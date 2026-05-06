Giải mã OPPO Find X9 Ultra và Find X9s: Bước tiến của nhiếp ảnh Hasselblad trên di động OPPO chính thức ra mắt dòng flagship Find X9 tại Việt Nam, nổi bật với hệ thống ống kính tiềm vọng 5 lăng kính cho khả năng zoom quang học 10x và loạt tính năng AI du lịch thông minh.

Sự kiện “Finding Hội An” vừa qua đã đánh dấu cột mốc quan trọng của OPPO Việt Nam khi lần đầu tiên giới thiệu đầy đủ dòng sản phẩm flagship Find X9 Series. Bộ đôi Find X9 Ultra và Find X9s không chỉ là những thiết bị công nghệ mà còn là sự kết hợp giữa di sản quang học Hasselblad và trí tuệ nhân tạo hiện đại, hướng tới việc tái định nghĩa trải nghiệm nhiếp ảnh trên smartphone.

Hệ thống camera Hasselblad đột phá trên Find X9 Ultra

Được định vị là đỉnh cao công nghệ hình ảnh, OPPO Find X9 Ultra sở hữu hệ thống camera tele 50MP Zoom Quang Học 10x đầu tiên trên thế giới. Điểm mấu chốt nằm ở cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính hoàn toàn mới. Thiết kế này không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận các vật thể ở xa mà còn giúp thu gọn 30% kích thước mô-đun, đảm bảo thân máy vẫn giữ được độ mỏng tinh tế.

Bên cạnh đó, thiết bị còn được trang bị hệ thống Camera kép Hasselblad 200MP. Cảm biến chính Sony LYTIA 901 kích thước 1/1.12 inch mang lại khả năng thu sáng vượt trội, kết hợp cùng Camera Tele Chân Dung 3x 200MP. Đối với những người dùng chuyên nghiệp, bộ phụ kiện OPPO Hasselblad Explorer mở rộng tiêu cự lên tới 300mm (tương đương zoom 13x), cung cấp trải nghiệm thao tác như trên một chiếc máy ảnh thực thụ với phím chụp và vòng xoay vật lý.

Hiệu năng và khả năng quay video chuyên nghiệp

Sức mạnh của Find X9 Ultra đến từ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm hệ thống tản nhiệt buồng hơi khép kín. Cấu hình này cho phép máy xử lý mượt mà các tác vụ nặng nhất, đặc biệt là khả năng quay video 8K siêu nét và 4K 120fps Dolby Vision. Tính năng O-Log2 và hỗ trợ hệ thống ACES cho phép các nhà sáng tạo nội dung can thiệp sâu vào hậu kỳ màu sắc với dải tương phản rộng.

Về năng lượng, máy sở hữu viên pin Silicon-Carbon dung lượng lớn 7050mAh. Công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 100W và sạc không dây AIRVOOC 50W giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi, đảm bảo chu kỳ sử dụng dài hơi cho người dùng cường độ cao.

OPPO Find X9s: Flagship dành cho người dùng yêu dịch chuyển

Trong khi bản Ultra tập trung vào những thông số cực đoan, Find X9s lại mang đến trải nghiệm linh hoạt hơn với thân máy mỏng chỉ 7.99mm. Thiết bị vẫn giữ vững giá trị cốt lõi là nhiếp ảnh Hasselblad với bộ ba camera 50MP. Camera tele 3x sử dụng cảm biến lớn 1/1.95 inch, tối ưu cho việc chụp chân dung với hiệu ứng nén phối cảnh tự nhiên.

Đáng chú ý, Find X9s được trang bị loạt tính năng AI hỗ trợ thực tế cho các chuyến du lịch. Dịch Thực Đơn AI có khả năng quét thực đơn quốc tế, quy đổi tỷ giá và cảnh báo dị ứng ngay lập tức. Tính năng Quản Lý Hóa Đơn AI giúp số hóa và thống kê chi tiêu du lịch một cách thông minh qua AI Mindspace.

So sánh thông số kỹ thuật bộ đôi Find X9 Series

Thông số OPPO Find X9 Ultra OPPO Find X9s Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 MediaTek Dimensity 9500s Pin 7050mAh 7025mAh Sạc nhanh 100W Dây / 50W Không dây 80W Dây Camera Tele 10x Optical (50MP) & 3x (200MP) 3x Optical (50MP) Video Hỗ trợ 8K / 4K 120fps Hỗ trợ 4K 60fps Dolby Vision Kháng nước IP68 IP66/IP68/IP69

Find X9s cũng sở hữu màn hình có độ sáng cực cao lên tới 3.600 nits, giúp hiển thị rõ ràng dưới trời nắng gắt. Viên pin 7025mAh được cam kết duy trì trên 80% dung lượng sau 5 năm sử dụng, một con số ấn tượng về độ bền linh kiện.

Giá bán và tùy chọn phiên bản tại Việt Nam

Bộ đôi flagship mới của OPPO sẽ chính thức lên kệ với mức giá cạnh tranh trong phân khúc cao cấp:

OPPO Find X9s (12GB/256GB): 24,990,000 VNĐ

24,990,000 VNĐ OPPO Find X9s (12GB/512GB): 26,990,000 VNĐ

26,990,000 VNĐ OPPO Find X9 Ultra (12GB/512GB): 49,990,000 VNĐ

Với sự đầu tư bài bản về cả phần cứng lẫn các giải pháp phần mềm AI thực tiễn, dòng Find X9 hứa hẹn sẽ tạo ra một tiêu chuẩn mới cho thị trường điện thoại cao cấp tại Việt Nam trong năm nay.