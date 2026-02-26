Giải mã lý do Samsung Galaxy S26 Ultra sử dụng khung nhôm Armor thay vì chất liệu titan Samsung chính thức phản hồi về việc trang bị khung nhôm Armor Aluminum cho Galaxy S26 Ultra nhằm tối ưu độ mỏng, trọng lượng và hiệu quả tản nhiệt cho flagship 2026.

Samsung vừa chính thức ra mắt dòng flagship Galaxy S26 Series, trong đó Galaxy S26 Ultra gây chú ý với nhiều cải tiến về màn hình Privacy Display, bộ vi xử lý và hệ thống camera. Tuy nhiên, một thay đổi đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm là việc thiết bị này sử dụng khung viền nhôm thay vì titan. Đại diện Samsung đã có những giải thích cụ thể về quyết định kỹ thuật này.

Chiến lược tối ưu hóa độ mỏng và tính công thái học

Theo Samsung, việc lựa chọn vật liệu cho mỗi thiết bị Galaxy là kết quả của quá trình cân bằng giữa độ bền, sự thoải mái khi sử dụng và ý đồ thiết kế tổng thể. Với Galaxy S26 Ultra, mục tiêu cốt lõi của hãng là tạo ra chiếc điện thoại thuộc dòng S Ultra mỏng nhất từ trước đến nay nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về độ tin cậy.

Nhôm Armor (Armor Aluminum) được đánh giá là vật liệu lý tưởng để hỗ trợ kiểu dáng mỏng nhẹ mà không làm ảnh hưởng đến độ bền hàng ngày của thiết bị. Việc chuyển đổi này giúp Galaxy S26 Ultra đạt được sự cân bằng giữa thiết kế sang trọng và trải nghiệm cầm nắm thực tế.

Samsung giải thích lý do vì sao sử dụng khung nhôm trên Galaxy S26 Ultra

Ưu thế về tản nhiệt và chi phí của vật liệu nhôm

Ngoài mục tiêu về kích thước, các chuyên gia phân tích cho rằng khả năng tản nhiệt và chi phí sản xuất là hai yếu tố then chốt. Titan dù có độ bền cao nhưng khả năng dẫn nhiệt kém hơn đáng kể so với nhôm. Đối với một thiết bị sở hữu hiệu năng mạnh mẽ như Galaxy S26 Ultra, việc sử dụng khung nhôm sẽ hỗ trợ quá trình thoát nhiệt từ các linh kiện bên trong ra môi trường ngoài hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, việc Apple được cho là chuyển hướng từ titan trên dòng iPhone 16 Pro sang nhôm trên dòng iPhone 17 Pro cũng cho thấy một xu hướng mới trong ngành công nghiệp smartphone cao cấp, nơi hiệu quả sử dụng thực tế được ưu tiên hơn các vật liệu tiếp thị đắt đỏ.

Galaxy S26 Ultra có thiết kế sang trọng, cao cấp

Thông số kỹ thuật chi tiết dòng Galaxy S26 Series

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật cơ bản của ba phiên bản thuộc Galaxy S26 Series vừa được công bố:

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Màn hình 6.3 inch Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch Dynamic AMOLED 2X 2K Camera chính 50MP 50MP 200MP Dung lượng Pin 4300 mAh 4900 mAh 5000 mAh Sạc nhanh 25W 45W 60W Vật liệu khung Armor Aluminum Armor Aluminum Armor Aluminum

Đáng chú ý, Galaxy S26 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên tiến trình 3nm, kết hợp cùng RAM 12GB giúp xử lý mượt mà các tác vụ nặng và AI thông minh. Màn hình của phiên bản Ultra cũng được nâng cấp độ sáng lên đến 2600 nits, cho khả năng hiển thị xuất sắc dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Sự thay đổi về vật liệu khung viền trên Galaxy S26 Ultra cho thấy Samsung đang tập trung vào giá trị sử dụng thực tế, ưu tiên sự mỏng nhẹ và khả năng vận hành ổn định của hệ thống thay vì chạy đua theo các chất liệu đắt tiền nhưng mang lại ít lợi ích kỹ thuật trực tiếp cho người dùng.