếp thị mới để đồng hành cùng MacBook Neo. Thay vì các phương thức truyền thống, hãng tập trung mạnh mẽ vào nền tảng TikTok với nội dung được thiết kế riêng cho thế hệ Gen Z và Alpha – những nhóm khách hàng tiềm năng chưa từng sở hữu máy tính Mac. Các video này mang phong cách độc đáo, trẻ trung và nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem.

Điểm nhấn đặc biệt trong các chiến dịch này là sự xuất hiện của một nhân vật Finder nhỏ bé, được thiết kế theo phong cách Happy Mac. Chú Mac này đã xuất hiện trong các video giới thiệu thông số kỹ thuật và đặc biệt là trong buổi livestream có tên “Matcha Break with MacBook Neo” trên tài khoản TikTok của Apple. Hình ảnh chú Finder ngồi làm việc tại một chiếc bàn tí hon với tách matcha đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhân vật này có thiết kế cực kỳ ngộ nghĩnh và dễ thương

Finder guy: Từ nhân vật quảng cáo đến biểu tượng mạng xã hội

Sức hút của Finder guy đã vượt xa khỏi các video quảng cáo của Apple. Nhân vật này nhanh chóng trở thành một hiện tượng Internet (meme) với hàng loạt bản dựng 3D, video sáng tạo và mô hình do người dùng tự chế. Nhiều người hâm mộ thậm chí còn kêu gọi Apple sản xuất các phiên bản figure (mô hình đồ chơi) chính thức để trưng bày.

Việc sử dụng một linh vật thân thiện và hoài cổ như Happy Mac được đánh giá là bước đi thông minh. Nó không chỉ giúp quảng bá MacBook Neo một cách tự nhiên mà còn tạo sợi dây liên kết cảm xúc giữa thương hiệu và người dùng trẻ. Dù Apple chưa xác nhận Finder guy có trở thành linh vật chính thức hay không, nhưng tầm ảnh hưởng của nhân vật này tại các Apple Store trong tương lai là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu tạo ra cơn sốt đủ lớn thì Finder guy có thể trở thành linh vật mới của Apple

Thông số kỹ thuật và giá bán MacBook Neo tại Việt Nam

MacBook Neo không chỉ gây chú ý bởi chiến dịch truyền thông mà còn bởi cấu hình mạnh mẽ trong tầm giá. Máy được trang bị chip A18 Pro (thế hệ 2026) với 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, đi kèm bộ nhớ RAM 8GB. Đây là mức cấu hình tối ưu cho các tác vụ học tập và làm việc văn phòng cơ bản.

Tại thị trường Việt Nam, MacBook Neo dự kiến sẽ sớm có mặt với mức giá cạnh tranh cho hai phiên bản cấu hình chính:

Phiên bản bộ nhớ Cấu hình chi tiết Giá bán dự kiến (VNĐ) 256GB SSD Chip A18 Pro, 8GB RAM 16.490.000 512GB SSD Chip A18 Pro, 8GB RAM, Touch ID 18.990.000

Với mức giá khởi điểm từ 16,49 triệu đồng, MacBook Neo được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn sốt mua sắm mới khi chính thức cập bến thị trường Việt Nam, trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc laptop mỏng nhẹ giá rẻ.