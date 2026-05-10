Giải mã màn hình gập iPhone Duo: Đột phá cấu trúc thay thế lớp phủ nano texture giá 19 USD Màn hình gập của iPhone Duo sở hữu cấu trúc nano texture nhiều lớp cho phép bóc tách thay mới chính hãng với giá 19 USD, giải quyết điểm yếu trầy xước cố hữu.

Mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple mang tên iPhone Duo vừa tạo ra bước tiến kỹ thuật đáng chú ý khi đưa ra lời giải cho bài toán trầy xước và nếp gấp vốn tồn tại bấy lâu trên các thiết bị gập. Điểm cốt lõi của giải pháp này là lớp bảo vệ công nghệ nano texture trên bề mặt hiển thị hoàn toàn có thể bóc tách để thay mới khi có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian.

iPhone Duo có thể thay thế lớp phủ chống lóa với chi phí từ 19 USD.

Kiến trúc ép nhiều lớp: Khắc phục điểm yếu vật lý của màn hình gập

Bà Kate Bergeron, Phó chủ tịch phụ trách Kỹ thuật phần cứng của Apple, cho biết màn hình gập của iPhone Duo được phát triển dựa trên cấu trúc ép nhiều lớp phức tạp. Điểm sáng của kết cấu này là sự phối hợp giữa lớp phủ nhám bề mặt ứng dụng công nghệ nano texture và một màng bảo vệ phía trên.

Thiết kế này đồng thời đảm nhận hai nhiệm vụ quang học và cơ học quan trọng: vừa giảm chói lóa, tối ưu hóa khả năng làm mờ nếp gấp giữa màn hình, vừa đạt độ bền cơ học cao. Đáng chú ý, cấu trúc được thiết kế chuẩn xác để kỹ thuật viên có thể bóc lớp phủ cũ đã mòn và ép phủ một lớp mới hoàn toàn.

Đây được xem là bước đột phá kỹ thuật giúp thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận của ngành di động. Do đặc tính tấm nền mềm dẻo, màn hình gập truyền thống rất nhạy cảm trước các tác động ngoại lực như móng tay hay bụi cát lọt vào bản lề. Trước đây, các nhà sản xuất luôn nghiêm cấm người dùng bóc tấm phim bảo vệ vì thao tác này có thể kéo hỏng cả tấm nền hiển thị bên dưới.

Chi phí dịch vụ tối ưu cùng quy trình chuẩn hóa chính hãng

Bên cạnh giải pháp vật liệu, chính sách hậu mãi của thiết bị cũng ghi nhận mức chi phí bất ngờ. Dữ liệu công bố trên cổng thông tin của Apple cho thấy dịch vụ thay thế lớp bảo vệ màn hình cho iPhone Duo tại thị trường Mỹ có giá 19 USD (tương đương 470.000 đồng) đối với máy có gói bảo hiểm AppleCare+.

Mức phí 19 USD này thậm chí thấp hơn chi phí mua một miếng dán bảo vệ màn hình từ các thương hiệu bên thứ ba dành cho smartphone tiêu chuẩn. Khoản phí dịch vụ dành cho thiết bị không kích hoạt AppleCare+ chưa được công bố, song phương án thay thế lớp phủ riêng lẻ được đánh giá là kinh tế hơn rất nhiều so với việc phải thay trọn cụm màn hình đắt đỏ khi xảy ra hao mòn.

Để kiểm soát sai số và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, toàn bộ quy trình bóc tách và dán ép lớp phủ nano texture mới sẽ được tiến hành độc quyền tại hệ thống Apple Store cùng các trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng.

Kế hoạch mở bán và lộ trình thương mại hóa iPhone Duo

Mẫu iPhone Duo đã được Apple chính thức giới thiệu vào ngày 9/9 và chuẩn bị bước vào giai đoạn thương mại thực tế với các mốc thời gian cụ thể:

Mốc thời gian Nội dung triển khai Từ ngày 12/10 Kích hoạt chương trình "Chuẩn bị đơn hàng" (cho phép chọn trước màu sắc và bộ nhớ) Từ ngày 16/10 Chính thức mở cổng nhận đặt hàng trước (Pre-order) Từ ngày 23/10 Bắt đầu bàn giao những chiếc máy đầu tiên tới tay khách hàng

Việc Apple lần đầu triển khai chương trình "Chuẩn bị đơn hàng" từ ngày 12/10 được kỳ vọng sẽ giúp người dùng tối ưu thời gian thao tác, gia tăng cơ hội nhận thiết bị màn hình gập ngay trong đợt phát hành đầu tiên.