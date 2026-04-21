Giải mã OPPO Find X9 Ultra: Siêu phẩm flagship với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 7,000 mAh OPPO Find X9 Ultra vừa chính thức ra mắt, thiết lập tiêu chuẩn mới cho smartphone cao cấp với hệ thống bốn camera Hasselblad, màn hình 144Hz và dung lượng pin silicon-carbon đột phá.

OPPO đã chính thức trình làng mẫu flagship Find X9 Ultra, phiên bản kế nhiệm của Find X8 Ultra với những nâng cấp toàn diện về hiệu năng và công nghệ hình ảnh. Thiết bị không chỉ sở hữu bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất từ Qualcomm mà còn mang đến hệ thống camera độ phân giải siêu cao kết hợp cùng tinh chỉnh từ Hasselblad.

OPPO Find X9 Ultra ra mắt với phần cứng cao cấp

Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và công nghệ pin silicon-carbon

Trái tim của OPPO Find X9 Ultra là con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng vi xử lý mới nhất mang lại hiệu suất xử lý vượt trội. Đi kèm với đó là các tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB và bộ nhớ trong lên tới 1TB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà cho các tác vụ nặng nhất.

Đáng chú ý, máy được trang bị viên pin silicon-carbon dung lượng lên đến 7,000 mAh. Đây là bước tiến lớn giúp kéo dài thời gian sử dụng trong khi vẫn giữ được độ mỏng nhẹ cho thiết bị. Công nghệ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W giúp người dùng nhanh chóng nạp đầy năng lượng.

Hệ thống camera Hasselblad 200MP đột phá

Camera tiếp tục là điểm nhấn quan trọng nhất trên dòng Ultra của OPPO. Sự hợp tác với Hasselblad mang lại khả năng tái tạo màu sắc chuyên nghiệp trên hệ thống bốn ống kính phía sau:

Cảm biến chính: Sony Lytia-901 200MP, hỗ trợ nhiều tiêu cự từ 14mm đến 230mm.

OmniVision OV52A 200MP với zoom quang học 3x. Cảm biến tele 2: Samsung JNL 50MP với zoom quang học 10x.

Samsung JNL 50MP với zoom quang học 10x. Ống kính góc siêu rộng: Sony LYT-600 50MP.

Sony LYT-600 50MP.

Điện thoại sở hữu hệ thống camera chất lượng cao

Ở mặt trước, camera selfie Samsung JN5 50MP đáp ứng nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video chất lượng cao. Hệ thống này cho phép người dùng linh hoạt sáng tạo ở nhiều góc độ và điều kiện ánh sáng khác nhau.

OPPO Find X9 Ultra sẽ giúp nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh của người dùng

Màn hình 144Hz siêu sáng và độ bền đạt chuẩn IP69

Mặt trước của máy là màn hình AMOLED 6.82 inch, độ phân giải Quad-HD+. Màn hình này đạt độ sáng tối đa 3,600 nits, giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Tần số quét 144Hz kết hợp cùng chip Display P3 Pro MEMC tự phát triển giúp các khung hình chuyển động trong game luôn ổn định.

Thông số Chi tiết Màn hình 6.82 inch, AMOLED, 144Hz, 3,600 nits Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM/ROM 12GB-16GB / 512GB-1TB Pin/Sạc 7,000 mAh / 100W có dây, 50W không dây Kháng nước IP66, IP68, IP69

Độ bền của máy được củng cố bằng kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2. Đặc biệt, thiết bị đạt đầy đủ các chứng nhận kháng nước, chống bụi cao cấp nhất hiện nay bao gồm IP66, IP68 và IP69, cho phép hoạt động bền bỉ trong nhiều môi trường khắc nghiệt.

Giá bán và tùy chọn màu sắc

OPPO Find X9 Ultra ra mắt với hai phiên bản màu sắc: Tundra Umber và Canyon Orange (Cam). Tại thị trường châu Âu, mức giá khởi điểm được công bố là 1,699 EUR (khoảng 56.21 triệu đồng). Tuy nhiên, mức giá này thường bao gồm các loại thuế phí cao tại khu vực này; dự kiến khi về thị trường Việt Nam, giá sản phẩm có thể sẽ cạnh tranh hơn.