Giải mã dữ liệu NTSB vụ tai nạn Tesla tại Texas: Khi con người can thiệp vào thuật toán tự lái Dữ liệu từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) xác nhận tài xế đã nhấn ga tối đa, làm vô hiệu hóa hệ thống FSD ngay trước vụ va chạm thảm khốc, dấy lên bài toán về ranh giới kiểm soát giữa người và máy.

Kết luận sơ bộ từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) về vụ tai nạn thảm khốc tại Katy, Texas đã làm sáng tỏ một khía cạnh kỹ thuật quan trọng trong hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS). Dữ liệu cho thấy lỗi không nằm ở thuật toán tự lái, mà xuất phát từ sự can thiệp trực tiếp của con người vào hệ thống điều khiển.

Cơ chế ghi đè hệ thống FSD trên xe Tesla

Hệ thống Tự lái hoàn toàn (FSD - Supervised) của Tesla được thiết kế để hoạt động dưới sự giám sát liên tục của con người. Theo nguyên lý kỹ thuật, hệ thống này sẽ lập tức nhường quyền kiểm soát (override) cho tài xế khi nhận thấy các tín hiệu can thiệp vật lý mạnh mẽ, chẳng hạn như tác động lên vô lăng hoặc bàn đạp ga.

Trong vụ tai nạn tại Katy, dữ liệu điện tử từ chiếc Model 3 cho thấy tài xế Michael Butler, 44 tuổi, đã nhấn bàn đạp ga đến vị trí tối đa (100%) ngay trước thời điểm va chạm. Hành động này đã kích hoạt cơ chế ngắt kết nối hệ thống FSD, chuyển toàn bộ quyền kiểm soát xe về tay người lái.

Hệ thống Autopilot của Tesla dường như không có lỗi trong vụ tai nạn cụ thể này.

Phân tích dữ liệu vận tốc và tác động

Dữ liệu từ hộp đen của phương tiện tiết lộ những con số đáng báo động về tình trạng của chiếc xe tại thời điểm xảy ra sự cố. Chiếc Tesla Model 3 đã di chuyển với tốc độ cực cao trong khu vực dân cư, vượt xa giới hạn an toàn cho phép.

Thông số Dữ liệu ghi nhận Giới hạn quy định Tốc độ tại thời điểm va chạm Trên 70 dặm/giờ (khoảng 112 km/h) 30 dặm/giờ (khoảng 48 km/h) Vị trí bàn đạp ga 100% (Nhấn tối đa) N/A Trạng thái hệ thống FSD Đã bị vô hiệu hóa bởi tài xế N/A

Với tốc độ hơn 70 dặm/giờ trên một con phố dân cư, động năng của chiếc xe là cực lớn, dẫn đến hậu quả thảm khốc khi đâm vào một ngôi nhà, khiến bà Martha Avila, 76 tuổi, tử vong tại chỗ.

Tâm lý người dùng và rủi ro từ sự kỳ vọng vào AI

Một chi tiết đáng chú ý trong cuộc điều tra là các dữ liệu tìm kiếm trên điện thoại của tài xế trước khi tai nạn xảy ra. Các cụm từ như "Tesla FSD không đủ quyết đoán" hay "Tesla FSD quá nhút nhát" cho thấy sự không hài lòng của người dùng đối với cách lập trình an toàn của hệ thống.

Các chuyên gia kỹ thuật nhận định rằng, khi người dùng cảm thấy AI lái xe quá thận trọng, họ có xu hướng can thiệp bằng cách đạp ga để thúc đẩy tốc độ. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc "hỗ trợ" và "chiếm quyền điều khiển" thường rất mong manh. Trong trường hợp này, việc nhấn ga mạnh đã khiến hệ thống an toàn chủ động không còn khả năng can thiệp để ngăn chặn va chạm.

Trách nhiệm pháp lý và kỹ thuật

Ashok Elluswamy, Phó Chủ tịch phụ trách phần mềm AI tại Tesla, khẳng định dữ liệu của công ty khớp với phát hiện của NTSB. Tài xế Michael Butler hiện đang đối mặt với cáo buộc ngộ sát. Mặc dù Butler khai rằng mình đã bị ngất trước khi tai nạn xảy ra, nhưng dữ liệu về việc nhấn ga chủ động đang trở thành bằng chứng then chốt chống lại lập luận này.

Vụ việc một lần nữa khẳng định rằng, dù công nghệ tự lái có tiến bộ đến đâu, sự hiểu biết và trách nhiệm của người điều khiển vẫn là yếu tố quyết định tính mạng con người trên mỗi cung đường.