Giải mã công nghệ giả lập Xbox 360 trên PC: Cơ chế kỹ thuật giúp đưa game kinh điển lên Windows Việc Microsoft âm thầm phát hành các tựa game Xbox đời đầu trên PC đã hé lộ sự tồn tại của bộ giả lập Fission, mở ra triển vọng chơi game Xbox 360 mượt mà trên hệ điều hành Windows.

Microsoft vừa tạo nên bất ngờ lớn cho cộng đồng người chơi khi âm thầm phát hành 4 tựa game Xbox đời đầu (OG Xbox) trên ứng dụng Xbox dành cho máy tính (PC) mà không cần thông qua dịch vụ đám mây (Cloud Gaming). Ngay sau đợt phát hành này, các chuyên gia phân tích dữ liệu (dataminer) đã khám phá ra cơ chế kỹ thuật đứng đằng sau, mở ra triển vọng về khả năng chơi trực tiếp các tựa game Xbox 360 mượt mà trên hệ điều hành Windows trong tương lai gần.

Banner giới thiệu tính năng tương thích ngược của Xbox 360.

Khám phá kiến trúc giả lập đa tầng: XEO3, Fission và Fusion

Theo phân tích từ trang TrueAchievements dựa trên dữ liệu do nhà nghiên cứu TheLunarixus chia sẻ trên mạng xã hội X, Microsoft đang tái sử dụng một phiên bản trình giả lập Xbox 360 từng được triển khai trên các dòng máy console Xbox One và Xbox Series X|S. Trình giả lập này có tên mã là XEO3 (hoặc Fission).

Điểm đáng chú ý trong thiết kế kỹ thuật của Fission là việc chương trình này chứa một trình giả lập thứ hai mang tên Fusion. Kiến trúc giả lập lồng ghép này cho phép phần cứng Xbox 360 khởi động và vận hành các trò chơi thuộc hệ máy OG Xbox đời đầu, điển hình như tựa game BLiNX: The Time Sweeper. Việc mã nguồn này xuất hiện trên ứng dụng PC cho thấy Microsoft đang từng bước chuyển giao công nghệ tương thích ngược sang nền tảng Windows.

Thử nghiệm thực tế từ cộng đồng và tiềm năng vận hành trên PC

Bên cạnh phát hiện về mặt lý thuyết, các nhà phát triển độc lập đã nhanh chóng kiểm chứng tính khả thi của giải pháp này. Nhóm phát triển XWine1 – dự án tạo lớp tương thích Xbox One cho PC – đã tích hợp đoạn mã Fission vào công cụ của họ và thu được kết quả khả quan.

Các thử nghiệm thực tế cho thấy tựa game Plants vs Zombies cùng một số trò chơi OG Xbox chưa xuất hiện trên ứng dụng chính thức của Microsoft đã có thể khởi động thành công trên PC. Điều này chứng minh rằng với sự tinh chỉnh thích hợp, việc mang lại khả năng hỗ trợ game Xbox 360 hoàn chỉnh trên hệ điều hành Windows hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật.

Rào cản pháp lý và thách thức trong việc mở rộng thư viện game

Dù có sẵn công cụ giả lập hoạt động tốt, Microsoft vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trước khi có thể mở kho game Xbox 360 đồ sộ cho người dùng PC. Khác với các trình giả lập phi chính thức có thể mở truy cập hàng loạt, Microsoft buộc phải tiến hành quy trình kiểm thử chất lượng cho từng sản phẩm và giải quyết các vấn đề bản quyền pháp lý.

Hãng phải xin phép lại từ các nhà xuất bản game, trong đó nhiều đơn vị hiện đã ngừng hoạt động. Ngoài ra, vấn đề gia hạn bản quyền âm nhạc trong game cũng là rào cản lớn, tương tự trường hợp tựa game Tony Hawk's Pro Skater 1+2 từng bị trì hoãn khi đưa lên dịch vụ Game Pass. Mặc dù tốc độ phát hành chính thức có thể diễn ra chậm rãi, những phát hiện kỹ thuật này vẫn mang lại tín hiệu tích cực cho cộng đồng yêu thích các tựa game Xbox cổ điển.