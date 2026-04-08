Giải mã HONOR 600 Pro qua Geekbench: Chip Snapdragon 8 Elite và bước nhảy vọt pin 9.000 mAh HONOR 600 Pro vừa xuất hiện trên nền tảng Geekbench với điểm số hiệu năng ấn tượng nhờ chip Snapdragon 8 Elite, đi kèm viên pin dung lượng khổng lồ 9.000 mAh.

Mẫu điện thoại cao cấp nhất sắp tới của HONOR, phiên bản 600 Pro, vừa chính thức lộ diện trên nền tảng chấm điểm hiệu năng Geekbench. Với mã hiệu thiết bị VKP-NX9, sản phẩm này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu về cấu hình với vi xử lý Snapdragon 8 Elite mà còn gây kinh ngạc bởi các thông số kỹ thuật đột phá về năng lượng và trí tuệ nhân tạo.

Hiệu năng vượt trội từ hệ thống phần cứng thế hệ mới

Theo dữ liệu từ Geekbench phiên bản 6.6, HONOR 600 Pro đã đạt được 2.858 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 8.666 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. Những con số này minh chứng cho sức mạnh của Snapdragon 8 Elite – vi xử lý cao cấp nhất hiện nay của Qualcomm, được thiết kế để tối ưu hóa cho các tác vụ xử lý nặng và tích hợp AI sâu.

Điểm số Geekbench ấn tượng của HONOR 600 Pro.

Bên cạnh vi xử lý mạnh mẽ, phiên bản thử nghiệm được ghi nhận sở hữu dung lượng RAM 12GB. Đáng chú ý, thiết bị dự kiến sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 ngay từ thời điểm xuất xưởng. Việc trang bị nền tảng phần mềm mới nhất cho thấy tham vọng của HONOR trong việc kéo dài vòng đời hỗ trợ và cung cấp những tính năng bảo mật tối tân nhất cho người dùng.

HONOR 600 Pro được kỳ vọng sẽ là một đối thủ nặng ký trong phân khúc cao cấp.

Đột phá về pin và các tính năng hỗ trợ người dùng

Điểm gây sốc nhất trong các thông tin rò rỉ chính là viên pin dung lượng lên tới 9.000 mAh. Đây là con số chưa từng có trong phân khúc điện thoại thông minh cao cấp, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng vượt trội, giải quyết triệt để nỗi lo về năng lượng của người dùng cường độ cao. Ngoài ra, máy vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ hiện đại nhờ ứng dụng công nghệ pin tiên tiến.

Về khả năng hiển thị, HONOR 600 Pro dự kiến trang bị màn hình OLED độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm thị giác mượt mà. Hệ thống camera cũng là một trong những thiết bị tiên phong tích hợp phím vật lý chuyên dụng cho các tính năng AI, giúp người dùng truy cập nhanh các công cụ hỗ trợ thông minh mà không cần thao tác phức tạp trên màn hình.

So sánh thông số kỹ thuật: HONOR 600 Pro và HONOR 400 Pro

Để thấy rõ sự nâng cấp vượt bậc, dưới đây là bảng so sánh dựa trên thông số dự kiến của bản 600 Pro so với thế hệ tiền nhiệm hiện đang có mặt trên thị trường:

Thông số kỹ thuật HONOR 600 Pro (Dự kiến) HONOR 400 Pro (Hiện tại) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3 Dung lượng pin 9.000 mAh 6.000 mAh Camera chính 200 MP 200 MP AI OIS Hệ điều hành Android 16 Android 14/15 Màn hình OLED 1.5K, 120Hz AMOLED 6.7 inch, 1.5K Phím chức năng Phím AI vật lý Không có

Dễ dàng nhận thấy, HONOR đã thực hiện một bước nhảy vọt về dung lượng pin (tăng 50% so với thế hệ 400 Pro) và nâng cấp mạnh mẽ về chipset. Camera chính 200MP tiếp tục được duy trì nhưng dự kiến sẽ có những cải tiến về thuật toán xử lý hình ảnh nhờ sự hỗ trợ của chip Snapdragon 8 Elite.

Dự kiến, bộ đôi HONOR 600 và 600 Pro sẽ chính thức được trình làng vào ngày 23/4 tới đây. Sự xuất hiện của 600 Pro trên Geekbench vào thời điểm này cho thấy hãng đã hoàn thiện những công đoạn kiểm tra cuối cùng, sẵn sàng thách thức các đối thủ trong phân khúc điện thoại flagship năm nay.