Giải mã HyperWork Atlas Elite: Bàn nâng hạ All-in-one đầu tiên cho giới setup chuyên nghiệp Atlas Elite là mẫu bàn nâng hạ đầu tiên tại Việt Nam tích hợp sẵn hệ thống điện và quản lý dây cáp đồng bộ. Sản phẩm sở hữu động cơ kép mạnh mẽ cùng khả năng tùy biến RGB chuyên sâu.

HyperWork vừa chính thức giới thiệu Atlas Elite, giải pháp bàn nâng hạ All-in-one đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Khác với các dòng bàn truyền thống yêu cầu người dùng tự lắp ghép linh kiện rời rạc, Atlas Elite được thiết kế đồng bộ từ khung nâng hạ, mặt bàn cho đến hệ thống quản lý dây và cấp nguồn.

Hệ thống động cơ kép và thông số kỹ thuật ấn tượng

Về khả năng vận hành, Atlas Elite nằm trong nhóm sản phẩm cao cấp nhất phân khúc với hệ thống động cơ kép mạnh mẽ. Công nghệ này cho phép bàn vận hành ổn định ngay cả khi chịu tải trọng lớn, đảm bảo độ bền trong thời gian dài sử dụng.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Hệ thống truyền động 2 động cơ (Dual Motor) Tốc độ nâng hạ 40mm/s Độ ồn vận hành Dưới 50dB Tải trọng động 120kg Tải trọng tĩnh 300kg Phạm vi điều chỉnh chiều cao 653 - 1253mm (bao gồm mặt bàn)

Với hành trình nâng hạ linh hoạt và tốc độ hoàn tất hành trình chỉ trong khoảng 15 giây, người dùng có thể dễ dàng thay đổi trạng thái làm việc từ ngồi sang đứng một cách nhanh chóng. Tải trọng động 120kg cho phép bàn nâng đỡ các cấu hình máy tính phức tạp bao gồm nhiều màn hình, case PC cỡ lớn và các phụ kiện studio chuyên dụng.

HyperWork Atlas Elite sở hữu động cơ cao cấp

Tối ưu hóa không gian setup với hệ thống quản lý dây cáp

Điểm khác biệt lớn nhất của Atlas Elite so với các đối thủ trên thị trường là tính năng Inline Power kết hợp cùng khay đi dây thép. Thiết kế này giúp loại bỏ hoàn toàn tình trạng dây điện chằng chịt dưới gầm bàn - vấn đề phổ biến nhất của người dùng PC gaming và workstation.

Hệ thống đèn 7 chế độ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ cho không gian làm việc và streaming. Quản lý dây: Khay thép chuyên dụng giúp ẩn đi toàn bộ dây cáp, mang lại sự gọn gàng tối đa.

Khay thép chuyên dụng giúp ẩn đi toàn bộ dây cáp, mang lại sự gọn gàng tối đa. Tính năng an toàn: Tích hợp cảm biến chống va chạm và khả năng ghi nhớ chiều cao cá nhân hóa.

Sản phẩm sở hữu thiết kế tối ưu cho việc setup

Giá trị công thái học và khả năng lắp đặt nhanh

Bên cạnh hiệu năng, Atlas Elite tập trung vào bảo vệ sức khỏe người dùng thông qua cơ chế chuyển đổi tư thế linh hoạt, giúp giảm áp lực lên cột sống và duy trì sự tập trung. Sản phẩm còn được trang bị cơ chế Click System, cho phép người dùng lắp đặt nhanh chóng theo dạng plug & play mà không cần các thao tác kỹ thuật phức tạp.

Lựa chọn thay thế trong cùng phân khúc

Bên cạnh Atlas Elite, thị trường hiện cũng có những lựa chọn đáng chú ý khác như Flexispot ET225-EC5. Đây là mẫu bàn làm việc đứng điều chỉnh độ cao có độ ổn định tốt và đang được phân phối rộng rãi.

Nhìn chung, HyperWork Atlas Elite không chỉ đơn thuần là một chiếc bàn làm việc, mà là một trung tâm điều khiển được tối ưu cho hiệu năng và thẩm mỹ, phù hợp với xu hướng setup chuyên nghiệp hiện nay.