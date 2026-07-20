Giải mã HONOR X7e Plus 5G: Pin 8,100mAh và chuẩn bền IP69K liệu có tạo nên đột phá? Với viên pin dung lượng lớn 8,100mAh hoạt động được ở -30°C cùng chuẩn kháng nước IP69K, HONOR X7e Plus 5G thiết lập tiêu chuẩn mới về độ bền cho smartphone tầm trung.

HONOR vừa chính thức giới thiệu HONOR X7e Plus 5G, một thiết bị gây kinh ngạc khi tích hợp viên pin dung lượng lên tới 8,100mAh vào một thân máy chỉ mỏng 8.3mm. Đây không chỉ là bước tiến về năng lượng mà còn là minh chứng cho sự tối ưu hóa không gian linh kiện bên trong của hãng, mang lại trải nghiệm sử dụng dài hơi mà không đánh đổi quá nhiều về kích thước.

Năng lượng bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết

Điểm nhấn lớn nhất trên HONOR X7e Plus 5G chính là viên pin dung lượng 8,100mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có khả năng hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ khắc nghiệt từ -30°C đến 50°C. Điều này giúp máy trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc di chuyển trong các môi trường thời tiết phức tạp.

Điện thoại có pin đủ dùng trong 3 ngày

Công nghệ sạc nhanh SuperCharge 45W đi kèm giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho viên pin khổng lồ này. Đáng chú ý, thử nghiệm nội bộ của HONOR cho thấy pin vẫn giữ được trên 80% dung lượng sau nhiều năm sử dụng, giải quyết triệt để nỗi lo về sự chai pin thường thấy trên các dòng smartphone phổ thông.

Tiêu chuẩn bảo vệ IP69K: Khi smartphone không còn mong manh

Khác với các đối thủ cùng phân khúc thường chỉ dừng lại ở chuẩn IP54 hoặc IP67, HONOR X7e Plus 5G được trang bị đồng thời các chuẩn kháng nước và bụi IP68, IP69 và đặc biệt là IP69K. Đây là chuẩn bảo vệ cao cấp nhất, cho phép thiết bị chống lại các tia nước áp lực cao và nhiệt độ cao từ nhiều hướng.

HONOR X7e Plus 5G ra mắt với thiết kế bền bỉ

Bên cạnh đó, máy còn đạt chứng nhận SGS Premium về khả năng chống va đập toàn diện. Với kích thước 168.3 x 78.54 x 8.3 mm và trọng lượng 216.5 gram, HONOR đã khéo léo cân bằng giữa sự chắc chắn và cảm giác cầm nắm, không khiến máy trở nên quá hầm hố như các dòng điện thoại siêu bền truyền thống.

Chip Snapdragon 4 Gen 4 và kỷ nguyên AI phổ thông

Sức mạnh của HONOR X7e Plus 5G đến từ vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4, một con chip tập trung vào hiệu quả năng lượng và kết nối 5G ổn định. Máy hỗ trợ RAM tối đa 8GB cùng công nghệ RAM Turbo để mở rộng bộ nhớ ảo, đảm bảo đa nhiệm mượt mà trên giao diện MagicOS 10 dựa trên hệ điều hành Android 16.

Smartphone mới của HONOR có nhiều tính năng AI thú vị

Đáng chú ý, HONOR đã tích hợp một nút AI vật lý chuyên dụng ở cạnh bên. Người dùng có thể nhấn giữ để kích hoạt nhanh các tính năng thông minh như Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), Xóa AI (AI Eraser) hay tóm tắt văn bản. Việc đưa các công cụ AI hiện đại xuống phân khúc giá hơn 7 triệu đồng cho thấy tham vọng phổ cập hóa công nghệ trí tuệ nhân tạo của HONOR.

Thông số kỹ thuật chi tiết của HONOR X7e Plus 5G

Thông số Chi tiết Màn hình 6.87 inch TFT LCD, 120Hz, 1,020 nits Độ phân giải HD+ (1,592 x 720 pixel) Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4 Bộ nhớ RAM 6GB/8GB, ROM 128GB/256GB Pin & Sạc 8,100mAh, SuperCharge 45W Camera sau Chính 50MP + Cảm biến phụ Camera trước 5MP Độ bền IP68, IP69, IP69K, SGS Premium Hệ điều hành MagicOS 10 (Android 16)

Với mức giá khởi điểm từ 999 QAR (khoảng 7.21 triệu đồng), HONOR X7e Plus 5G không chỉ là một chiếc điện thoại nghe gọi thông thường mà còn là một công cụ làm việc bền bỉ. Sự kết hợp giữa thời lượng pin vượt trội, chuẩn kháng nước cao cấp nhất và các tính năng AI thực dụng khiến đây trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone tầm trung thời gian tới.