Giải mã iQOO 15T: Flagship sở hữu pin 8,000mAh siêu mỏng cùng camera 200MP và chip Dimensity 9500 iQOO 15T dự kiến ra mắt ngày 20/5 tại Trung Quốc, gây ấn tượng mạnh với viên pin dung lượng 8,000mAh, sạc nhanh 100W và hệ thống camera cao cấp mượn từ dòng flagship vivo.

Thương hiệu iQOO đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt mẫu flagship mới nhất mang tên iQOO 15T tại thị trường Trung Quốc vào ngày 20/5. Trước thời điểm trình làng, các thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị đã được hé lộ, cho thấy một bước tiến lớn về công nghệ pin và khả năng xử lý hình ảnh. iQOO 15T không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp về cấu hình mà còn là lời giải cho bài toán cân bằng giữa dung lượng pin cực lớn và thiết kế mỏng nhẹ.

Công nghệ pin Silicon 8,000mAh và giải pháp quản lý năng lượng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên iQOO 15T chính là viên pin lõi đơn có dung lượng lên đến 8,000mAh. Đây là một con số kỷ lục đối với các dòng điện thoại cao cấp hiện nay, đặc biệt là khi thiết bị vẫn duy trì được form dáng siêu mỏng. Để đạt được điều này, iQOO đã ứng dụng công nghệ pin mật độ cao, cho phép chứa nhiều năng lượng hơn trong một không gian vật lý hạn chế.

Bên cạnh dung lượng lớn, máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 100W. Đáng chú ý, iQOO tích hợp hệ thống cấp nguồn trực tiếp Global Direct Drive Power Supply 2.0. Công nghệ này cho phép dòng điện đi thẳng tới các linh kiện phần cứng mà không cần thông qua pin khi đang cắm sạc, giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng tỏa nhiệt khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game hay biên tập video. Điều này không chỉ bảo vệ tuổi thọ pin mà còn đảm bảo hiệu suất ổn định trong thời gian dài.

Hệ thống camera 200MP với chuẩn chống rung chuyên nghiệp

Về khả năng nhiếp ảnh, iQOO 15T đánh dấu bước ngoặt khi trở thành mẫu flagship đầu tiên của hãng được trang bị camera chính độ phân giải 200MP. Cảm biến này không chỉ mang lại độ chi tiết cực cao mà còn được hỗ trợ bởi công nghệ chống rung CIPA 4.5. Đây là tiêu chuẩn chống rung cao cấp thường thấy trên các dòng máy ảnh chuyên dụng và các mẫu smartphone đầu bảng của vivo, giúp hình ảnh và video luôn ổn định ngay cả trong điều kiện thiếu sáng hoặc khi quay chuyển động nhanh.

Hệ thống camera còn bao gồm khả năng zoom không mất chi tiết 4x, hỗ trợ tốt cho chụp ảnh chân dung và các tình huống cần quan sát từ xa. Đi kèm là ống kính góc siêu rộng 50MP và camera selfie 16MP ở mặt trước. Các công cụ xử lý ảnh thông minh bằng AI cũng được tích hợp sâu để tối ưu hóa màu sắc và độ tương phản tùy theo môi trường chụp.

Sức mạnh từ liên minh Dimensity 9500 và chip eSport Q3

Về mặt hiệu năng, iQOO 15T được trang bị vi xử lý Dimensity 9500 Monster Edition. Đây là dòng chip được tối ưu riêng để mang lại sức mạnh tính toán vượt trội. Đặc biệt, máy còn sở hữu chip đồ họa eSport Q3 do hãng tự phát triển, giúp tối ưu hóa khả năng hiển thị và duy trì khung hình ổn định.

Sự kết hợp giữa hai dòng chip này cho phép thiết bị xử lý mượt mà công nghệ dò tia (ray tracing) phần cứng, hỗ trợ duy trì tốc độ làm tươi 144fps ở độ phân giải 2K trên màn hình 6.82 inch. Về phần mềm, iQOO 15T dự kiến sẽ chạy giao diện OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng, mang lại trải nghiệm người dùng hiện đại và mượt mà nhất.

Thông số kỹ thuật dự kiến của iQOO 15T

Thông số Chi tiết Màn hình 6.82 inch, 2K, 144Hz, tấm nền phẳng Vi xử lý Dimensity 9500 Monster Edition + Chip eSport Q3 Pin & Sạc 8,000mAh, sạc nhanh 100W Camera sau Chính 200MP (CIPA 4.5) + Siêu rộng 50MP Camera trước 16MP Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16)

Với cấu hình đột phá về cả năng lượng lẫn hiệu suất, iQOO 15T hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc điện thoại cao cấp chuyên game và nhiếp ảnh. Hiện tại, kế hoạch phát hành phiên bản quốc tế của mẫu máy này vẫn chưa được công bố chính thức.