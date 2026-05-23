Giải mã Magic Mini Yao Screen: Màn hình phụ từ tính độc đáo trên HONOR 600 HONOR vừa giới thiệu phụ kiện Magic Mini Yao Screen với khả năng hít từ tính, hỗ trợ selfie bằng camera sau và điều khiển ứng dụng từ xa cho dòng điện thoại HONOR 600.

Trước thềm sự kiện ra mắt chính thức vào ngày 25 tháng 5, hãng công nghệ HONOR đã hé lộ Magic Mini Yao Screen, một món phụ kiện màn hình phụ hít từ tính dành cho dòng điện thoại HONOR 600. Thiết bị này không chỉ mang lại khả năng tùy biến về mặt thẩm mỹ mà còn giải quyết nhiều bài toán thực tế về trải nghiệm người dùng trong nhiếp ảnh và điều khiển đa phương tiện.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Magic Mini Yao Screen

Magic Mini Yao Screen được thiết kế dưới dạng một thiết bị hình tròn nhỏ gọn, hoạt động dựa trên cơ chế hít từ tính trực tiếp vào mặt lưng điện thoại. Điểm khác biệt lớn nhất của giải pháp này so với các mẫu smartphone có màn hình phụ cố định là sự linh hoạt. Người dùng có thể gắn vào khi cần thiết và tháo rời để giảm trọng lượng cũng như độ dày cho máy trong quá trình sử dụng hàng ngày.

HONOR giới thiệu phụ kiện màn hình từ tính nhỏ gọn mang tên Magic Mini Yao Screen

Hỗ trợ chụp ảnh selfie chất lượng cao bằng camera sau

Về mặt kỹ thuật, Magic Mini Yao Screen đóng vai trò như một kính ngắm điện tử (viewfinder) thứ hai. Điều này cho phép người dùng tận dụng tối đa sức mạnh của hệ thống camera sau – vốn luôn có cảm biến và ống kính tốt hơn camera trước – để chụp ảnh selfie hoặc quay vlog mà vẫn có thể căn chỉnh khung hình chính xác.

Để tối ưu hóa cho điều kiện thiếu sáng, HONOR đã tích hợp hệ thống đèn trợ sáng ngay trên phụ kiện này với bốn mức độ tùy chỉnh khác nhau. Sự kết hợp giữa màn hình xem trước và đèn LED giúp người dùng kiểm soát hoàn toàn chất lượng ảnh chụp trong nhiều môi trường ánh sáng phức tạp.

Phụ kiện người dùng dễ dàng căn chỉnh khung hình khi chụp ảnh selfie bằng camera sau

Khả năng điều khiển ứng dụng và tùy biến giao diện

Bên cạnh tính năng hỗ trợ camera, Magic Mini Yao Screen còn hoạt động như một bộ điều khiển từ xa. Thiết bị hỗ trợ thao tác nhấn chụp từ khoảng cách xa và lướt các ứng dụng video ngắn như Douyin mà không cần chạm trực tiếp vào màn hình chính của điện thoại. Tính năng này mang lại sự tiện lợi đáng kể khi người dùng đặt máy trên chân đế (tripod) để sáng tạo nội dung.

Về mặt thẩm mỹ, phụ kiện này có thể hiển thị các hình nền động, họa tiết trang trí hoặc đóng vai trò như một chiếc huy hiệu thông minh. Người dùng có thể tùy chỉnh hình ảnh hiển thị để cá nhân hóa diện mạo của thiết bị theo phong cách riêng.

Món phụ kiện này thành thật sự là điểm nhất thời trang mang đậm sự phá cách

Hướng đi mới trong thiết kế smartphone

Trong bối cảnh thị trường smartphone đang dần bão hòa về thiết kế, việc HONOR tách rời màn hình phụ thành phụ kiện từ tính được đánh giá là một bước đi sáng tạo. Giải pháp này giúp tối ưu giá thành sản phẩm cho những người dùng không có nhu cầu sử dụng màn hình phụ thường xuyên, đồng thời tránh việc làm máy trở nên quá cồng kềnh như các dòng Ultra của những thương hiệu khác.

Thông số sản phẩm (Dự kiến) HONOR 600 / 600 Pro Màn hình chính Độ sáng tối đa 8000 nits Dung lượng pin 7000 mAh Chỉ số kháng nước IP68/IP69/IP69K Phụ kiện đặc trưng Magic Mini Yao Screen (Từ tính)

Sản phẩm dự kiến sẽ được công bố chi tiết cùng với bộ đôi HONOR 600 và HONOR 600 Pro trong sự kiện sắp tới, hứa hẹn mang đến một hệ sinh thái phụ kiện mới cho người dùng yêu thích công nghệ và thời trang.