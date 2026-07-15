Giải mã Honor Robot Phone: Smartphone tích hợp cánh tay robot và camera gimbal 200MP Honor Robot Phone gây chú ý với hệ thống camera gimbal 3 trục gắn trên cánh tay robot linh hoạt. Thiết bị sở hữu cấu hình flagship với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 6.000mAh, dự kiến trình làng vào tháng 8/2026.

Sau khi xuất hiện dưới dạng nguyên mẫu tại các sự kiện công nghệ lớn như CES 2026 và MWC 2026, những thông tin chi tiết về cấu hình của Honor Robot Phone đã chính thức lộ diện. Đây không chỉ là một chiếc điện thoại thông thường mà là một bước đi đột phá của Honor trong việc kết hợp cơ học robot vào thiết bị di động cầm tay.

The Honor Robot Phone.

Hệ thống camera gimbal và cánh tay robot độc bản

Điểm nhấn quan trọng nhất của Honor Robot Phone chính là cụm camera chính được hỗ trợ bởi hệ thống chống rung gimbal 3 trục, gắn trực tiếp trên một cánh tay robot siêu nhỏ. Cấu trúc này cho phép ống kính có khả năng vận động linh hoạt, tự động xoay và bám theo chủ thể, mang lại khả năng ổn định hình ảnh vượt trội so với công nghệ chống rung quang học (OIS) truyền thống.

Theo các thông tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station trên Weibo, camera chính của máy sẽ có độ phân giải lên tới 200MP, khẩu độ f/1.6 và tiêu cự 23mm. Đi kèm với đó là camera góc siêu rộng 50MP và một camera tiềm vọng 200MP hỗ trợ chụp xa chuyên nghiệp. Sự kết hợp giữa độ phân giải cực cao và hệ thống cơ học robot hứa hẹn sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho nhiếp ảnh di động.

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với tiến trình mới

Không chỉ dừng lại ở đột phá ngoại hình, Honor Robot Phone còn được trang bị những linh kiện phần cứng mạnh mẽ nhất. Máy dự kiến sở hữu màn hình kích thước khoảng 6,3 đến 6,4 inch với độ phân giải 1.5K, cân bằng giữa độ chi tiết và khả năng tiết kiệm năng lượng.

Leaked details of the Honor Robot Phone.

Bên trong thiết bị là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng chip flagship thế hệ mới nhất từ Qualcomm. Để duy trì hoạt động cho hệ thống cánh tay robot vốn tiêu tốn nhiều năng lượng hơn mô-tơ rung thông thường, Honor đã trang bị viên pin dung lượng lớn lên tới 6.000mAh.

Thông số Chi tiết rò rỉ Màn hình 6.3 - 6.4 inch, độ phân giải 1.5K Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Camera chính 200MP, f/1.6, Gimbal 3 trục Camera tele 200MP Periscope Dung lượng pin ~6.000mAh

Thời điểm ra mắt và định hướng phân khúc

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Honor Robot Phone có thể sẽ được mở bán chính thức vào tháng 8/2026. Do sở hữu các linh kiện cơ khí phức tạp và cấu hình đầu bảng, mức giá của thiết bị được dự báo sẽ nằm ở phân khúc siêu cao cấp, hướng tới những người dùng đam mê công nghệ và sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Tipster suggests next-generation Honor Robot Phone may be in the works.

Đáng chú ý, Honor dường như đã có kế hoạch dài hạn cho dòng sản phẩm này. Các báo cáo sớm cho thấy hãng đang nghiên cứu thế hệ kế tiếp sử dụng chipset Snapdragon dựa trên tiến trình 2nm tiên tiến hơn để tối ưu hóa hiệu suất và kích thước cho bộ phận cánh tay robot trong tương lai.