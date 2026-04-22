Giải mã OPPO Pad Mini và Pad 5 Pro: Hiệu năng Snapdragon mạnh mẽ và màn hình 144Hz OPPO chính thức ra mắt bộ đôi máy tính bảng Pad Mini và Pad 5 Pro với cấu hình phần cứng ấn tượng, màn hình 144Hz và pin dung lượng lớn, đáp ứng tối ưu nhu cầu làm việc và giải trí.

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt dòng Find X9, OPPO đã chính thức giới thiệu bộ đôi máy tính bảng mới nhất mang tên OPPO Pad Mini và OPPO Pad 5 Pro. Đây là những thiết bị sở hữu thiết kế mỏng nhẹ nhưng mang trong mình cấu hình phần cứng thuộc hàng top đầu thị trường hiện nay, hứa hẹn thay đổi trải nghiệm người dùng trong cả phân khúc tablet cỡ nhỏ và cỡ lớn.

OPPO Pad Mini: Sức mạnh vượt trội trong kích thước nhỏ gọn

OPPO Pad Mini hướng đến nhóm người dùng ưa chuộng sự di động nhưng không muốn đánh đổi về hiệu năng. Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED cao cấp với kích thước 8.8 inch, sử dụng tỷ lệ khung hình 3:2 giúp tối ưu không gian hiển thị cho các tác vụ đọc tài liệu và làm việc. Màn hình này đạt độ phân giải 2,520 x 1,680 pixel, hỗ trợ tốc độ làm mới thích ứng từ 60Hz đến 144Hz và độ sáng tối đa lên tới 1600 nits.

Về cấu hình, OPPO Pad Mini được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, đi kèm chuẩn RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.1. Với thân máy siêu mỏng chỉ hơn 5.3mm, thiết bị vẫn tích hợp viên pin dung lượng 8,000mAh hỗ trợ sạc nhanh 67W. Máy vận hành trên nền tảng ColorOS 16 (Android 16), tích hợp các tính năng năng suất như WPS cấp độ PC và khả năng cộng tác đa thiết bị.

OPPO Pad 5 Pro: Trải nghiệm không gian lớn và hiệu năng đỉnh cao

Trái ngược với phiên bản Mini, OPPO Pad 5 Pro là một chiếc máy tính bảng cỡ lớn với màn hình LCD 13.2 inch. Màn hình này có độ phân giải 3,392 x 2,400 pixel, tỷ lệ 7:5 và hỗ trợ tần số quét 144Hz. Công nghệ Dolby Vision và độ sáng 1,000 nits giúp thiết bị trở thành công cụ giải trí và thiết kế chuyên nghiệp.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Pad 5 Pro chính là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Theo công bố từ OPPO, thiết bị đạt hơn 4.47 triệu điểm trên thang đo AnTuTu, một con số cực kỳ ấn tượng đối với máy tính bảng. Để duy trì hiệu suất, hãng trang bị viên pin khổng lồ 13,380mAh cùng sạc nhanh 67W qua cổng USB 3.2 Gen 1 Type-C. Máy cũng sở hữu hệ thống âm thanh tám loa mạnh mẽ và hỗ trợ chuẩn kết nối Wi-Fi 7 tiên tiến nhất.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số OPPO Pad Mini OPPO Pad 5 Pro Màn hình 8.8 inch AMOLED, 144Hz 13.2 inch LCD, 144Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM/ROM LPDDR5X / UFS 4.1 LPDDR5X / UFS 4.1 Pin và sạc 8,000mAh, 67W 13,380mAh, 67W Camera sau/trước 13MP / 8MP 13MP (Quay 4K) / 8MP Độ dày/Trọng lượng 5.3 mm 5.94 mm / 672 gram

Giá bán và tùy chọn phiên bản

OPPO Pad Mini có mức giá khởi điểm từ 3,199 nhân dân tệ (khoảng 12.36 triệu đồng) cho phiên bản 8GB/256GB. Các phiên bản cao cấp hơn như 12GB/256GB và 12GB/512GB có giá lần lượt là 3,499 nhân dân tệ (~13.51 triệu đồng) và 3,999 nhân dân tệ (~15.44 triệu đồng).

Trong khi đó, OPPO Pad 5 Pro có mức giá cao hơn, bắt đầu từ 4,299 nhân dân tệ (khoảng 16.59 triệu đồng) cho bản 8GB/256GB. Phiên bản cao cấp nhất với 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong có giá lên tới 5,499 nhân dân tệ (khoảng 21.22 triệu đồng). Sản phẩm cung cấp các tùy chọn màu sắc thời thượng như Vàng Bình Minh, Nâu Mocha và Tím Monet.