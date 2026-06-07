Giải mã công nghệ sạc bằng ánh sáng trên bàn phím Lenovo Self-Charging Bluetooth Lenovo Self-Charging Bluetooth Keyboard gây ấn tượng với khả năng hoạt động không cần pin nhờ hệ thống siêu tụ điện và tấm pin quang điện. Sản phẩm hiện đang có mức giá ưu đãi hấp dẫn, thấp hơn cả mức công bố ban đầu.

Trong nỗ lực giảm thiểu rác thải điện tử và tăng cường tính tiện dụng, Lenovo đã giới thiệu mẫu bàn phím Self-Charging Bluetooth Keyboard (hay còn gọi là Lenovo 800). Điểm đột phá của thiết bị này nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn pin truyền thống, thay thế bằng hệ thống lưu trữ năng lượng tiên tiến, cho phép người dùng vận hành ổn định chỉ với ánh sáng môi trường.

The Lenovo Self Charging Bluetooth Keyboard in gray/black.

Nguyên lý hoạt động của siêu tụ điện và năng lượng quang điện

Khác với các bàn phím không dây thông thường sử dụng pin Li-ion hoặc pin kiềm, Lenovo Self-Charging Bluetooth Keyboard trang bị một siêu tụ điện (supercapacitor) có khả năng sạc nhanh vượt trội. Để cung cấp năng lượng cho siêu tụ điện này, bàn phím tích hợp các tế bào quang điện (photovoltaic cells) ở phía trên, giúp hấp thụ ánh sáng từ môi trường xung quanh – bao gồm cả ánh sáng mặt trời và ánh sáng đèn điện trong nhà.

Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có thể duy trì hoạt động lên đến một tháng trong điều kiện phòng tối hoàn toàn sau khi đã sạc đầy. Trong trường hợp thiếu ánh sáng kéo dài, người dùng vẫn có thể sạc nhanh thiết bị thông qua cổng USB-C tích hợp.

Thiết kế tối ưu và khả năng kết nối đa thiết bị

Sản phẩm sở hữu thiết kế full-size với đầy đủ cụm phím số (numpad), sử dụng kiểu phím island-style hiện đại. Độ bền của thiết bị được củng cố bằng khả năng kháng nước tràn (spill-resistant) và chân đế có thể điều chỉnh độ nghiêng, mang lại sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Về mặt kết nối, bàn phím sử dụng chuẩn Bluetooth 5.1, cho phép ghép nối và chuyển đổi nhanh chóng giữa ba thiết bị khác nhau thông qua các phím chuyên dụng. Tính năng Microsoft Swift Pair cũng được hỗ trợ, giúp rút ngắn thời gian thiết lập trên các thiết bị chạy Windows 10 và 11.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc tính Thông số chi tiết Công nghệ lưu trữ Siêu tụ điện (Supercapacitor) Nguồn sạc Quang điện (Ánh sáng môi trường) & USB-C Kết nối Bluetooth 5.1 (Hỗ trợ 3 thiết bị) Thời gian chờ Lên đến 1 tháng trong bóng tối Khả năng tương thích Windows 10, Windows 11 Tính năng đặc biệt Kháng nước tràn, phần mềm LADM, Swift Pair

Quản lý thông minh qua phần mềm LADM

Người dùng có thể kiểm soát hoàn toàn thiết bị thông qua phần mềm Lenovo Accessories and Display Manager (LADM). Ứng dụng này cung cấp các thông tin trực quan về mức độ ánh sáng hiện tại, dung lượng năng lượng còn lại trong siêu tụ điện, quản lý các thiết bị đang kết nối và tùy chỉnh chức năng của các phím bấm.

Một vòng LED thông báo được đặt ở phía trên cùng của bàn phím, đóng vai trò như một chỉ báo nhanh về cường độ ánh sáng môi trường và mức năng lượng, giúp người dùng biết khi nào cần đặt bàn phím ở nơi có ánh sáng tốt hơn.

Cơ hội sở hữu với mức giá ưu đãi

Mặc dù từng được dự kiến ra mắt với giá 69,99 USD và sau đó tăng lên 99,99 USD vào nửa cuối năm 2025, hiện tại Lenovo Self-Charging Bluetooth Keyboard đang được giảm giá sâu. Trên các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, phiên bản màu xám/đen đang có giá khoảng 61,35 USD, trong khi phiên bản màu trắng có giá 62,99 USD. Sản phẩm đi kèm chế độ bảo hành chính hãng 3 năm, khẳng định cam kết về độ bền của công nghệ không pin mới này.