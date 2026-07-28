Giải mã công nghệ pin Silicon Carbon trên Galaxy S27 Ultra giúp phá vỡ giới hạn 5000 mAh Samsung Galaxy S27 Ultra và S27 Pro dự kiến trang bị viên pin lên tới 5.700 mAh nhờ công nghệ cực anode Silicon Carbon mới kết hợp vi xử lý tiến trình 2nm.

Samsung chuẩn bị phá vỡ giới hạn dung lượng pin 5.000 mAh vốn đã duy trì suốt nửa thập kỷ trên các dòng flagship Ultra. Theo các thông tin kỹ thuật rò rỉ, bộ đôi Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị dung lượng pin vượt trội nhờ ứng dụng công nghệ vật liệu cực anode Silicon-Carbon thế hệ mới.

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Cột mốc đột phá dung lượng pin sau nửa thập kỷ

Kể từ thời điểm Galaxy S20 Ultra trình làng vào năm 2020, mức dung lượng 5.000 mAh gần như đã trở thành tiêu chuẩn cố định trên các dòng máy cao cấp nhất của Samsung. Điều này tạo ra rào cản về thời lượng sử dụng khi phần cứng và màn hình ngày càng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

Thế hệ Galaxy S27 series tới đây sẽ chính thức phá vỡ giới hạn này. Cụ thể, phiên bản Galaxy S27 Pro sở hữu viên pin có dung lượng định mức là 5.087 mAh, dự kiến công bố thương mại ở mức 5.200 mAh. Trong khi đó, mẫu flagship cao cấp Galaxy S27 Ultra đạt dung lượng định mức 5.534 mAh, tương ứng mức thông số quảng bá khoảng 5.700 mAh. So với viên pin 5.000 mAh trên Galaxy S26 Ultra, đây là mức tăng trưởng dung lượng lên tới khoảng 15%.

Galaxy S27 Pro và S27 Ultra sẽ có pin vượt mốc 5,000 mAh

Bản chất kỹ thuật của công nghệ pin Silicon-Carbon

Thách thức lớn nhất khi nâng dung lượng pin trên các dòng smartphone mỏng nhẹ là kích thước vật lý. Để gia tăng mật độ năng lượng mà không làm thay đổi độ dày thân máy, Samsung chuyển sang áp dụng cấu trúc cực anode Silicon-Carbon.

So với cực anode graphite (than chì) truyền thống, vật liệu Silicon có khả năng lưu trữ lượng ion Lithium cao hơn gấp nhiều lần trên cùng một khối lượng. Tuy nhiên, Silicon thuần túy có nhược điểm giãn nở thể tích mạnh khi sạc. Việc kết hợp Silicon với khung Carbon giúp gia cố cấu trúc, hạn chế sự biến dạng cơ học và kéo dài tuổi thọ chu kỳ sạc.

Samsung sẽ áp dụng công nghệ pin Silicon-Carbon cho các flagship tiếp theo của mình

Giải pháp vật liệu này đã được Samsung thương mại hóa thành công trên các dòng máy gập như Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra. Việc đưa công nghệ này lên dòng Galaxy S chuẩn bị mở ra giai đoạn sản xuất đại trà với quy mô lớn hơn.

Sự cộng hưởng hiệu năng từ tiến trình 2nm

Bên cạnh cải tiến về dung lượng viên pin, thời gian hoạt động của Galaxy S27 series còn được tối ưu nhờ nền tảng phần cứng mới. Thiết bị dự kiến tích hợp vi xử lý sản xuất trên tiến trình 2nm siêu tiết kiệm năng lượng.

Sự kết hợp giữa mật độ năng lượng cao của pin Silicon-Carbon và khả năng kiểm soát điện năng tối ưu của con chip 2nm hứa hẹn mang lại thời lượng vận hành vượt trội, đáp ứng tốt các tác vụ xử lý AI và đồ họa cường độ cao trên thiết bị di động.