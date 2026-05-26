Giải mã Sennheiser Momentum 5 Wireless: Nâng cấp ANC vượt trội và pin có thể tự thay thế Sennheiser chính thức trình làng Momentum 5 Wireless với chuẩn aptX Lossless và khả năng chống ồn gấp đôi. Thiết bị gây ấn tượng nhờ viên pin cho phép người dùng tự thay thế tại nhà.

Gần 4 năm sau khi ra mắt thế hệ tiền nhiệm, Sennheiser đã chính thức giới thiệu mẫu tai nghe chụp tai cao cấp Momentum 5 Wireless. Dù duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc từ phiên bản Momentum 4, hãng âm thanh Đức đã tập trung toàn bộ nguồn lực vào việc nâng cấp hệ thống phần cứng bên trong nhằm tối ưu hóa trải nghiệm âm thanh và khả năng chống ồn.

Sản phẩm dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào ngày 16 tháng 6 với mức giá niêm yết 400 USD (tương đương khoảng 10.5 triệu đồng). Người dùng có ba tùy chọn màu sắc bao gồm đen, trắng và xanh lam. So với thế hệ trước, mức giá này đã tăng thêm 50 USD, đổi lại là những cải tiến sâu về công nghệ lõi.

Chất âm chuẩn Hi-Res và nền tảng Snapdragon Sound

Về mặt kỹ thuật, Momentum 5 tiếp tục sử dụng hệ thống củ loa 42mm, linh kiện từng tạo nên danh tiếng cho dòng Momentum nhờ khả năng tái tạo dải trầm sống động và chất âm đầy đặn, lấy cảm hứng từ dòng tai nghe huyền thoại HD 600. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở khả năng xử lý tín hiệu không dây.

Thế hệ thứ năm được trang bị chứng nhận Hi-Res Audio cùng nền tảng Snapdragon Sound, hỗ trợ codec Bluetooth aptX Lossless. Đây là bước tiến quan trọng giúp đảm bảo chất lượng âm thanh bảo toàn khi truyền tải không dây. Bên cạnh đó, ứng dụng Smart Control Plus cũng được cập nhật bộ chỉnh âm 8 dải (equalizer) và các thiết lập cá nhân hóa chuyên sâu.

Công nghệ chống ồn và kết nối tương lai

Khả năng chống ồn chủ động (ANC) trên Momentum 5 được hãng khẳng định là một bước nhảy vọt. Sennheiser đã tăng gấp đôi số lượng micro, nâng tổng số lên 4 micro cho mỗi bên tai. Cấu trúc này giúp triệt tiêu tiếng ồn từ giọng nói con người hiệu quả gấp 3 lần so với thế hệ cũ, đồng thời cải thiện đáng kể độ trong trẻo khi đàm thoại trong môi trường náo nhiệt.

Về mặt kết nối, máy xuất xưởng với Bluetooth 5.4. Đáng chú ý, phần cứng của Momentum 5 đã được thiết kế sẵn sàng để tương thích với chuẩn Bluetooth 6.0 thông qua các bản cập nhật phần mềm trong tương lai. Ngay trong ngày đầu mở bán, hãng cũng sẽ phát hành bản cập nhật bổ sung tính năng âm thanh không gian Dolby Atmos với khả năng theo dõi chuyển động đầu.

Thiết kế pin tháo rời nâng cao tính bền vững

Một trong những điểm đột phá nhất của Sennheiser Momentum 5 là viên pin 700mAh được thiết kế để người dùng có thể tự thay thế tại nhà chỉ với một chiếc tua-vít chữ thập nhỏ. Trong bối cảnh các thiết bị điện tử thường gây khó khăn cho việc sửa chữa, giải pháp này giúp kéo dài đáng kể vòng đời sản phẩm và giảm thiểu rác thải điện tử.

Thời lượng pin đạt 57 giờ nghe nhạc liên tục khi bật ANC. Dù thấp hơn một chút so với con số 60 giờ trên bản cũ, nhưng Momentum 5 lại sở hữu công nghệ sạc nhanh ấn tượng, cung cấp thêm 3 giờ sử dụng chỉ sau 5 phút sạc.

Thông số kỹ thuật chủ chốt