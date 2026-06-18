Giải mã công nghệ Passkey: Tương lai bảo mật không mật khẩu và cách thức vận hành Passkey đang dần thay thế mật khẩu truyền thống nhờ cơ chế xác thực sinh trắc học độc bản, giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị lừa đảo trực tuyến và đánh cắp dữ liệu.

Trong bối cảnh thế giới số bùng nổ, chuỗi mật khẩu ký tự truyền thống đang dần lộ rõ là tử huyệt của các hệ thống an ninh mạng. Con người thường có xu hướng tạo ra những mật khẩu dễ đoán vì rào cản trí nhớ, hoặc tệ hơn là dùng chung một mật khẩu cho hàng loạt tài khoản khác nhau. Dù các ứng dụng quản lý hay xác thực hai yếu tố (2FA) đã ra đời, chúng lại vô tình khiến quy trình đăng nhập trở nên rườm rà.

Để giải quyết triệt để nghịch lý giữa tính tiện lợi và an toàn, công nghệ Passkey đã xuất hiện như một cuộc cách mạng. Theo nhận định từ New York Times, dù cần thêm thời gian để phổ cập, người dùng nên bắt đầu làm quen với Passkey ngay từ bây giờ để hướng tới một tương lai duyệt web an toàn hơn.

Màn hình xác thực khi đăng nhập bằng passkey trên iPhone. Ảnh: New York Times.

Cơ chế vận hành của chiếc chìa khóa ma thuật không thể sao chép

Về bản chất, Passkey hoạt động giống như một chiếc chìa khóa vạn năng giúp mở cửa tài khoản mà không cần đến bất kỳ dòng chữ viết tay nào. Mỗi tài khoản trực tuyến của người dùng sẽ được cấp một chuỗi Passkey độc nhất vô nhị. Chuỗi mã này được mã hóa đầu cuối và liên kết cố định với từng website cụ thể, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị dẫn dụ vào các trang web lừa đảo (phishing).

Điểm đặc biệt của Passkey là người dùng không thể thực hiện thao tác sao chép và dán. Toàn bộ quy trình vận hành sẽ do máy tính hoặc điện thoại tự động xử lý. Khi truy cập vào một trang web, thiết bị sẽ tự quét và tìm kiếm chuỗi Passkey tương thích. Việc của người dùng chỉ là thực hiện một thao tác xác thực sinh trắc học nhanh chóng bằng dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt hoặc điền mã PIN của thiết bị.

Hệ sinh thái hỗ trợ và các phương thức lưu trữ

Hiện nay, các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Amazon, Microsoft và Facebook đã đồng loạt tích hợp chuẩn bảo mật này. Tùy thuộc vào thiết bị đang sử dụng, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn nơi lưu trữ:

Hệ sinh thái Phương thức lưu trữ và đồng bộ Apple Lưu trong ứng dụng Mật khẩu (Passwords), tự động đồng bộ qua iCloud. Android & Windows Sử dụng Trình quản lý mật khẩu của Google hoặc tài khoản Microsoft. Ứng dụng bên thứ ba Các trình quản lý mật khẩu độc lập (yêu cầu bảo mật ứng dụng khắt khe). Khóa vật lý Lưu trữ ngoại tuyến qua NFC hoặc cổng USB (tính bảo mật cao nhất).

Đối với giải pháp khóa vật lý, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tạo thêm một bản Passkey dự phòng trên chiếc khóa thứ hai để tránh rủi ro mất trắng dữ liệu nếu chẳng may làm mất khóa chính.

Những rào cản và thách thức trong giai đoạn đầu

Dù sở hữu tiềm năng ưu việt, Liên minh FIDO (FIDO Alliance) thừa nhận hệ thống này vẫn đang ở những bước triển khai sơ khởi. Rào cản lớn nhất hiện tại chính là thói quen của người dùng. Do số lượng website hỗ trợ Passkey chưa áp đảo, mật khẩu truyền thống và mã xác minh hai bước vẫn phải tồn tại song song như phương án dự phòng.

Ngoài ra, quy trình thao tác giữa các hệ điều hành khác nhau hiện chưa có sự đồng bộ hoàn toàn. Người dùng chưa thể chuyển đổi trực tiếp dữ liệu Passkey từ hệ điều hành này sang hệ điều hành khác – một hạn chế nhằm tối ưu khả năng chống lừa đảo nhưng lại gây khó khăn cho những người sử dụng đa thiết bị.

Bất chấp những điểm chưa hoàn hảo, Passkey rõ ràng vẫn là tấm khiên bảo vệ kiên cố nhất ở thời điểm hiện tại. Chủ động kích hoạt tính năng này tại mọi website có hỗ trợ là bước đi thông minh để tự bảo vệ mình trong không gian mạng đầy cạm bẫy.