Giải mã realme 16T: Smartphone pin 8,000mAh sạc bypass sắp ra mắt ngày 22/5 realme xác nhận ra mắt smartphone 16T vào ngày 22/5 với điểm nhấn là viên pin 8,000mAh cho thời gian dùng 3 ngày cùng công nghệ sạc bypass hỗ trợ tối ưu cho game thủ.

realme đã chính thức xác nhận việc ra mắt mẫu smartphone tầm trung mới mang tên realme 16T vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Đây là phiên bản kế nhiệm của realme 15T, được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại tiêu chuẩn về thời lượng pin trong phân khúc với những nâng cấp mạnh mẽ về cả phần cứng lẫn công nghệ quản lý năng lượng.

realme 16T sẽ ra mắt vào tuần tới với cấu hình phần cứng khá mạnh mẽ

Công nghệ pin 8,000mAh và giải pháp sạc bypass cho game thủ

Điểm đáng chú ý nhất trên realme 16T chính là viên pin dung lượng cực lớn 8,000mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có khả năng duy trì hoạt động lên đến ba ngày chỉ với một lần sạc đầy. Đặc biệt, hãng khẳng định máy có thể đáp ứng nhu cầu chơi game liên tục trong 11 giờ ở mức đồ họa 60fps, một con số ấn tượng so với các đối thủ cùng tầm giá.

Điểm nhấn của realme 16T sắp ra mắt là viên pin có dung lượng 8000 mAh

Bên cạnh dung lượng pin lớn, realme còn trang bị công nghệ sạc nhanh 45W tích hợp tính năng sạc bypass (bypass charging). Đây là giải pháp kỹ thuật cho phép dòng điện đi trực tiếp vào bo mạch chủ mà không thông qua pin, giúp giảm thiểu đáng kể tình trạng quá nhiệt và bảo vệ tuổi thọ pin khi người dùng vừa sạc vừa chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng.

Thiết kế tối ưu và khả năng hiển thị

Mặc dù mang trong mình viên pin dung lượng lớn, realme 16T vẫn duy trì được độ mỏng ấn tượng chỉ 8.8mm. Thiết bị sở hữu màn hình phẳng kích thước lớn 6.8 inch, hứa hẹn cung cấp không gian hiển thị rộng rãi cho các nội dung đa phương tiện và giải trí. Phần cụm camera được chế tác từ vật liệu hợp kim nhôm, kết hợp cùng khung viền hoàn thiện theo phong cách kim loại, tạo cảm giác cao cấp và chắc chắn.

realme 16T có thiết kế camera sau khá độc đáo, tạo khác biệt so với các đối thủ

Phân tích cấu hình và hiệu năng dự kiến

Về mặt kỹ thuật, các dữ liệu rò rỉ từ Geekbench cho thấy realme 16T nhiều khả năng sẽ sử dụng vi xử lý Dimensity 6300 hoặc một phiên bản tinh chỉnh mang mã hiệu Dimensity 6360. Máy đi kèm dung lượng RAM tối đa 8GB và được dự báo sẽ chạy trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng. Các tùy chọn bộ nhớ lưu trữ sẽ trải dài từ 128GB đến 256GB tùy phiên bản.

Thông số kỹ thuật Chi tiết (Dự kiến) Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 / 6360 Dung lượng pin 8,000 mAh Tốc độ sạc 45W (Hỗ trợ Bypass Charging) Màn hình 6.8 inch, AMOLED Full-HD+ RAM/ROM 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB ROM Hệ điều hành Android 16

Nhìn chung, realme 16T không tập trung vào việc chạy đua cấu hình hiệu năng đột phá mà hướng tới trải nghiệm sử dụng bền bỉ và tính thực dụng cao. Với sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn và khả năng tối ưu nhiệt độ, đây sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng cần một thiết bị có tính di động cao và tần suất sử dụng dày đặc trong ngày.