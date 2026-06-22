Giải mã NotebookLM và Gemini: Vì sao người dùng Việt phát cuồng vì trợ lý AI của Google? Việt Nam bất ngờ lọt Top 10 thế giới về lượng người dùng NotebookLM trong bối cảnh trợ lý Gemini cán mốc 900 triệu người dùng. Khám phá sức mạnh của hệ sinh thái AI mới từ Google.

Google vừa công bố số liệu gây bất ngờ khi Việt Nam lọt vào danh sách 10 quốc gia có lượng người dùng nền tảng nghiên cứu NotebookLM lớn nhất thế giới. Đáng chú ý hơn, người dùng trong nước còn giữ vị trí quán quân toàn cầu về số lượt xem các sổ tay tài liệu được chia sẻ công khai. Đây là minh chứng cho thấy sự nhạy bén của cộng đồng người dùng Việt đối với các công cụ hỗ trợ nghiên cứu dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

NotebookLM: Khi AI trở thành cộng sự nghiên cứu cá nhân hóa

Khác với các chatbot thông thường, NotebookLM được thiết kế như một công cụ nghiên cứu chuyên sâu dựa trên dữ liệu do chính người dùng cung cấp. Người dùng có thể tải lên các tệp PDF, tài liệu cá nhân hoặc liên kết trang web để AI tập trung phân tích chỉ trên những nguồn tin cậy đó, hạn chế tối đa tình trạng "ảo giác" thông tin.

Trong bản cập nhật mới nhất, Google đã nâng cấp NotebookLM từ một công cụ thụ động thành một trợ lý chủ động. Thay vì bắt buộc phải có sẵn tài liệu, người dùng có thể bắt đầu từ những ý tưởng sơ khai. AI sẽ tự động định hướng, sử dụng Google Search để tìm kiếm và đề xuất các nguồn dữ liệu uy tín để bổ sung vào sổ tay nghiên cứu. Thông qua bảng điều khiển Studio, công cụ này còn hỗ trợ xuất trực tiếp các báo cáo định dạng PDF kèm biểu đồ, bảng tính ngân sách hoặc các phiếu bài tập chuyên sâu.

Sự bùng nổ của Gemini và các tính năng tối ưu hiệu suất

Bên cạnh NotebookLM, trợ lý AI cốt lõi Gemini cũng ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục với hơn 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng gấp đôi chỉ sau một năm. Để duy trì vị thế, Google đã tung ra hàng loạt tính năng miễn phí nhằm thay đổi cách con người làm việc và học tập:

Deep Research (Nghiên cứu chuyên sâu): Hỗ trợ xử lý các đề tài phức tạp từ bước lập kế hoạch đến tổng hợp báo cáo. Công cụ này có khả năng quét dữ liệu trực tiếp từ Gmail và Google Drive để đưa ra phân tích bám sát bối cảnh thực tế của người dùng.

Hỗ trợ xử lý các đề tài phức tạp từ bước lập kế hoạch đến tổng hợp báo cáo. Công cụ này có khả năng quét dữ liệu trực tiếp từ Gmail và Google Drive để đưa ra phân tích bám sát bối cảnh thực tế của người dùng. Canvas: Một không gian biên tập tài liệu dài được tích hợp ngay cạnh cửa sổ chat. Tính năng này cho phép người dùng vừa trò chuyện với AI vừa chỉnh sửa bài viết, thiết kế infographic hoặc tạo thẻ ghi nhớ (flashcards) một cách liền mạch mà không cần chuyển đổi tab.

Một không gian biên tập tài liệu dài được tích hợp ngay cạnh cửa sổ chat. Tính năng này cho phép người dùng vừa trò chuyện với AI vừa chỉnh sửa bài viết, thiết kế infographic hoặc tạo thẻ ghi nhớ (flashcards) một cách liền mạch mà không cần chuyển đổi tab. Gemini Live: Nâng cao trải nghiệm tương tác bằng giọng nói theo thời gian thực, đồng thời cho phép phân tích hình ảnh trực tiếp từ camera điện thoại để giải quyết các tình huống thực tế.

Hệ sinh thái sáng tạo đa phương thức: Từ hình ảnh đến video AI

Không chỉ dừng lại ở các tác vụ văn phòng, Google đang tái định hình cách con người sáng tạo nghệ thuật thông qua các mô hình chuyên biệt:

Mô hình AI Chức năng chính Thành tựu/Đặc điểm nổi bật Nano Banana Sáng tạo hình ảnh Cán mốc 50 tỷ ảnh toàn cầu; phổ biến với trào lưu phục chế ảnh cũ và ảnh mô hình tại Việt Nam. Lyria Sáng tạo âm nhạc Sáng tác nhạc nền, viết lời và tạo giai điệu từ mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên. Gemini Omni Sáng tạo video Sản xuất video có cốt truyện nhất quán; cho phép tạo avatar AI cá nhân hóa với diện mạo và giọng nói thật.

Sự thăng hạng của Việt Nam trong hệ sinh thái AI của Google cho thấy tiềm năng lớn trong việc ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất lao động và sáng tạo. Với việc các công cụ như NotebookLM và Gemini liên tục được cập nhật tính năng mới, rào cản giữa ý tưởng và sản phẩm hoàn thiện đang dần được xóa bỏ.