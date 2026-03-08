Giải mã kỹ thuật giả mạo SMS Brandname ngân hàng để chiếm đoạt tài khoản và cách xử lý khẩn cấp Kẻ gian sử dụng thiết bị chuyên dụng chèn SMS lừa đảo vào đúng luồng tin nhắn thật của ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin bảo mật và tẩu tán tài sản.

Giả mạo SMS Brandname là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, trong đó kẻ gian sử dụng thiết bị và phần mềm chuyên dụng để chèn tin nhắn giả vào đúng luồng thông báo chính thức của ngân hàng hoặc cơ quan nhà nước, từ đó chiếm đoạt tài khoản người dùng.

Cơ chế can thiệp sóng và kỹ thuật chèn tin nhắn giả mạo

Điểm nguy hiểm nhất của thủ đoạn này nằm ở việc các đối tượng tội phạm sử dụng thiết bị viễn thông chuyên dụng để phát sóng giả lập, can thiệp vào luồng truyền nhận tin nhắn. Bằng cách chèn đúng tên định danh (Brandname), những dòng tin nhắn lừa đảo nghiễm nhiên xuất hiện nối tiếp ngay trong luồng tin nhắn thật mà người dùng vẫn nhận hàng ngày từ ngân hàng hay tổ chức uy tín.

Ảnh minh họa

Việc tin nhắn giả xuất hiện trong luồng tin nhắn thật đã phá vỡ hoàn toàn lớp phòng bị tâm lý của nạn nhân, khiến họ tin tưởng tuyệt đối đây là thông báo chính thống từ hệ thống.

Ma trận bẫy tâm lý và trang web thu thập dữ liệu bảo mật

Nội dung các tin nhắn giả mạo thường được thiết kế đánh vào tâm lý hoang mang hoặc lòng tham của người nhận. Kẻ gian thường gửi thông báo khẩn cấp như tài khoản bị khóa, phát hiện giao dịch bất thường cần hủy lệnh gấp, yêu cầu cập nhật sinh trắc học, hoặc thông báo nộp phạt vi phạm giao thông, hoàn thuế. Đi kèm là một đường link độc hại yêu cầu người dùng truy cập ngay để "xác thực".

Khi nhấp vào link, nạn nhân được chuyển đến trang web có giao diện sao chép tỉ mỉ, giống hệt website của ngân hàng. Tên miền trang web giả mạo thường chỉ khác website thật một vài ký tự rất khó nhận biết. Tại đây, nạn nhân được yêu cầu nhập tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc mã PIN thẻ. Ngay khi hoàn tất nhập liệu, dữ liệu bảo mật lập tức bị chuyển về máy chủ của kẻ gian, giúp chúng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và tẩu tán tài sản.

Bên cạnh gửi tin nhắn, một số đối tượng còn trực tiếp gọi điện mạo danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát hay Tòa án, dùng thuật ngữ pháp lý đe dọa và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để "phục vụ điều tra".

Quy tắc an toàn và quy trình xử lý khẩn cấp

Để ngăn ngừa rủi ro, người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN cho bất kỳ ai và phớt lờ mọi đường link lạ trong tin nhắn. Việc cài đặt bảo mật hai lớp và kích hoạt xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng là bước bảo vệ rất cần thiết. Các cơ quan chức năng khẳng định không bao giờ làm việc hay yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại.

Trong trường hợp nghi ngờ đã sập bẫy lừa đảo, người dùng cần thực hiện ngay các bước xử lý khẩn cấp: