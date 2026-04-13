Giải mã Redmi K90 Max: Smartphone trang bị quạt tản nhiệt vật lý và pin 8.500mAh sắp ra mắt Xiaomi xác nhận ra mắt Redmi K90 Max vào ngày 21/4 với đột phá về hệ thống tản nhiệt treo độc lập, chip Dimensity 9500 và dung lượng pin vượt ngưỡng 8.000mAh.

Xiaomi đã chính thức xác nhận sự kiện ra mắt mẫu điện thoại Redmi K90 Max vào ngày 21/4. Sản phẩm được định vị nằm giữa biến thể Redmi K90 tiêu chuẩn và K90 Pro Max, đóng vai trò là giải pháp cân bằng giữa hiệu năng mạnh mẽ và mức giá tối ưu cho người dùng. Đây được xem là bước đi chiến lược của thương hiệu Redmi nhằm chiếm lĩnh phân khúc smartphone chuyên game trong nửa đầu năm nay.

Đột phá hệ thống tản nhiệt quạt vật lý trên cấu trúc treo

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên Redmi K90 Max chính là hệ thống tản nhiệt chủ động tích hợp quạt vật lý. Khác với các giải pháp tản nhiệt thụ động thông thường, thiết bị sử dụng quạt hút gió thẳng đứng với kích thước 18.1mm, cung cấp lưu lượng gió đạt 0.42CFM. Công nghệ này cho phép luồng không khí lưu thông liên tục, giúp giảm nhiệt độ bề mặt và duy trì xung nhịp ổn định cho vi xử lý trong thời gian dài.

Đáng chú ý, Xiaomi đã phát triển cấu trúc treo độc lập cho hệ thống làm mát này. Thiết kế này đảm bảo các rung động từ quạt không gây ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của bo mạch chủ. Nhờ sự tách biệt này, Redmi K90 Max vẫn đạt được các tiêu chuẩn kháng bụi và nước khắc nghiệt bao gồm IP66, IP68 và đặc biệt là IP69. Đây là một thành tựu kỹ thuật quan trọng, bởi các thiết bị có khe hở cho quạt thông gió thường gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng chống nước hoàn hảo.

Cấu hình phần cứng và khả năng tối ưu gaming

Về sức mạnh nội lực, Redmi K90 Max được trang bị chipset MediaTek Dimensity 9500. Đây là vi xử lý được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến nhất hiện nay, mang lại hiệu suất năng lượng vượt trội. Để hỗ trợ tối đa cho các tác vụ đồ họa nặng, máy tích hợp thêm một chip đồ họa độc lập, giúp xử lý các hiệu ứng hình ảnh phức tạp mà không gây quá tải cho CPU chính.

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 (3nm) Màn hình 6.83 inch, 165Hz, 3.500 nits Dung lượng pin 8.000mAh - 8.500mAh Sạc nhanh 100W Hệ thống tản nhiệt Quạt vật lý 18.1mm (0.42CFM) Chống nước IP66 / IP68 / IP69

Trải nghiệm thị giác trên thiết bị cũng được nâng cấp mạnh mẽ với màn hình 6.83 inch, hỗ trợ tần số quét lên tới 165Hz. Độ sáng tối đa đạt mức 3.500 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt. Xiaomi cho biết thiết bị đã được tối ưu hóa để chạy mượt mà hơn 40 tựa game ở mức khung hình 165fps, đi kèm các chế độ hiển thị chuyên biệt cho môi trường thiếu sáng trong trò chơi.

Năng lượng và hệ sinh thái sản phẩm mới

Một trong những thông số gây kinh ngạc nhất là viên pin có dung lượng dao động từ 8.000mAh đến 8.500mAh. Đây là mức dung lượng hiếm thấy trên các dòng smartphone phổ thông, cho phép game thủ có thể trải nghiệm liên tục trong nhiều giờ mà không cần sạc. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh 100W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy năng lượng cho viên pin khổng lồ này.

Ngoài ra, Redmi K90 Max còn sở hữu khung viền kim loại cao cấp, hệ thống loa kép đối xứng và cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình. Thiết bị không chỉ hướng tới đối tượng người dùng chuyên chơi game mà còn đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí đa phương tiện cao cấp.

Trong khuôn khổ sự kiện ngày 21/4, Xiaomi dự kiến sẽ không chỉ dừng lại ở smartphone. Danh mục sản phẩm mới bao gồm máy tính bảng Redmi K Pad 2 (sử dụng chip Dimensity 9500), phiên bản tầm trung Redmi Pad 2 SE và dòng laptop Redmi Book Pro (2026) với hai kích thước màn hình 14 inch và 16 inch. Sự đổ bộ đồng loạt của các thiết bị này cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc củng cố hệ sinh thái công nghệ của mình trong năm 2026.