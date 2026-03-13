Giải mã cơn sốt OpenClaw: Nền tảng tác nhân AI đang khuynh đảo giới công nghệ Trung Quốc OpenClaw đang khuynh đảo giới công nghệ Trung Quốc nhờ khả năng tự động hóa tác vụ phức tạp, mở ra kỷ nguyên tác nhân AI và cuộc đua hạ tầng trị giá hàng tỷ USD.

Cảnh tượng hàng nghìn người xếp hàng dài tại Thâm Quyến và Bắc Kinh để tham dự các buổi hướng dẫn sử dụng phần mềm gợi nhắc lại thời điểm những chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Tại trụ sở Baidu, người dùng thậm chí mang theo máy tính cá nhân với cấu hình mạnh để được hỗ trợ cài đặt OpenClaw – nền tảng tác nhân AI (AI Agent) đang trở thành tâm điểm của giới công nghệ.

Hiện tượng OpenClaw và sức hút từ khả năng tự động hóa

Vào ngày 6/3, khoảng 1.000 người đã tập trung tại Thâm Quyến trong một sự kiện do Tencent tổ chức. Tiếp đó, ngày 11/3, một sự kiện tương tự tại trụ sở Baidu ở Bắc Kinh cũng thu hút lượng người tương đương. Sức hút của OpenClaw lớn đến mức China Daily ví von đây là một hiện tượng văn hóa công nghệ mới, nơi người dùng sẵn sàng chờ đợi hàng giờ để được kỹ sư hỗ trợ cài đặt.

Nhiều người háo hức tham dự sự kiện OpenClaw của Baidu ở Bắc Kinh ngày 11/3 (Nguồn: Internet)

Được phát triển bởi kỹ sư phần mềm Peter Steinberger vào tháng 11/2025, OpenClaw (tiền thân là Clawdbot) là một nền tảng miễn phí cho phép tạo ra các tác nhân AI. Khác với chatbot truyền thống, các tác nhân này có khả năng tự động thực hiện nhiều nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp liên tục của con người.

Nguyên lý hoạt động và tính ứng dụng thực tế

OpenClaw hoạt động như một cầu nối, liên kết các mô hình ngôn ngữ lớn mạnh mẽ như Anthropic Claude hay OpenAI GPT với các tác vụ thực tế. Sau khi thiết lập, AI có khả năng thực hiện các công việc phức tạp như tóm tắt email, đặt hàng, thanh toán trực tuyến hoặc thậm chí là thương lượng giá xe với đại lý thông qua các lệnh văn bản đơn giản.

OpenClaw nhanh chóng trở thành cơn sốt tại đất nước tỉ dân (Nguồn: Internet)

Tại Trung Quốc, nền tảng này tương thích với cả các dịch vụ nội địa như DeepSeek và Alibaba. Sự phổ biến của nó đã kéo theo sự ra đời của một loạt phần mềm tùy chỉnh như KimiClaw, AutoClaw, QClaw và MaxClaw. Thậm chí, một mạng xã hội dành riêng cho các tác nhân AI mang tên ClawdChat cũng đang thu hút sự quan tâm lớn.

Cuộc đua hạ tầng và tác động kinh tế

Sự bùng nổ của AI Agent được giới chuyên gia đánh giá là cuộc cạnh tranh tự động hóa lớn nhất năm 2026. Khác với chatbot chỉ xử lý văn bản, tác nhân AI có thể chia nhỏ nhiệm vụ và tự tìm kiếm thông tin, dẫn đến việc tiêu thụ token cao gấp hàng trăm lần. Điều này trực tiếp tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Người dùng vui vẻ chụp ảnh tại sự kiện OpenClaw (Nguồn: Internet)

Các tập đoàn công nghệ lớn như ByteDance, Alibaba và Tencent dự kiến chi hơn 60 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu và GPU trong năm nay để đáp ứng nhu cầu hạ tầng. Bên cạnh đó, các dịch vụ ăn theo như cài đặt OpenClaw hỗ trợ từ xa cũng đang nở rộ trên các nền tảng như Xianyu và Xiaohongshu với mức giá từ 20 đến 299 nhân dân tệ.

Thách thức và triển vọng

Mặc dù tạo nên cơn sốt, việc cài đặt OpenClaw vẫn được đánh giá là khá phức tạp với người dùng phổ thông. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các startup như Moonshot, MiniMax và các khoản trợ cấp hàng triệu nhân dân tệ từ chính phủ Trung Quốc, các phiên bản tinh chỉnh dễ sử dụng hơn đang nhanh chóng được triển khai. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm kiểm soát "cổng siêu kết nối" tiếp theo của Internet toàn cầu.