Giải mã Redmi K90 Max: Smartphone tích hợp quạt tản nhiệt và chuẩn kháng nước IP69 Redmi K90 Max dự kiến ra mắt cuối tháng này, nổi bật với hệ thống quạt tản nhiệt chủ động giúp hạ nhanh 10 độ C và khả năng kháng nước IP69 vượt trội trong phân khúc.

Chủ tịch Xiaomi, Lu Weibing, vừa xác nhận mẫu smartphone Redmi K90 Max sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng này tại thị trường Trung Quốc. Đây được xem là bước đi chiến lược của Redmi nhằm định nghĩa lại dòng K-series với những đột phá về công nghệ tản nhiệt và độ bền công nghiệp.

Hình ảnh rò rỉ về Redmi K90 Max sắp ra mắt

Công nghệ tản nhiệt chủ động: Hạ 10 độ C trong 100 giây

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Redmi K90 Max chính là hệ thống tản nhiệt chủ động tích hợp quạt cơ khí kích thước lớn. Theo các thông số rò rỉ, hệ thống này có khả năng tạo ra luồng khí đạt mức 0.42cfm, cao hơn khoảng 30% so với các giải pháp tản nhiệt hiện có trên thị trường.

Đáng chú ý, dù sở hữu công suất làm mát mạnh mẽ, độ ồn của quạt vẫn được kiểm soát ở mức tối thiểu là 32dB, đảm bảo không gây khó chịu cho người dùng trong quá trình vận hành. Ở chế độ hoạt động tối đa, công nghệ này cho phép giảm nhiệt độ thiết bị tới 10 độ C chỉ trong vòng 100 giây. Đây là một thông số cực kỳ ấn tượng, giải quyết triệt để bài toán quá nhiệt trên các dòng chip flagship khi xử lý tác vụ nặng hoặc chơi game liên tục.

Độ bền vượt giới hạn với chuẩn kháng nước IP69

Một thách thức lớn đối với các smartphone có khe hở cho quạt tản nhiệt là khả năng bảo vệ linh kiện bên trong. Tuy nhiên, Redmi K90 Max đã gây bất ngờ khi đạt được các chứng chỉ kháng nước và bụi bẩn nghiêm ngặt nhất hiện nay bao gồm IP66, IP68 và đặc biệt là IP69.

Việc tích hợp cấu trúc "mở" để lưu thông khí nhưng vẫn đảm bảo ngăn chặn được tia nước áp lực cao và việc ngâm nước hoàn toàn cho thấy trình độ gia công phần cứng vượt trội của Xiaomi. Thiết bị hiện đã mở chương trình đặt hàng trước tại Trung Quốc, hứa hẹn sẽ mang đến một lựa chọn cấu hình mạnh mẽ với độ bền bỉ cao cho người dùng.

Tham khảo cấu hình dòng Xiaomi 15T

Bên cạnh sự chờ đợi dành cho Redmi K90 Max, người dùng quan tâm đến phân khúc hiệu năng cao cũng có thể tham khảo mẫu Xiaomi 15T với các thông số kỹ thuật ấn tượng sau:

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 8400 Ultra Bộ nhớ RAM 12GB Lưu trữ 512GB Màn hình AMOLED 6.83 inch, 2772x1280, 3200 nits Pin & Sạc 5500mAh, sạc nhanh 67W HyperCharge Camera Hệ thống 3 ống kính Leica 50MP, hỗ trợ OIS

Với việc liên tục tung ra các sản phẩm đột phá về cả phần cứng lẫn công nghệ hỗ trợ như Redmi K90 Max, Xiaomi đang củng cố vị thế dẫn đầu trong việc cung cấp các thiết bị có hiệu năng tối ưu trên giá thành.