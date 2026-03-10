Giải mã hệ thống ống kính ZEISS trên vivo X300 Ultra với khả năng chụp xa tới 1600mm vivo X300 Ultra gây ấn tượng với bộ đôi ống kính tele mở rộng ZEISS 200mm và 400mm, kết hợp cảm biến 200MP giúp đạt khả năng zoom quang học và độ chi tiết vượt trội.

Flagship tiếp theo của vivo là X300 Ultra sẽ sở hữu hệ thống camera chuyên sâu với sự hỗ trợ từ các phụ kiện ống kính tele mở rộng ZEISS. Đây là giải pháp phần cứng đột phá nhằm đẩy mạnh khả năng chụp ảnh tầm xa trên điện thoại thông minh, vốn đã được hé lộ một phần tại sự kiện MWC 2026.

Đột phá tiêu cự với ống kính tele mở rộng 400mm

Phụ kiện đáng chú ý nhất là ống kính tele mở rộng G2 Ultra 400mm, được thiết kế dành cho nhu cầu sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Theo xác nhận từ quản lý sản phẩm vivo Han Boxiao, ống kính này cung cấp tiêu cự tương đương 400mm, một trong những mức phóng đại cao nhất hiện nay đối với phụ kiện chính hãng cho smartphone.

Các phụ kiện mới của vivo X300 Ultra sẽ nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh của người dùng

Khi kết hợp với camera tele tiềm vọng độ phân giải 200MP của vivo X300 Ultra, hệ thống có thể tạo ra hình ảnh quang học trực tiếp ở tiêu cự dài. Nếu tính toán dựa trên tiêu cự gốc 23mm, bộ đôi này đạt khoảng 17.4x zoom quang học thực sự, mang lại độ sắc nét vượt trội so với các giải pháp zoom kỹ thuật số thông thường.

Các phụ kiện ống kính của vivo X300 Ultra

Công nghệ chống rung và khả năng siêu zoom 1600mm

Điểm mấu chốt để duy trì chất lượng ảnh ở tiêu cực siêu dài là hệ thống ổn định hình ảnh. vivo đã nâng cấp khả năng chống rung quang học với biên độ ổn định khoảng 3 độ, đi kèm hệ thống theo dõi chủ thể tốc độ cao lên đến 60fps. Ngay cả khi lắp thêm ống kính extender, thiết bị vẫn duy trì tiêu chuẩn ổn định CIPA 4.5.

vivo X300 Ultra sẽ mang đến khả năng chụp xa siêu ấn tượng

Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và thuật toán xử lý cho phép người dùng chụp được những bức ảnh rõ nét ở tiêu cự lên tới 1600mm. Điều này mở ra khả năng ứng dụng thực tế trong việc chụp ảnh động vật hoang dã hoặc các sự kiện biểu diễn trên sân khấu từ khoảng cách rất xa.

Tối ưu thiết kế trên ống kính G2 200mm thế hệ mới

Bên cạnh phiên bản 400mm, vivo cũng giới thiệu ống kính extender G2 200mm thế hệ thứ hai. So với phiên bản tiền nhiệm, trọng lượng của ống kính này đã giảm khoảng 27%, chỉ còn 153g, giúp tăng tính linh hoạt cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Dù kích thước nhỏ gọn hơn, cấu trúc quang học bên trong đã được nâng cấp từ 13 lên 15 thấu kính thành phần. Cải tiến này không chỉ giúp tăng độ sắc nét mà còn hỗ trợ khả năng ổn định đạt chuẩn CIPA 6.5. Đây là lựa chọn cân bằng giữa hiệu suất tele và sự tiện dụng hàng ngày.

vivo sẽ sớm ra mắt flagship X300 Ultra trong thời gian tới

Hệ sinh thái nhiếp ảnh chuyên nghiệp từ ZEISS

Các phụ kiện mới này nằm trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái camera ZEISS toàn diện của vivo. Hệ thống hiện đã bao phủ dải tiêu cự rộng từ góc siêu rộng 14mm, tiêu chuẩn 35mm, chân dung 85mm cho đến các mức tele chuyên dụng 200mm và 400mm. Ngoài ra, các rò rỉ cho thấy phụ kiện telephoto extender 2.35x hiện có trên dòng X300 cũng sẽ tương thích với phiên bản Ultra, biến chiếc smartphone này thành một công cụ nhiếp ảnh đa năng.