Giải mã iPhone gập: Đột phá thiết kế 4,5mm và chiến lược khóa tính năng iOS 27 iPhone gập đầu tiên của Apple dự kiến sở hữu độ mỏng kỷ lục 4,5mm và chip A20. Tuy nhiên, tính năng đa nhiệm trên iOS 27 có thể bị giới hạn độc quyền cho dòng máy này.

Thị trường công nghệ toàn cầu đang xôn xao trước những hình ảnh render chi tiết về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, do leaker Jon Prosser công bố. Được dự đoán mang tên iPhone Ultra hoặc iPhone Fold, thiết bị này không chỉ là một bước đi mới về phần cứng mà còn đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong chiến lược phần mềm của "Táo khuyết" với hệ điều hành iOS 27.

Cấu trúc phần cứng: Độ mỏng kỷ lục và sự đánh đổi về camera

Dựa trên các bản vẽ kỹ thuật rò rỉ từ chuỗi cung ứng, chiếc iPhone gập mới tuân thủ triết lý tối giản đặc trưng của Apple. Máy sử dụng cơ chế gập ngang, cho phép chuyển đổi linh hoạt từ một smartphone nhỏ gọn sang không gian hiển thị tương đương iPad mini.

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất nằm ở độ mỏng. Khi mở toàn bộ màn hình, thiết bị chỉ dày vỏn vẹn 4,5 mm, vượt qua kỷ lục 5,6 mm của dòng iPhone Air. Để đạt được thông số này mà vẫn đảm bảo độ bền, Apple đã sử dụng cấu trúc khung Titan siêu bền, được gia công tinh xảo để người dùng có thể sử dụng trực tiếp không cần ốp lưng.

Tuy nhiên, độ mỏng cực đại buộc Apple phải thực hiện các bước đánh đổi về phần cứng. Cụ thể, máy chỉ sở hữu cụm camera kép bao gồm ống kính góc rộng và góc siêu rộng. Ống kính tele zoom xa đã hoàn toàn bị loại bỏ nhằm ưu tiên không gian cho độ mỏng của thân máy.

Triết lý màu sắc và vật liệu Titan

Sự sang trọng của dòng sản phẩm siêu cao cấp này còn đến từ tư duy màu sắc tối giản nhưng tinh tế. Trong giai đoạn đầu, iPhone Fold dự kiến chỉ có hai tùy chọn màu sắc cơ bản:

Sắc đen huyền bí (Space Black): Tạo cảm giác liền mạch, giúp che giấu tốt các cảm biến và nếp gấp màn hình.

Tạo cảm giác liền mạch, giúp che giấu tốt các cảm biến và nếp gấp màn hình. Sắc trắng tinh tế (White/Silver): Tôn vinh chất liệu khung Titan và các đường cắt kim cương sắc sảo.

iOS 27 và chiến lược độc quyền tính năng đa nhiệm

Mấu chốt gây tranh cãi nhất trong đợt rò rỉ này không nằm ở phần cứng mà ở hệ điều hành iOS 27. Các đoạn mã beta cho thấy Apple đang phát triển tính năng chạy hai ứng dụng song song (Split-screen multitasking).

Đáng chú ý, tính năng này được cho là sẽ bị "khóa" và chỉ dành riêng cho dòng iPhone Ultra gập. Điều này đồng nghĩa với việc các dòng máy như iPhone 18 Pro hay Pro Max sẽ không thể thực hiện các thao tác đa nhiệm cơ bản như vừa xem video vừa ghi chú trên cùng một màn hình.

Quyết định này được giới phân tích nhận định là nhằm tạo động lực nâng cấp cho nhóm khách hàng doanh nghiệp và người dùng chuyên nghiệp. Một chiếc iPhone Fold với khả năng chia đôi cửa sổ linh hoạt có tiềm năng thay thế hoàn toàn máy tính bảng trong các tác vụ công việc di động.

Sức mạnh từ chip A20 và cấu hình "quái vật"

Để vận hành mượt mà các tác vụ đa nhiệm nặng trên màn hình lớn, Apple trang bị cho iPhone Fold cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay:

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Apple A20 (Tiến trình mới nhất) Bộ nhớ RAM 12GB Kết nối Modem vệ tinh thế hệ mới Độ mỏng 4,5 mm (khi mở)

Dù có sự thụt lùi về camera so với các dòng Pro, nhưng với chip A20 và dung lượng RAM lớn, thiết bị này hướng rõ rệt đến nhóm người dùng ưu tiên hiệu suất và không gian hiển thị rộng rãi.

Dự báo thời điểm ra mắt và mức giá

Nhiều báo cáo từ Bloomberg chỉ ra rằng Apple từng đặt mục tiêu ra mắt chiếc iPhone gập vào tháng 9 năm nay để kỷ niệm 20 năm ngày chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện. Tuy nhiên, các rào cản kỹ thuật về độ bền màn hình dẻo và việc tối ưu hóa iOS 27 có thể khiến lịch mở bán bị lùi sang đầu năm tới.

Với chi phí linh kiện và công nghệ màn hình tiên tiến, mức giá của iPhone Fold được dự báo sẽ không dưới 2.000 USD (khoảng hơn 50 triệu đồng). Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự đối với lòng trung thành và khả năng tài chính của cộng đồng iFans khi muốn sở hữu công nghệ tương lai của Apple.