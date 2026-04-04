Giải mã OPPO Find X9s Pro: Flagship nhỏ gọn sở hữu pin 7,025mAh và camera 200MP OPPO Find X9s Pro dự kiến ra mắt ngày 21/4 với viên pin 7,025mAh kỷ lục trong thân máy nhỏ gọn, chip Dimensity 9500 mạnh mẽ và hệ thống camera kép độ phân giải 200MP.

OPPO Find X9s Pro đang trở thành tâm điểm của giới công nghệ khi kết hợp thành công các yếu tố tưởng chừng như đối nghịch: thiết kế nhỏ gọn nhưng sở hữu dung lượng pin và hệ thống camera thuộc hàng lớn nhất hiện nay. Mẫu điện thoại cao cấp này dự kiến sẽ được OPPO chính thức trình làng vào ngày 21/4 tới.

Màn hình OLED Tianma U9 Pro với viền siêu mỏng

Điểm nhấn đầu tiên của OPPO Find X9s Pro nằm ở mặt trước với màn hình OLED kích thước 6.32 inch. Dù thuộc phân khúc flagship nhỏ gọn, thiết bị vẫn được trang bị tấm nền Tianma U9 Pro cao cấp, hỗ trợ độ phân giải 1.5K và tần số quét 144Hz. Điểm ấn tượng nhất là phần viền màn hình được tối ưu siêu mỏng ở cả bốn cạnh, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và vẻ ngoài hiện đại.

Hệ thống camera kép 200MP đột phá

Ở mặt sau, OPPO thiết lập một cụm camera kích thước lớn được bố trí theo chiều ngang. Hệ thống này bao gồm hai cảm biến có độ phân giải lên đến 200MP dành cho camera chính và ống kính tele tiềm vọng. Bổ sung cho bộ đôi này là camera siêu rộng 50MP.

OPPO Find X9s Pro sẽ có hệ thống camera chất lượng cao

Mặc dù các rò rỉ trước đó cho rằng máy sẽ sử dụng cảm biến Samsung HP5, nhưng những thông tin mới nhất gợi ý OPPO có thể sử dụng một loại cảm biến chính hoàn toàn mới nhằm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

Hiệu năng Dimensity 9500 và dung lượng pin 7,025mAh

Sức mạnh của OPPO Find X9s Pro đến từ vi xử lý Dimensity 9500, dòng chip cao cấp nhất của MediaTek hứa hẹn hiệu năng xử lý vượt trội và khả năng tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Đáng chú ý, dù thân máy có kích thước khiêm tốn, OPPO vẫn tích hợp được viên pin dung lượng lên đến 7,025mAh.

Thông tin pin và sạc nhanh của OPPO Find X9s Pro được tiết lộ

Để nạp đầy viên pin khổng lồ này, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 80W và sạc không dây 50W. Đây là mức thông số ấn tượng, đảm bảo thời gian sử dụng dài hơi mà không cần lo lắng về vấn đề năng lượng.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO Find X9s Pro

Thông số Chi tiết cấu hình Màn hình 6.32 inch OLED, 1.5K, 144Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 RAM/ROM 12GB - 16GB / 256GB - 1TB Camera sau 200MP (Chính) + 200MP (Tele) + 50MP (Siêu rộng) Pin/Sạc 7,025mAh / 80W (Dây), 50W (Không dây) Hệ điều hành ColorOS 16 (Android 16)

Tùy chọn cấu hình và khả năng sẵn hàng

Về phần mềm, OPPO Find X9s Pro sẽ được cài đặt sẵn giao diện ColorOS 16 dựa trên nền tảng Android 16 ngay khi ra mắt. Máy cung cấp nhiều tùy chọn bộ nhớ từ 12GB RAM + 256GB lưu trữ cho đến phiên bản cao cấp nhất 16GB RAM + 1TB bộ nhớ trong.

OPPO Find X9s Pro sẽ ra mắt cùng Find X9 Ultra vào cuối tuần này

Người dùng có thể lựa chọn giữa các màu sắc thời thượng như Titan, Trắng, Xanh lam và Cam. Theo các báo cáo hiện tại, dòng sản phẩm này có khả năng sẽ chỉ được phân phối độc quyền tại thị trường Trung Quốc sau sự kiện ra mắt ngày 21/4.