Giải mã nghịch lý AFC: Phạt 'thần tốc' Công An Hà Nội nhưng lại trì hoãn vụ Malaysia Sự tương phản trong tốc độ ra quyết định của AFC đối với CLB Công An Hà Nội và tuyển Malaysia đang gây ra những luồng dư luận trái chiều về tính công bằng của bóng đá châu lục.

Trong những ngày qua, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á trên các diễn đàn lớn như ASEAN Football hay Pantip đang xôn xao trước cách hành xử của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Tâm điểm của cuộc tranh luận là sự chênh lệch rõ rệt về thời gian xử lý vi phạm giữa câu lạc bộ Công An Hà Nội (CAHN) và đội tuyển quốc gia Malaysia.

Công An Hà Nội bị xử thua 0-3 sau sai phạm ở trận lượt đi gặp Tampines Rovers.

Cụ thể, AFC chỉ mất 6 ngày để đưa ra án phạt xử thua 0-3 đối với đại diện Việt Nam do sử dụng nhân sự không hợp lệ tại vòng 16 đội Champions League Two. Trong khi đó, vụ việc tuyển Malaysia bị FIFA xác định sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gian dối trong trận gặp tuyển Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái vẫn chưa có phán quyết cuối cùng từ cơ quan này.

Bản chất sai phạm và thái độ của các bên liên quan

Mặc dù cả hai trường hợp đều liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, nhưng tính chất và phản ứng của các bên lại hoàn toàn khác biệt. Tại Champions League Two, CAHN đã sơ suất để Stefan Mauk và Rogerio Alves ra sân trong trận lượt đi gặp Tampines Rovers vào ngày 11-2 khi hai cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng.

Sai phạm của đại diện Việt Nam được đánh giá là một lỗi hành chính rõ ràng trên văn bản. Ngay cả Huấn luyện viên trưởng Mano Polking cũng thừa nhận và không có động thái phản đối. Ngược lại, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã phản ứng quyết liệt trước cáo buộc của FIFA, khẳng định sẽ theo đuổi quy trình kháng cáo đến cùng. Điều này buộc AFC phải thận trọng hơn trong các bước đi pháp lý để tránh những rủi ro về sau.

Áp lực lịch thi đấu: Yếu tố then chốt dẫn đến án phạt 'thần tốc'

Một nguyên nhân khách quan quan trọng khác chính là lịch thi đấu dày đặc của các giải đấu cấp câu lạc bộ. Trận lượt về giữa CAHN và Tampines Rovers được ấn định chỉ 1 tuần sau lượt đi (ngày 18-2), và vòng tứ kết sẽ khởi tranh ngay từ ngày 3-3. Để đảm bảo tính vận hành trơn tru của giải đấu, AFC buộc phải ra phán quyết tức thời để các đội ổn định kế hoạch chuyên môn.

Đối với trường hợp của tuyển quốc gia Malaysia, quỹ thời gian của AFC vẫn còn khá rộng rãi. Giai đoạn tiếp theo của vòng loại Asian Cup 2027 phải đến cuối tháng 3 mới bắt đầu, cho phép cơ quan này có thêm thời gian để thẩm định hồ sơ và chờ đợi các quy trình từ Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

AFC vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng với tuyển Malaysia.

Sự thiếu nhất quán trong phát ngôn từ thượng tầng AFC

Dù có những lý do logic về quy trình, AFC vẫn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích vì sự thiếu nhất quán. Tổng thư ký Windsor John từng gây tranh cãi khi ban đầu khẳng định sẽ xử lý ngay sau phán quyết của FIFA, nhưng sau đó lại thay đổi thông báo sẽ chờ đợi kết quả từ CAS. Sự tiền hậu bất nhất này khiến giới chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy thiếu thuyết phục về tính minh bạch trong cách làm việc của cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Á.

Nhìn chung, việc xử lý nhanh hay chậm không chỉ phụ thuộc vào tính chất nghiêm trọng của vụ việc mà còn bị chi phối bởi áp lực thời gian của từng giải đấu. Tuy nhiên, để duy trì uy tín, AFC cần có một quy trình chuẩn hóa và nhất quán hơn để tránh những nghi ngại về sự thiên vị giữa các thành viên trong khu vực.