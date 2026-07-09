Giải mã độ bền chuẩn IP69K trên Redmi Note 17 Pro: Thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc tầm trung Redmi Note 17 Pro đạt chuẩn IP69K và kính Victus 2, chịu được áp lực nước từ vòi cứu hỏa. Đây là bước tiến lớn về độ bền cho smartphone tầm trung sắp ra mắt ngày 14/7.

Xiaomi vừa chính thức xác nhận sẽ trình làng dòng Redmi Note 17 tại Trung Quốc vào ngày 14/7 tới. Trong đó, phiên bản Redmi Note 17 Pro đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới công nghệ nhờ các bài thử nghiệm độ bền khắc nghiệt, từ việc va chạm với sầu riêng đến việc đối đầu trực diện với vòi phun nước cứu hỏa áp lực cao.

Giải mã chuẩn kháng nước IP69K: Khác biệt so với chuẩn IP68 thông thường

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên Redmi Note 17 Pro chính là hệ thống bảo vệ đa tầng đạt đồng thời các chuẩn IP66, IP68, IP69 và đặc biệt là IP69K. Trong khi chuẩn IP68 thông thường chỉ cho phép thiết bị ngâm nước ở độ sâu nhất định, chuẩn IP69K được thiết kế để bảo vệ thiết bị chống lại các tia nước áp lực cực cao và nhiệt độ lớn.

Việc trang bị chuẩn IP69K cho thấy Xiaomi đã gia cố hệ thống gioăng cao su và keo dán chuyên dụng tại các vị trí xung yếu như cổng sạc, khay SIM và loa. Điều này giúp máy không chỉ sống sót khi rơi xuống nước mà còn chịu được các tác động cơ học mạnh từ dòng nước phun trực tiếp với áp lực có thể làm vỡ cửa kính hoặc dịch chuyển cả một chiếc ô tô.

Redmi Note 17 hỗ trợ chuẩn kháng nước chống bụi cao cấp

Cấu trúc vật liệu: Kính Victus 2 và khả năng chịu va đập

Bên cạnh khả năng kháng nước, Redmi Note 17 Pro còn được trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 ở mặt trước. Đây là loại kính cao cấp thường chỉ xuất hiện trên các dòng flagship đắt tiền, mang lại khả năng chống trầy xước và chịu va đập vượt trội khi rơi trên các bề mặt thô ráp như bê tông.

Trong các video quảng bá, thiết bị đã vượt qua các bài kiểm tra va đập với hạt cứng và thậm chí là quả sầu riêng mà không bị hư hại lớp kính bảo vệ. Điều này minh chứng cho sự tối ưu trong việc phân bổ lực tác động của khung sườn máy, giúp giảm thiểu rủi ro nứt vỡ màn hình trong điều kiện sử dụng thực tế hàng ngày.

Dòng Redmi Note 17 sẽ có thiết kế được cải tiến nhẹ

Thông số cấu hình và hiệu năng dự kiến

Về mặt hiệu năng, các dữ liệu rò rỉ từ hệ thống Geekbench cho thấy Redmi Note 17 Pro sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4. Đây là con chip được đánh giá cao về khả năng tối ưu hiệu suất ổn định và tiết kiệm năng lượng. Về hệ thống quang học, phiên bản Pro được dự đoán sở hữu cảm biến chính lên tới 200MP, mang lại khả năng chi tiết ảnh vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá.

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến của dòng Redmi Note 17 Pro so với thế hệ Redmi Note 15 tiền nhiệm:

Thông số kỹ thuật Redmi Note 15 Redmi Note 17 Pro (Dự kiến) Vi xử lý MediaTek Helio G100-Ultra Snapdragon 6s Gen 4 Chuẩn kháng nước IP64 IP69K Kính bảo vệ màn hình Kính tiêu chuẩn Gorilla Glass Victus 2 Camera chính 108MP 200MP

Sự kiện ra mắt vào ngày 14/7 tới đây sẽ là thời điểm Xiaomi công bố chi tiết mức giá và các tính năng phần mềm đi kèm. Với những nâng cấp mạnh mẽ về độ bền vật lý và tiêu chuẩn kháng nước quân đội, Redmi Note 17 Pro hứa hẹn sẽ thiết lập một chuẩn mực mới cho phân khúc điện thoại tầm trung trong năm 2024.