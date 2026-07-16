Giải mã Shadows: Awakening: Game nhập vai dark fantasy đang giảm giá 90% trên Steam Shadows: Awakening gây ấn tượng với cơ chế hấp thụ linh hồn và hệ thống nhân vật đa dạng. Tựa game hiện đang được giảm giá sâu 90% trên Steam đến hết ngày 27/07/2026.

Shadows: Awakening đang trở thành tâm điểm chú ý trên nền tảng Steam khi nhà phát hành Kalypso Media quyết định giảm giá sâu tới 90%. Đây là một tựa game nhập vai hành động (RPG) lấy bối cảnh thế giới tối tăm đầy bí ẩn, nơi mọi quyết định của người chơi đều dẫn đến những hệ quả khác nhau trong hành trình giải cứu thế giới khỏi bóng tối.

Cơ chế độc bản: Hấp thụ linh hồn và chuyển đổi thế giới

Điểm khác biệt lớn nhất của Shadows: Awakening so với các tựa game cùng thể loại như Diablo chính là cơ chế điều khiển nhân vật. Người chơi sẽ vào vai Devourer, một con quỷ đến từ Thế giới Bóng đêm (Shadow Realm) có khả năng hấp thụ linh hồn của những anh hùng đã ngã xuống ở thế giới thực.

Trò chơi cung cấp tổng cộng 14 nhân vật có thể nhập hồn, bao gồm các lớp nhân vật quen thuộc như chiến binh, pháp sư và kẻ trộm. Mỗi linh hồn đều sở hữu kỹ năng, câu chuyện và phong cách chiến đấu riêng biệt. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở khả năng chuyển đổi tức thời giữa Devourer và các linh hồn ngay trong trận chiến, cho phép người chơi thực hiện các chuỗi combo phức tạp hoặc giải các câu đố môi trường đòi hỏi sự tương tác giữa hai thế giới song song.

Hình ảnh mô tả các nhân vật khác nhau trong Shadows: Awakening.

Lối chơi chiến thuật và hệ thống phát triển nhân vật

Chiến dịch chính của Shadows: Awakening kéo dài từ 20 đến 30 giờ, đưa người chơi qua nhiều địa điểm từ hầm ngục, làng mạc đến những khu rừng kỳ bí. Hệ thống chiến đấu diễn ra theo thời gian thực, đòi hỏi sự linh hoạt trong việc sử dụng kỹ năng của từng nhân vật để đối đầu với những con trùm khổng lồ.

Bên cạnh đó, trò chơi còn tích hợp hệ thống chế tạo (crafting) và nâng cấp trang bị chuyên sâu. Người chơi có thể thu thập vật phẩm trong quá trình thám hiểm để cải thiện sức mạnh cho đội hình linh hồn của mình. Việc giải quyết các câu đố không chỉ dừng lại ở việc tìm đường mà còn yêu cầu người chơi phải quan sát sự khác biệt giữa thế giới thực và thế giới bóng đêm để tìm ra lời giải.

Một cảnh chiến đấu kịch tính trong trò chơi.

Đánh giá từ cộng đồng và chuyên gia

Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, Shadows: Awakening đã nhận được sự đón nhận khá tích cực từ cộng đồng. Trên Steam, trò chơi sở hữu 75% đánh giá tốt trong tổng số hơn 2.400 lượt review. Trên chuyên trang Metacritic, tựa game đạt mức điểm Metascore là 77, cho thấy sự công nhận từ các nhà phê bình về chất lượng hoàn thiện và chiều sâu nội dung.

Nhiều game thủ đánh giá cao bối cảnh dark fantasy và khả năng khám phá thế giới đa chiều. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng độ khó của game chưa thực sự thách thức đối với những người chơi lâu năm của dòng game RPG. Một số lỗi kỹ thuật nhỏ cũng được ghi nhận có thể ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm ở một vài phân đoạn nhất định.

Một sinh vật kỳ dị xuất hiện trong thế giới của trò chơi.

Chi tiết chương trình ưu đãi trên Steam

Hiện tại, người chơi có thể sở hữu Shadows: Awakening với mức giá chỉ 2,99 USD (giảm từ mức giá gốc 29,99 USD). Theo dữ liệu từ SteamDB, chương trình ưu đãi giảm giá 90% này sẽ kéo dài đến hết ngày 27/07/2026. Đây được xem là mức giá thấp nhất từ trước đến nay, biến đây trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai yêu thích thể loại nhập vai hành động và thám hiểm thế giới tối.