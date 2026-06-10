Giải mã lý do Xiaomi 18 Ultra bị dừng phát triển dù sở hữu cấu hình vượt trội và camera 200MP Chi phí linh kiện bộ nhớ tăng cao đẩy giá bán chạm mốc gần 39 triệu đồng, buộc Xiaomi phải hủy dự án Xiaomi 18 Ultra để tránh rủi ro doanh thu và sức mua thấp.

Xiaomi đã đưa ra quyết định dừng phát triển mẫu điện thoại cao cấp Xiaomi 18 Ultra ngay từ giai đoạn nội bộ do rào cản chi phí sản xuất quá lớn. Dù được định hướng là biểu tượng công nghệ đỉnh cao tiếp theo của hãng, nguy cơ ế ẩm vì mức giá vượt ngưỡng chịu đựng của thị trường đã khiến ban lãnh đạo thương hiệu này phải thay đổi chiến lược.

Xiaomi có thể hủy phát hành Xiaomi 18 Ultra

Rào cản chi phí linh kiện và bài toán thương mại

Thông tin rò rỉ từ chuyên gia công nghệ Digital Chat Station (DCS) cho biết nguyên nhân cốt lõi khiến Xiaomi 18 Ultra bị hủy bỏ nằm ở bài toán kinh tế. Giá thành các linh kiện bán dẫn và bộ nhớ tăng mạnh khiến giá niêm yết dự kiến của máy chạm ngưỡng khoảng 9.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 38,82 triệu đồng.

Xiaomi 18 Ultra bị hủy vì chi phí sản xuất cao

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, hãng nhận định mức giá này quá cao và tiềm ẩn rủi ro rất lớn về doanh số. Áp lực tăng giá linh kiện trên quy mô toàn ngành buộc nhà sản xuất phải tái cơ cấu danh mục thiết bị để bảo toàn biên lợi nhuận cũng như duy trì sức cạnh tranh trên phân khúc cao cấp.

Phần cứng đột phá từng được định hình trên Xiaomi 18 Ultra

Trước khi bị hủy bỏ, Xiaomi 18 Ultra sở hữu bảng thông số kỹ thuật ấn tượng với hàng loạt cải tiến mang tính đột phá. Thiết bị dự kiến mang màn hình phẳng có phần viền siêu mỏng chỉ khoảng 1mm đồng đều ở cả bốn cạnh, kết hợp cùng vi xử lý thế hệ mới đạt điểm benchmark vượt mốc 5 triệu điểm, nhiều khả năng là Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Xiaomi 18 Ultra được phát triển với cấu hình cực khủng

Đặc biệt, hệ thống quang học là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất với sự góp mặt của ba cảm biến có cùng độ phân giải 200 megapixel. Cụm mô-đun này bao gồm camera chính sử dụng cảm biến LOFIC kích thước 1/1.12 inch, camera góc siêu rộng 1/1.56 inch và camera tiềm vọng LOFIC 1/1.28 inch hỗ trợ zoom quang học liên tục. Hệ thống thấu kính còn tích hợp công nghệ đa phổ và tương thích với các phụ kiện ống kính gắn ngoài dạng nam châm.

Thông số Chi tiết kỹ thuật dự kiến Màn hình Màn hình phẳng, viền siêu mỏng 1mm cả bốn cạnh Vi xử lý Chipset đạt trên 5 triệu điểm benchmark (dự kiến Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6) Camera chính 200MP, cảm biến LOFIC kích thước 1/1.12 inch Camera tele 200MP, cảm biến LOFIC 1/1.28 inch, zoom quang học liên tục Camera góc rộng 200MP, cảm biến kích thước 1/1.56 inch Bộ nhớ tiêu chuẩn 12GB RAM / 256GB bộ nhớ trong Tính năng bổ sung Động cơ rung 0916, loa kép đối xứng, hỗ trợ thấu kính nam châm

Chiến lược tái định vị và tương lai dòng máy Ultra

Việc hủy bỏ một dự án đã tiến sâu vào quá trình phát triển như Xiaomi 18 Ultra là bước đi thận trọng nhưng cần thiết nhằm bảo vệ nguồn lực tài chính. Mặc dù sản phẩm này không thể thương mại hóa, những công nghệ then chốt như cảm biến LOFIC hay giải pháp zoom liên tục nhiều khả năng sẽ được tái sử dụng trong các chu kỳ sản phẩm tiếp theo.

Việc Xiaomi hủy bỏ Xiaomi 18 Ultra có thể khiến nhiều người nuối tiếc

Các nguồn tin nội bộ cho biết dòng sản phẩm cao cấp nhất của Xiaomi dự kiến sẽ tái xuất với phiên bản Xiaomi 19 Ultra vào khoảng cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028. Đây được xem là giai đoạn chuỗi cung ứng linh kiện đạt điểm cân bằng mới, cho phép hãng tối ưu hóa chi phí sản xuất để đưa ra mức giá tiếp cận hợp lý hơn cho người tiêu dùng.