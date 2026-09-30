Giải mã dots: Trợ lý AI tự vận hành 24/7 trên nền tảng GPT-6 Astra từ OpenAI giá 200 USD Công nghệ agent AI dots của OpenAI có khả năng tự vận hành liên tục bên trong ChatGPT, hỗ trợ hơn 4.000 ứng dụng với mức phí thuê bao từ 200 USD mỗi tháng.

Tại sự kiện DevDay 2026, OpenAI đã chính thức công bố "dots" – công nghệ agent AI chạy trên nền tảng mô hình tiên tiến GPT-6 Astra. Điểm đột phá của dots là khả năng tự động thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp ngay bên trong ChatGPT mà không cần sự giám sát trực tiếp từ con người, đánh dấu bước chuyển mình lớn của trí tuệ nhân tạo từ vai trò hỗ trợ phản hồi sang tự chủ thực thi.

Cơ chế vận hành của máy tính ảo đám mây và hệ sinh thái đa nền tảng

Được tích hợp trực tiếp vào môi trường ChatGPT, mỗi trợ lý dot được cấp một máy tính ảo và trình duyệt độc lập trên nền tảng đám mây. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật này cho phép dot tương tác linh hoạt với hơn 4.000 ứng dụng khác nhau để xử lý công việc từ đơn giản đến chuyên sâu.

Người dùng có thể cá nhân hóa trợ lý này bằng cách đặt tên riêng, gán ảnh đại diện và tương tác xuyên suốt trên nhiều kênh liên lạc phổ biến như ChatGPT, Slack, Microsoft Teams hoặc thông qua các cuộc gọi thoại. Ngữ cảnh làm việc của dot được đồng bộ liên tục trên toàn bộ hệ thống, thậm chí công nghệ này có khả năng thao tác trực tiếp trên laptop của người dùng khi được cấp quyền truy cập cần thiết.

CEO OpenAI - giới thiệu dots tại sự kiện DevDay.

Kiểm soát an toàn và cơ chế bảo mật theo thời gian thực

Nhằm giảm thiểu các rủi ro vận hành khi trao quyền tự chủ cho AI, OpenAI đã thiết lập các quy tắc tùy chỉnh (Custom Rules) giúp người dùng giới hạn chặt chẽ quyền hạn của dot. Toàn bộ tiến trình hoạt động chạy nền đều có thể theo dõi trực tiếp thông qua giao diện Activity View.

Đáng chú ý, trong trạng thái rảnh rỗi không có yêu cầu mới, dot sẽ tự động chuyển sang chế độ nghiên cứu chủ động ở dạng chỉ đọc (read-only), hoàn toàn không can thiệp sâu vào dữ liệu hay tự ý gửi tin nhắn ra ngoài. Đối với các tác vụ nhạy cảm và quan trọng như đổi mật khẩu tài khoản, hệ thống luôn bắt buộc phải do người dùng trực tiếp thao tác.

Định vị phân khúc cao cấp và áp lực cạnh tranh trên thị trường

Về mô hình thương mại, tính năng dots hiện chỉ khả dụng cho nhóm khách hàng trả phí cao cấp, bao gồm gói ChatGPT Pro với mức giá 200 USD/tháng (tương đương khoảng 5,2 triệu đồng) và gói Business Premium dành cho các tổ chức doanh nghiệp.

Tiêu chí OpenAI dots Meta Muse / Gemini Spark Nền tảng vận hành GPT-6 Astra tích hợp máy tính ảo riêng Hệ thống agent tự vận hành độc lập Định vị cốt lõi Nhân sự ủy quyền chuyên nghiệp cho doanh nghiệp Hỗ trợ mua sắm và đời sống thường nhật Môi trường tích hợp ChatGPT, Slack, Teams, Agent 365, laptop cá nhân Các nền tảng tiêu dùng và mạng xã hội Chi phí áp dụng Từ 200 USD/tháng (ChatGPT Pro, Business Premium) Theo chính sách từng nền tảng

Sự xuất hiện của dots đã đẩy thị trường agent tự vận hành vào cuộc đua cạnh tranh trực tiếp với Meta Muse (ra mắt từ tháng 9/2026) và Gemini Spark của Google. Khác với các đối thủ đang tập trung vào thị trường tiêu dùng với mảng mua sắm hay tiện ích đời sống, OpenAI định vị dots như một nhân sự ủy quyền chuyên môn cao trong các tổ chức.

Sản phẩm này ra mắt trong bối cảnh OpenAI vừa hủy bỏ bản cập nhật GPT-6.1 Astra và chịu không ít áp lực liên quan đến an toàn công nghệ. Dù vậy, hãng cho biết đang tích cực hợp tác với Microsoft để sớm đưa dots tích hợp sâu vào hệ sinh thái Agent 365 phục vụ khối doanh nghiệp.